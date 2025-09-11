코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입

12일부터 코스피·코스닥 대·중·소형주 지수 구성종목 정기변경 결과가 시장에 적용된다.

11일 한국거래소에 따르면 이번 변경으로 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 1,900 등락률 -2.15% 거래량 676,109 전일가 88,500 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 한화·유진 등 13개 대기업집단 총수 일가에 '주식 보상' 약정 만다린 오리엔탈, 첫 한국 진출…서울역 북부 복합개발 본격화10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까 전 종목 시세 보기 close , CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 188,400 전일대비 2,500 등락률 +1.34% 거래량 220,775 전일가 185,900 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 제일제당부터 올리브영까지…CJ, 2025년 하반기 신입사원 채용[클릭 e종목]"CJ, 하방리스크 매우 적음을 재확인""좋다 말았네" 입맛 다신 CJ 주주들…올리브영 합병설에 롤러코스터 전 종목 시세 보기 close , 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 37,000 전일대비 50 등락률 +0.14% 거래량 999,115 전일가 36,950 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 롯데건설, 차세대 태양광 건물적용 기술 공동개발 MOU현대제철, 글로벌 철강사와 CCUS 공동 연구 협약 체결현대제철 홈페이지, 레드닷 디자인 어워드 본상 첫 수상 전 종목 시세 보기 close , 이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 74,600 전일대비 600 등락률 +0.81% 거래량 2,346,432 전일가 74,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"이수페타시스, 다중적층 비중 확대에 실적 성장 기대…목표가↑"외국인 3개월 연속 '바이 코리아', 코스피 전고점 돌파 이끈다밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입 전 종목 시세 보기 close , 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 500 등락률 +0.20% 거래량 313,403 전일가 249,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 키움증권, 앱테크 '포인트 서비스' 이용자 20만명 돌파코스피 3300선 돌파에 증권株 '함박웃음'[특징주]대주주 양도세 완화…증권주 오름세 전 종목 시세 보기 close , LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 800 등락률 -1.12% 거래량 330,717 전일가 71,300 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 LG CNS "에이엑스씽크, 아이언맨 '자비스' 같은 서비스로 만들 것"LG CNS-네이버, AI 기반 광고 최적화 협력…중소상공인 광고 효율 높인다"AI분야 채용 필요해"…LG CNS, 에이전틱 AI 설계·운영 플랫폼 공개 전 종목 시세 보기 close , 에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,000 등락률 +0.88% 거래량 784,241 전일가 227,500 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지!K-뷰티, 미국 오프라인 매장 공략한다K-뷰티 주역 '조선미녀'의 질주…화장품 '빅3' 또 바뀐다 전 종목 시세 보기 close 등 7개 종목이 코스피 대형주 지수에 신규 편입된다.

LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,200 등락률 +1.99% 거래량 418,308 전일가 160,800 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 "8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아[특징주]스마트레이더시스템, LG이노텍 투자유치↑[굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망 전 종목 시세 보기 close , SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 101,400 전일대비 2,700 등락률 +2.74% 거래량 465,794 전일가 98,700 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 SK넥실리스, 솔루스첨단소재에 '영업비밀 위반' 책임 추가 제기SK, AI 시대 맞춤형 에너지 청사진 제시…부산 박람회서 SMR·ESS 총출동[굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망 전 종목 시세 보기 close , CJ제일제당, 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 1,000 등락률 +0.34% 거래량 104,973 전일가 291,000 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 한미약품 '롤론티스' 중동 진출…사우디 '타북'과 공급 계약 체결한미약품, 무좀치료제 '무조날맥스' 서울버스 광고 시작고대안암-한미약품, 의료 빅데이터 기술협력 MOU 체결 전 종목 시세 보기 close , SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 49,200 전일대비 350 등락률 +0.72% 거래량 277,020 전일가 48,850 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]SK바이오, 수두백신 글로벌 임상 3상 신청에 4%대↑SK바이오사이언스, RSV 예방 항체주사 '베이포투스' 심포지엄 개최[특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑ 전 종목 시세 보기 close , 에코프로머티 에코프로머티 450080 | 코스피 증권정보 현재가 49,000 전일대비 250 등락률 +0.51% 거래량 415,279 전일가 48,750 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 "8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아에코프로 2분기 영업익 162억원…양극재 판매 확대로 '흑자전환'[특징주]이차전지주, 테슬라 호재에 일제히 강세…엘앤에프 10%↑ 전 종목 시세 보기 close , 시프트업 시프트업 462870 | 코스피 증권정보 현재가 41,550 전일대비 100 등락률 +0.24% 거래량 188,800 전일가 41,450 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 깜짝 실적에도 엇갈린 게임株 투심…신작 모멘텀이 갈랐다[특징주]시프트업, 증권가 목표가 줄하향에 5%대↓[클릭 e종목]"시프트업, 신작 공백기" 전 종목 시세 보기 close 등 7개 종목은 대형주에서 중형주 지수로 편입된다. 서울보증보험 서울보증보험 031210 | 코스피 증권정보 현재가 49,500 전일대비 2,900 등락률 +6.22% 거래량 339,285 전일가 46,600 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 금감원, 全금융권 불시 '해킹훈련'…훈련기간 1주일서 두 달로 확대KB캐피탈, 서울보증과 화물차주 지원 업무협약네이버페이 스코어로 사잇돌대출 중·저신용자 공급확대 전 종목 시세 보기 close , 달바글로벌 달바글로벌 483650 | 코스피 증권정보 현재가 167,400 전일대비 1,300 등락률 -0.77% 거래량 122,315 전일가 168,700 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 K-뷰티 주역 '조선미녀'의 질주…화장품 '빅3' 또 바뀐다[특징주]달바글로벌, 글로벌 브랜드 도약…'강세'연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결! 전 종목 시세 보기 close , 엠앤씨솔루션 엠앤씨솔루션 484870 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 15,100 등락률 +7.61% 거래량 41,422 전일가 198,400 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엠앤씨솔루션, 영업 레버리지 효과 나타나는 중"[클릭 e종목]"엠앤씨솔루션, 현대로템-폴란드 K2 2차 수출 계약 수혜 기대"[특징주]한화시스템, 美방산업체와 협력 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 close 등 최근 신규상장된 종목들이 중형주 지수에 편입된다.

