전쟁에 시장 요동쳐도 GO! GO!…증권사 보고서 87% 목표가↑

악재 쏟아진 3월도 보수적 전망 실종

절반가량 목표가 20% 이상 ‘널뛰기’

"전쟁·고유가 등 리스크 간과" 우려도

지정학적 위기로 금융시장 전반의 불안감이 커지고 있지만 국내 증권사들의 종목 리포트 10개 중 8개는 목표주가가 상향된 것으로 나타났다. 대외 악재가 산재한 국면에서도 종목 전망은 여전히 낙관론에 치우쳐 있다는 지적이 나온다.

31일 금융정보업체 에프앤가이드 에프앤가이드 close 증권정보 064850 KOSDAQ 현재가 20,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,950 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 에프앤가이드, 보난자랩과 디지털자산 분류 체계 ‘K-DACS’ 공개 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 에 따르면 올해 1~3월 목표주가 상·하향이 명시된 증권사 리포트 총 2595건 중 상향 의견은 2219건으로 전체의 85.5%를 차지했다. 반면 하향 의견은 276건(14.5%)에 불과했다.

월별로 살펴보면 '상향 편향성'은 더욱 두드러졌다. 1월 79.4%였던 상향 리포트 비중은 증시가 활기를 띤 2월 90.2%까지 치솟았다. 특히 중동 전쟁 발발 등 대외 악재로 주가가 요동쳤던 3월에도 상향 비중은 87.5%에 달했다. 통상 불확실성이 높아지면 기업 실적 추정치를 낮추고 보수적인 목표가를 제시하는 것이 일반적이지만 증권가는 오히려 상향 기조를 유지한 셈이다.

목표주가의 조정 폭이 지나치게 큰 경우도 많았다. 목표주가를 20% 이상 대폭 상·하향한 리포트 비중은 1월 40.1%에서 2월 44.5%로 늘더니 3월에는 52.0%까지 상승했다. 발행되는 리포트 두 건 중 한 건은 기존 전망치를 크게 뒤흔드는 고변동 구조를 보이고 있다. 이달 상향 폭이 가장 컸던 종목은 비나텍 비나텍 close 증권정보 126340 KOSDAQ 현재가 111,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 121,100 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 비나텍, CB 투자자 수익률 70%…데이터센터 증가 수혜 전 종목 시세 보기 으로 기존 5만6357원에서 17만7000원으로 214.07% 상향 조정됐다. 이어 한국카본 한국카본 close 증권정보 017960 KOSPI 현재가 39,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,500 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 한국카본, 총 2280억원 규모 초저온 보냉자재 공급 계약 [클릭 e종목]"수주 걱정 없다…한국카본 목표가 ↑" LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 (194.74%), 피에스케이 피에스케이 close 증권정보 319660 KOSDAQ 현재가 80,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,100 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"피에스케이, 고객사 투자 증가 등 수혜로 목표가↑" [클릭 e종목]"피에스케이, 평균치 뛰어넘는 매출성장 기대…목표가↑" [클릭 e종목]"피에스케이, 레거시 업황 회복 수혜" 전 종목 시세 보기 (179.31%), 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 120,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 124,100 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 높아진 변동성을 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 한화시스템, 방위사업청에 866억 규모 군위성통신체계 PBL 공급 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 전 종목 시세 보기 (178.69%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 510,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 544,000 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (170.97%) 등이 뒤를 이었다.

'국민주' 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 176,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 179,700 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 [특징주]'이란 전쟁 격화' 삼성전자·SK하이닉스 약세 넣기만 하면 라벨 분석까지…삼성전자, '인피니트 AI 와인 냉장고' 출시 전 종목 시세 보기 의 경우 하향 의견은 현대차증권 현대차증권 close 증권정보 001500 KOSPI 현재가 10,370 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,900 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로 [특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑ 전 종목 시세 보기 (25만8500원→25만8000원) 단 한 건에 불과했다. 해당 보고서 역시 이란 전쟁으로 중동 지역의 인공지능 데이터센터 투자 위축과 특수 가스 등 공급망 우려가 일부 부각됐지만 부정적인 영향은 거의 없을 것으로 예상된다며 소폭 조정에 그쳤다. 반면 DS증권은 목표가를 27만원으로 제시하며 47.54%를 상향했고, KB증권(33.3%), BNK투자증권(25.0%) 등 목표주가 상향이 줄을 이었다.

SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 873,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 922,000 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 상장지수펀드 규제 완화 기대감...코스닥에 훈풍 불까 전 종목 시세 보기 는 아예 하향 리포트가 전무했다. BNK투자증권은 목표주가 130만원을 제시하며 22.64%를 상향했다. KB증권은 21.43%, 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 411,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 435,000 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 거래소, ‘2025년도 우수 컴플라이언스 시상식’ 개최 하나 "변동성 커졌지만...증시 자금유입 지속될 것" 키움증권, RIA 계좌 개설하고 옮기면 '2만원 쿠폰' 준다 전 종목 시세 보기 은 18.18%, 한국투자증권은 15.38%, 다올투자증권 다올투자증권 close 증권정보 030210 KOSPI 현재가 4,035 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,115 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 거래소, ‘2025년도 우수 컴플라이언스 시상식’ 개최 다올투자증권, 보통주 240원 배당 상정…주주환원 확대 다올투자증권, '주식대여 서비스 이벤트 시즌2' 진행 전 종목 시세 보기 은 9.59%를 목표주가를 높였다.

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이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 "지금 목표주가가 예상 실적을 전제로 한 것인데 전쟁이 장기화되고, 유가와 금리가 상승하면 경기가 갑작스럽게 위축될 수도 있다"며 "이럴 경우 기업 실적은 이제 낮아질 수밖에 없고 주가는 내려가게 된다"고 설명했다. 이어 "개인투자자들이 현재 발생하는 리스크를 충분히 인지하고 투자할 필요가 있다"며 "증권사 보고서도 적시성 있게 나오면 좋을 것 같다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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