[특징주]북미 대화 재개 기대감에…남북경협주 강세

미국이 북한과 조건 없는 대화 의지를 갖고 있다는 소식에 27일 오전 국내 증시에서 코데즈컴바인을 비롯한 남북경협주가 일제히 강세를 나타내고 있다.

이날 오전 11시 현재 코데즈컴바인 코데즈컴바인 047770 | 코스닥 증권정보 현재가 5,720 전일대비 730 등락률 +14.63% 거래량 14,418,303 전일가 4,990 2026.02.27 11:18 기준 관련기사 OPEC+ 증산 중단…정유업종 강세, 정제마진 개선 기대[특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑코스피 연말 목표 4100P 상향…실적·정책·유동성 삼박자에 상승 탄력 전 종목 시세 보기 close 은 전장 대비 16.23% 상승한 주당 5800원에 거래되고 있다. 남북경협주로 묶이는 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 2,145 전일대비 135 등락률 +6.72% 거래량 12,224,859 전일가 2,010 2026.02.27 11:18 기준 관련기사 [특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑[기로의상장사]애머릿지②새 경영진 실체는…상장폐지·한계기업 등과 연관[특징주]한미 무역협상 소식에…남북경협주 '강세' 전 종목 시세 보기 close 과 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 8,550 전일대비 350 등락률 +4.27% 거래량 3,250,366 전일가 8,200 2026.02.27 11:18 기준 관련기사 [특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용 가능...반대매매 위기도 당일 해결 전 종목 시세 보기 close 역시 각각 7.96%, 4.88% 뛰었다. 일신석재 일신석재 007110 | 코스피 증권정보 현재가 1,821 전일대비 44 등락률 +2.48% 거래량 1,305,028 전일가 1,777 2026.02.27 11:18 기준 관련기사 [특징주]한미 무역협상 소식에…남북경협주 '강세'[특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑[특징주]일신석재, 인디에프 남북경협 관련주 상한가↑ 전 종목 시세 보기 close , 신원 신원 009270 | 코스피 증권정보 현재가 1,524 전일대비 40 등락률 +2.70% 거래량 1,160,776 전일가 1,484 2026.02.27 11:18 기준 관련기사 [특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑약세장, 자사주 취득도 약발 안받네[e공시 눈에 띄네]율촌화학, 얼티엄셀즈와 1조4900억원 규모 공급계약(오후 종합) 전 종목 시세 보기 close , 제이에스티나 제이에스티나 026040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,280 전일대비 70 등락률 +2.18% 거래량 245,721 전일가 3,210 2026.02.27 11:18 기준 관련기사 [특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑[특징주]한미 무역협상 소식에…남북경협주 '강세'[특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑ 전 종목 시세 보기 close 등도 일제히 오름세다.

이는 간밤 미국 백악관이 북한과 어떠한 전제 조건 없이 대화가 가능하다는 입장을 확인한 데 따른 여파다. 이에 오는 3~5월 트럼프 대통령의 방중을 계기로 북미 대화가 재개될 수 있다는 기대감이 확산하고 있다.

백악관 당국자는 26일(현지시간) 미국의 대북정책은 변함이 없다"며 "대통령(도널드 트럼프 미국 대통령)은 여전히 어떤 전제조건 없이 김정은 북한 국무위원장과 대화하는 데 열려 있다"고 말했다. 이에 앞서 김 위원장 역시 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 좋게 지낼 수 있다는 취지의 언급을 한 바 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>