코스닥 시장에선 지아이이노베이션 지아이이노베이션 358570 | 코스닥 증권정보 현재가 19,020 전일대비 330 등락률 +1.77% 거래량 754,268 전일가 18,690 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [상장 VC 대해부]⑤'1호 VC' 아주IB투자, 올해 바이오 회수 눈길아주IB투자, 1분기 영업이익 8억…시장 악재 속 실적 개선 청신호코스피 2600선 강보합…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close , 원텍 원텍 336570 | 코스닥 증권정보 현재가 10,670 전일대비 160 등락률 +1.52% 거래량 1,039,283 전일가 10,510 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]올리지오 호실적 행진…원텍, 6%대↑[클릭 e종목]"원텍, 올리지오 효과로 사상 최대 실적 행진"밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 99,500 전일대비 2,700 등락률 +2.79% 거래량 2,135,277 전일가 96,800 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에[IT카페]토종 로봇기업 '로보티즈' 김병수 대표 요즘 더 바빠진 이유연 4%대 최저금리로 4배 투자금을! 신용미수대환도 즉시 가능! 전 종목 시세 보기 close , LS마린솔루션 LS마린솔루션 060370 | 코스닥 증권정보 현재가 24,250 전일대비 900 등락률 +3.85% 거래량 457,294 전일가 23,350 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 LS전선·LS마린, '역대 최대' 안마해상풍력 해저케이블 2550억원 수주(종합)LS마린솔루션, 940억 규모 안마해상풍력사업 케이블 수주[특징주]전력수요 확대 기대에…제일일렉트릭 12%↑ 전 종목 시세 보기 close , 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 86,100 전일대비 2,400 등락률 -2.71% 거래량 1,130,817 전일가 88,500 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 대체거래소 이용자도 OK!괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지! 전 종목 시세 보기 close , 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 8,680 전일대비 160 등락률 -1.81% 거래량 1,042,944 전일가 8,840 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 한미 정상회담 훈풍, 남북경협주 반등 모멘텀연 4%대 최저금리로 주식자금 고민 해결! 당일 실행, 대체거래소도 가능연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close , 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 51,400 전일대비 700 등락률 -1.34% 거래량 163,171 전일가 52,100 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 네이버페이, 코나아이와 경기지역화폐 서비스협약…"소비쿠폰 연동"[특징주]추경 통과 기대감…지역화폐 관련株 강세[특징주]정부·여당 2차 추경 본격 논의…지역화폐株 강세 전 종목 시세 보기 close , 유일로보틱스 유일로보틱스 388720 | 코스닥 증권정보 현재가 73,700 전일대비 300 등락률 +0.41% 거래량 45,594 전일가 73,400 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]유일로보틱스, 연일 강세…SK그룹 후광 효과[특징주]유일로보틱스, 최대주주 변경 기대감에 24%↑관세 우려 완화에도…韓 증시, 외인·개인 동반 매도에 하락 전 종목 시세 보기 close , 동성화인텍 동성화인텍 033500 | 코스닥 증권정보 현재가 33,550 전일대비 1,250 등락률 +3.87% 거래량 383,120 전일가 32,300 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입백정호 동성케미컬 회장, '한국의 경영자상' 수상"5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은 전 종목 시세 보기 close 등 20개 종목이 대형주 지수에 이름을 올렸다. 