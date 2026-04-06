유안타증권 유안타증권 close 증권정보 003470 KOSPI 현재가 4,510 전일대비 5 등락률 +0.11% 거래량 258,198 전일가 4,505 2026.04.06 13:44 기준 관련기사 유안타증권, 정기 주주총회 개최…"고배당 정책 유지" 유안타증권, 금융센터평촌지점 '반도체 산업' 투자설명회 개최 유안타증권, 두산로보틱스 주식 61만주 494억원에 취득 전 종목 시세 보기 은 '2026년 컴플라이언스 교육 계획'의 일환으로 인공지능(AI) 기반 영상형 임직원 교육 콘텐츠인 '준법·라이프'를 도입했다고 6일 밝혔다.

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'준법·라이프'는 AI 기술을 접목한 교육 콘텐츠로 기존의 정형화된 교육 방식에서 벗어나 AI를 활용한 시나리오 생성 및 영상 제작 기술로 몰입도 높은 콘텐츠를 구성해 임직원의 법규 준수 정신을 함양하고 윤리 의식을 강화하기 위해 마련했다.

임직원들은 제공된 QR코드를 통해 간편하게 영상 시청과 교육 이수 여부 확인이 가능하다. 특히 내부통제 기준과 관련 법규를 사례 중심으로 시각화해 임직원들이 복잡한 규정을 쉽게 이해하고 실제 업무에 적용할 수 있도록 설계됐다.

유안타증권은 '준법·라이프'가 내부통제 실효성 및 임직원의 법규 준수 인식을 높이고 금융사고 예방 체계를 한층 고도화해 선제적 리스크 대응 체계 구축에도 기여할 것으로 기대한다.

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최해호 준법감시인은 "내부통제는 단순한 규정 준수를 넘어 조직 문화로 확고히 정착돼야 한다"며 "AI 기반 영상 제작 교육 콘텐츠 등 다양한 아이디어로 임직원의 준법 의식과 윤리 문화를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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