[특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세

미래에셋증권 전장 대비 6.0%↑

1일 국내 증시가 반등하자 증권주도 동반 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시22분께 한국거래소에서 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 65,900 전일대비 4,300 등락률 +6.98% 거래량 753,800 전일가 61,600 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 높아진 변동성을 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 은 전장 대비 6.0% 오른 6만5300원에 거래되고 있다.

대부분의 증권주가 상승 중이다. SK증권 SK증권 close 증권정보 001510 KOSPI 현재가 2,045 전일대비 205 등락률 +11.14% 거래량 34,912,647 전일가 1,840 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 수익 제대로 키우려면 투자금 규모부터 키워야...연 5%대 금리로 4배까지 [특징주]자사주 소각 앞둔 SK증권, 연일 강세...8%대↑ [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ 전 종목 시세 보기 (+8.7%), 한화투자증권 한화투자증권 close 증권정보 003530 KOSPI 현재가 6,940 전일대비 490 등락률 +7.60% 거래량 846,721 전일가 6,450 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 '스톤·홍범석·김동현' 한화금융과 뛴다…러닝 '팀 플러스' 출범 [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 전 종목 시세 보기 (+5.4%), DB증권 DB증권 close 증권정보 016610 KOSPI 현재가 12,710 전일대비 760 등락률 +6.36% 거래량 29,506 전일가 11,950 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 DB증권 잠실금융센터, 투자 세미나 개최 [특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑ DB증권, 지난해 영업익 1167억…전년比 88.7%↑ 전 종목 시세 보기 (+5.2%), 교보증권 교보증권 close 증권정보 030610 KOSPI 현재가 12,070 전일대비 570 등락률 +4.96% 거래량 28,404 전일가 11,500 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 교보증권, '청소년 불법도박 근절' 릴레이 캠페인 동참 교보증권 '2026 드림이 사회공헌활동' 추진 [특징주]증권株, 오천피·천스닥에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 (+5.1%), 유진투자증권 유진투자증권 close 증권정보 001200 KOSPI 현재가 4,645 전일대비 230 등락률 +5.21% 거래량 215,248 전일가 4,415 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 유진투자증권, RIA 계좌 개설 이벤트 진행…절세 혜택·수수료 우대 제공 유진투자증권, HNW 고객 자산관리 강화 위한 '2026년 마스터 PB' 선정 유진투자증권, 책과 함께 성장하는 '유진독서클럽' 참가자 모집 전 종목 시세 보기 (+4.7%), NH투자증권 NH투자증권 close 증권정보 005940 KOSPI 현재가 31,150 전일대비 1,550 등락률 +5.24% 거래량 177,835 전일가 29,600 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 우리투자증권, 취약계층 청년 금융자립 프로젝트 실시 금융위, NH투자증권 종투사 지정…"IMA 업무 가능" 대신 "증권사 1분기 어닝서프라이즈 기대…NH·삼성 목표주가 상향" 전 종목 시세 보기 (+4.3%), 삼성증권 삼성증권 close 증권정보 016360 KOSPI 현재가 97,200 전일대비 4,800 등락률 +5.19% 거래량 54,809 전일가 92,400 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 삼성증권 '유령주식' 배당오류에 손해배상…2심 판단은 하나 "변동성 커졌지만...증시 자금유입 지속될 것" 대신 "증권사 1분기 어닝서프라이즈 기대…NH·삼성 목표주가 상향" 전 종목 시세 보기 (+4.5%), 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 432,500 전일대비 22,000 등락률 +5.36% 거래량 28,337 전일가 410,500 2026.04.01 09:26 기준 관련기사 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유 거래소, ‘2025년도 우수 컴플라이언스 시상식’ 개최 하나 "변동성 커졌지만...증시 자금유입 지속될 것" 전 종목 시세 보기 (+4.3%) 등이다.

국내 주가지수가 상승한 영향으로 해석된다. 이날 코스피는 전장 대비 5.49% 오른 5330.04에 출발했다. 코스닥도 3.61% 오른 1090.36으로 장을 시작했다.

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이란 전쟁 종식 기대감이 반영된 것으로 보인다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장 통화에서 필수 조건 충족을 전제로 종전 의지가 있다고 언급한 것으로 알려졌다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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