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 7,000 전일대비 30 등락률 +0.43% 거래량 68,262 전일가 6,970 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]"매드엔진 품고 성장동력 확보"…위메이드맥스, 6.26%↑매드엔진, 위메이드맥스 자회사로 편입[특징주]'동접 40만' 나이트크로우 흥행…위메이드 계열 동반상승 전 종목 시세 보기 close , 나노신소재 나노신소재 121600 | 코스닥 증권정보 현재가 54,100 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 34,131 전일가 53,800 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"나노신소재, 이차전지용 CNT 도전재 증설 규모 커져…목표가 '↑'"나노신소재, 2억 규모 자사주 처분 결정[특징주]나노신소재, 매수세 유입…2차전지 테마 상승 '8% 강세' 전 종목 시세 보기 close , 제룡전기 제룡전기 033100 | 코스닥 증권정보 현재가 35,500 전일대비 50 등락률 -0.14% 거래량 124,173 전일가 35,550 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 유예에 안도…2500선 탈환AI 확장에 전력 수요 쉴틈없어…"전력기기株 더 간다"재충전 시간 끝났는데…전력기기株, 다시 달릴까 전 종목 시세 보기 close , 엠로 엠로 058970 | 코스닥 증권정보 현재가 44,050 전일대비 1,300 등락률 +3.04% 거래량 89,806 전일가 42,750 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엠로, 해외 사업 성과 기대"엠로, 상반기 매출 427억원…반기 기준 역대 최대엠로, 3년 연속 '코스닥 라이징스타' 선정 전 종목 시세 보기 close , 파두 파두 440110 | 코스닥 증권정보 현재가 17,050 전일대비 260 등락률 +1.55% 거래량 353,012 전일가 16,790 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 "5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은[클릭 e종목]“파두, 신규 고객사 확보와 수주 증가로 실적 회복 기대”[특징주]파두, 검찰 송치 소식에 급락 전 종목 시세 보기 close , HLB생명과학 HLB생명과학 067630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,460 전일대비 10 등락률 -0.29% 거래량 211,963 전일가 3,470 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]HLB생명과학, HLB와 합병 승인 소식에↑HLB제약, 190억 규모 유상증자 결정넥스트레이드, 거래종목 796개로 확대…대량·바스켓 매매도 개시 전 종목 시세 보기 close , 두산테스나 두산테스나 131970 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 1,300 등락률 +3.43% 거래량 607,364 전일가 37,850 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"두산테스나, 삼성 파운드리 수혜 기대주"대형주 '꿈틀'에 협력사 '펄쩍'…수주 잭폿 주인공 따로 있네"3조 넘게 팔았는데"… '7만전자'에 개미 울고 외인 웃고 전 종목 시세 보기 close , 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 28,400 전일대비 850 등락률 +3.09% 거래량 528,426 전일가 27,550 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 에스피지, 제조 AX 얼라이언스 내 휴머노이드 얼라이언스 분과 참여최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 증권 신용미수대환도 가능![클릭 e종목]"에스피지, 로봇용 정밀기계 부품업체" 전 종목 시세 보기 close , 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,940 전일대비 40 등락률 -0.57% 거래량 179,165 전일가 6,980 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 [특징주]씨아이에스, 유럽 이어 미국도 반했다…독자 기술로 고체전해질 양산거래소, 씨아이에스, 불성실공시법인 미지정거래소, '2024 코스닥 라이징스타' 39개사 선정 전 종목 시세 보기 close , 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 39,850 전일대비 200 등락률 -0.50% 거래량 43,703 전일가 40,050 2025.09.11 15:30 기준 관련기사 컴투스 '스타시드:아스니아 트리거' 내달 11일 일본 출시[특징주]컴투스, 2분기 호실적에 강세컴투스, 2Q 매출 1848억원…전년比 6.8% 증가 전 종목 시세 보기 close 등 20개가 대형주에서 중형주로 변경됐다.

코스피 지수가 전 거래일 보다 22.07포인트 오른 3336.60으로 장을 시작하며 이틀 연속 사상최고치를 경신한 11일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피와 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2025.9.11 강진형 기자

AD

원본보기 아이콘