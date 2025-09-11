본문 바로가기
코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입

오규민기자

입력2025.09.11 18:54

12일부터 코스피·코스닥 대·중·소형주 지수 구성종목 정기변경 결과가 시장에 적용된다.


11일 한국거래소에 따르면 이번 변경으로 한화 , CJ , 현대제철 , 이수페타시스 , 키움증권 , LG씨엔에스 , 에이피알 등 7개 종목이 코스피 대형주 지수에 신규 편입된다.

LG이노텍 , SKC , CJ제일제당, 한미약품 , SK바이오사이언스 , 에코프로머티 , 시프트업 등 7개 종목은 대형주에서 중형주 지수로 편입된다. 서울보증보험 , 달바글로벌 , 엠앤씨솔루션 등 최근 신규상장된 종목들이 중형주 지수에 편입된다.


코스닥 시장에선 지아이이노베이션 , 원텍 , 로보티즈 , LS마린솔루션 , 올릭스 , 아난티 , 코나아이 , 유일로보틱스 , 동성화인텍 등 20개 종목이 대형주 지수에 이름을 올렸다. 위메이드맥스 , 나노신소재 , 제룡전기 , 엠로 , 파두 , HLB생명과학 , 두산테스나 , 에스피지 , 씨아이에스 , 컴투스 등 20개가 대형주에서 중형주로 변경됐다.

코스피 지수가 전 거래일 보다 22.07포인트 오른 3336.60으로 장을 시작하며 이틀 연속 사상최고치를 경신한 11일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피와 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2025.9.11 강진형 기자

코스피 지수가 전 거래일 보다 22.07포인트 오른 3336.60으로 장을 시작하며 이틀 연속 사상최고치를 경신한 11일 서울 여의도 한국거래소 전광판에 코스피와 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2025.9.11 강진형 기자

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
