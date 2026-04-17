카페 바리스타·네일관리 등 맞춤형 직무

장애인의 날을 맞아 '함께 성장하는 고용 모델'을 구현하고 있는 한화그룹 금융계열사의 장애인 고용 사례가 주목받고 있다.

한화생명 본사 63빌딩 사내 카페에서 바리스타 직원이 임직원에게 음료를 전달하고 있는 모습. 한화생명 AD 원본보기 아이콘

한화 금융계열사(한화생명보험· 한화생명 한화생명 close 증권정보 088350 KOSPI 현재가 4,895 전일대비 85 등락률 -1.71% 거래량 1,619,505 전일가 4,980 2026.04.17 11:35 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한화생명, 연결 실적 반영…목표가↑" 한화생명, 시니어 고객 전용 콜센터 오픈 30년 쌓은 '보험' 녹였다…대전 한화생명 볼파크, KBO 명소로 전 종목 시세 보기 금융서비스· 한화손해보험 한화손해보험 close 증권정보 000370 KOSPI 현재가 6,750 전일대비 120 등락률 -1.75% 거래량 148,993 전일가 6,870 2026.04.17 11:35 기준 관련기사 한화손보, 업계 최초 'UN 여성역량강화원칙' 가입 한화손보, 핵심상품 여성 건강보험에 법률 상품·서비스 탑재 호르무즈 긴장에 선박보험료 10배↑…선주·수출기업 타격 전 종목 시세 보기 · 한화투자증권 한화투자증권 close 증권정보 003530 KOSPI 현재가 7,500 전일대비 50 등락률 -0.66% 거래량 887,407 전일가 7,550 2026.04.17 11:35 기준 관련기사 [특징주]증권주 상승세…다시 커지는 종전 협상 기대 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" [특징주]증권주, 코스피·코스닥 상승에 동반 강세 전 종목 시세 보기 ·한화자산운용·한화저축은행)는 전 계열사가 장애인 의무고용인원을 초과 달성하고 있다고 17일 밝혔다.

한화금융은 '장애인 고용은 단순히 의무고용인원 수치를 맞추는 것이 아니라 조직의 구성원으로서 함께 성장하는 구조를 만드는 것'이란 원칙에 따라 다양한 직무 발굴과 근무환경 개선을 통해 고용을 지속 확대하고 있다.

이달 기준 한화 금융 6개사의 장애인 의무고용 인원은 294명이다. 고용 인원은 이를 웃도는 319명으로 집계됐다. 전원 직접 고용 형태로 운영된다.

회사별로는 한화생명 101명, 한화생명금융서비스 49명, 한화손보 113명, 한화투자증권 40명, 한화자산운용 12명, 한화저축은행 4명 등 전 계열사가 의무고용 기준을 충족하거나 상회하고 있다.

특히 한화생명은 2023년 보험업계 최초로 장애인 의무고용률 3.1%를 달성한 이후, 2024년 3.3%, 2025년 3.5%, 2026년 4월 3.6%까지 꾸준히 확대했다. 한화생명금융서비스 또한 올해 3.3%를 기록하며 의무 기준을 초과 달성했다.

이 같은 성과를 바탕으로 한화생명과 한화생명금융서비스는 각각 2024년과 지난해 고용노동부 '트루컴퍼니' 장관상을 받았다.

한화 금융 장애인 고용의 핵심은 '직무 설계'에 있다. 기존 업무에 단순 배치하는 방식이 아니라, 장애 특성과 조직의 니즈를 함께 고려한 맞춤형 직무를 통해 실질적인 역할을 부여하고 있다.

현재 한화금융 전반에는 319명의 장애인 직원이 근무하고 있다. 바리스타(사내카페), 사서 보조(도서관), 네일관리, 어학강사 보조, 헬스키퍼(콜센터 헬스케어) 등 임직원 복지와 연계된 전문 직무가 지속 확대되고 있다.

한화생명의 사내 카페는 바리스타 16명이 운영하며 높은 품질의 음료를 제공하고 있다. 과거 외주 운영 대비 판매량이 4배 이상 증가했다.

한화생명금융서비스와 한화손보는 네일관리사 직무를 도입해 안정적인 일자리를 제공하고 있다. 청각 장애 네일관리사들은 창의적인 디자인 기획과 시술을 통해 직원들과 자연스럽게 소통하며 높은 만족도를 이끌어내고 있다.

또 한화손보는 장애인 디자이너가 재택근무 형태로 마케팅 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원해, 경력 단절 없이 전문성을 이어갈 수 있는 환경을 구축했다.

한화투자증권은 어학강사 보조 직무를 운영하고 있다. 현재 7명이 화상 영어 교육 운영에 참여하며 수강생 출석·진도 관리, 강의 지원, 교육 피드백 정리 등의 역할을 수행하고 있다.

한화금융은 장애인의 날을 맞아 다양한 소통 프로그램도 운영하고 있다.

한화생명은 장애인의 날을 앞둔 지난 13일 '원팀 플러스 데이'를 통해 장애인 직원 문화 체험 프로그램을 진행하고 인정휴가를 부여하는 등 조직 내 공감 문화를 강화하고 있다.

한화생명금융서비스는 지난 8일 장애인 네일관리사와 유관기관이 참여하는 기념행사를 열었다. 채용 홍보 영상 제작과 인정휴가 부여 등을 통해 장애인 친화적 조직문화를 확대하고 있다.

한화금융은 앞으로도 디지털 기반 직무, 전문 직무 등 새로운 영역에서 장애인 일자리를 지속 발굴하고, 근무환경 개선을 통해 만족도 높은 환경을 만들어갈 방침이다.

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김정수 한화생명 인사관리(HR)전략실장은 "장애인 고용은 단순한 사회공헌을 넘어 기업 경쟁력과 직결되는 요소"라며 "앞으로도 '함께 멀리'라는 경영 철학 아래 포용적 고용 모델을 지속 확산해 나가겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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