엠앤씨솔루션, 호주 CTS사와 MOU 체결…"호주 방산기술 및 비즈니스 협력 확대"

장효원기자

입력2025.10.22 13:21

왼쪽부터 엠앤씨솔루션 CEO 김병근, 호주 CTS사 CEO Nick Williams. 엠앤씨솔루션 제공

Motion & Control 방산 부품기업인 엠앤씨솔루션 (MNC솔루션, 대표이사 김병근)이 호주 방산 전문기업 CTS(Corvus Technology Solutions)사와 호주 방산기술 및 비즈니스 협력 확대를 위한 MOU(업무협약서)를 체결했다고 22일 밝혔다.


이번 협약은 지난 21일 서울 ADEX(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회) 현장에서 진행됐으며 양사는 ▲호주 방산기술 협력 ▲교육 및 생산시설 구축 ▲현지 기술 이전 등을 주요 내용으로 협력하기로 합의했다.

엠앤씨솔루션은 이미 레드백 장갑차 현지화 프로젝트를 통해 CTS사와 협력 관계를 구축해왔다. 회사는 레드백 장갑차에 적용되는 유기압현수장치(ISU) 기술을 CTS사에 이전하고 현지 생산 기반 구축과 기술 교육을 지원해왔다. 이를 기반으로 CTS사는 2026년 6월부터 레드백 장갑차용 ISU를 호주 현지에서 본격 양산할 예정이다.


최근 호주 정부는 국방비를 대폭 확대하고 '방산 현지화(Defense Sovereignty)'를 강화하면서 단순 무기 도입을 넘어 기술 이전·현지 생산 기반 구축을 핵심 전략으로 추진 중이다. 이에 따라 엠앤씨솔루션은 이번 협약을 계기로 호주 내 주요 무기도입 프로젝트의 전략적 파트너로 자리매김할 것으로 기대되고 있다.


엠앤씨솔루션 김병근 대표이사는 "이번 MOU 체결을 통해 엠앤씨솔루션은 글로벌 방산 부품 현지화의 핵심 파트너로 도약하게 될 것"이라며 "CTS사와의 협력을 통해 호주를 비롯한 글로벌 시장 진출을 한층 가속화하겠다"고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
