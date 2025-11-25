'2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예

코스닥협회가 25일 우수한 기술력과 높은 성장 가능성을 보유한 코스닥 우량기업을 제17회 대한민국코스닥대상 수상기업으로 선정하는 시상식을 개최했다고 밝혔다.

대한민국코스닥대상은 2022년부터 국무총리상으로 격상돼 코스닥협회와 중소벤처기업부가 공동으로 주최하고 있다. 경영실적, 시장공헌도, 기술개발, ESG 경영, 일자리 창출 활동 등에 대한 정량적 평가, 기업실사를 통한 최고경영자(CEO) 인터뷰 등 정성적 평가를 거쳐 외부 전문위원으로 구성된 선정위원회 심의를 통해 최종 선정된다.

선정위원회(위원장, 이혁재 서울대학교 교수)는 학계, 유관기관 등 각 분야 전문가들로 구성됐으며, 지난 6월 25일부터 8월 11일까지 기업들로부터 응모를 받았다. 수상기업들은 각 부문에서 서류심사와 기업실사를 통해 뛰어난 성과를 나타낸 기업들이 뽑혔다.

최고상인 국무총리상은 넥스틴 넥스틴 348210 | 코스닥 증권정보 현재가 58,000 전일대비 800 등락률 -1.36% 거래량 53,861 전일가 58,800 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 [특징주]'신규장비 판매 본격화 기대' 넥스틴, 4.27%↑[클릭 e종목]"넥스틴, 크로키의 HBM 시장 진입 임박"기대 못미친 4분기 실적 속 어닝 서프라이즈 종목은 전 종목 시세 보기 close 이 수상의 영예를 안았다. 넥스틴은 반도체 제조공정 전반에 걸쳐 토탈 인스펙션 솔루션을 제공하는 웨이퍼 미소 패턴 결함 검사 장비 제조 전문 기술 기업으로, 글로벌 반도체사에 인스펙션 장비를 공급하고 있다.

중소벤처기업부 장관상은 코미코 코미코 183300 | 코스닥 증권정보 현재가 80,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 57,148 전일가 81,100 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 "외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크][특징주]이재명 당선…풍력·태양광 등 재생에너지株 상승세[클릭 e종목]"코미코, 본업 성장 지속" 전 종목 시세 보기 close , 금융위원회 위원장상은 비츠로셀 비츠로셀 082920 | 코스닥 증권정보 현재가 26,300 전일대비 150 등락률 +0.57% 거래량 10,958 전일가 26,150 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 훈풍 탄 밸류업…상반기 자사주 15조 소각, 작년 기록 경신[클릭 e종목]"비츠로셀, 방산 부문 성장 기대"[특징주]'1분기 호실적 전망' 비츠로셀, 4%대↑ 전 종목 시세 보기 close , 금융감독원 원장상은 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 38,700 전일대비 500 등락률 -1.28% 거래량 67,181 전일가 39,200 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 [특징주]테스, 메모리 반도체 호황 속 실적 성장 기대감에 신고가4배 투자금을 부담 없는 연 4%대 최저금리로! 신용미수 대환도 당일 OK![클릭 e종목]"테스, SK하이닉스의 투자 주목…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 close 에게 돌아갔다. 이외에도 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 98,500 전일대비 300 등락률 +0.31% 거래량 30,323 전일가 98,200 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 에스티팜, CPHI 월드와이드 참가…올리고 사업 더 키운다[클릭 e종목]"에스티팜, 하반기도 성장세 이어질 것"에스티팜, 1~7월 수주잔액 지난해 2배 육박…"역대 최대" 전 종목 시세 보기 close , 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,620 전일대비 80 등락률 -1.19% 거래량 97,002 전일가 6,700 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입[특징주]씨아이에스, 유럽 이어 미국도 반했다…독자 기술로 고체전해질 양산거래소, 씨아이에스, 불성실공시법인 미지정 전 종목 시세 보기 close , 아이에스시가 한국거래소 이사장상을 받았다.

코스닥협회장상인 ▲차세대기업상에는 아이스크림미디어 아이스크림미디어 461300 | 코스닥 증권정보 현재가 17,460 전일대비 200 등락률 +1.16% 거래량 4,930 전일가 17,260 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아이스크림미디어, 실적 개선 기대"[특징주]'호실적' 아이스크림미디어 강세[클릭 e종목]"아이스크림미디어, AI 디지털교과서 시장 진출" 전 종목 시세 보기 close ▲기술개발기업상에 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 78,000 전일대비 900 등락률 +1.17% 거래량 99,903 전일가 77,100 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 [특징주]'D램 사이클 수혜주 부각' 유진테크, 4.43% 상승[클릭 e종목]"유진테크, DRAM 장비 대장주로 부상""외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close , 뷰웍스 뷰웍스 100120 | 코스닥 증권정보 현재가 18,990 전일대비 150 등락률 -0.78% 거래량 5,428 전일가 19,140 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 국민연금이 선정한 가치형 운용사들‥어떤 종목 매수했나올 2분기 최고 어닝서프라이즈 종목은 LX하우시스뷰웍스, 2분기 영업익 160억원…전년比 63.1% 증가 전 종목 시세 보기 close ▲일자리 창출 기업상에는 유바이오로직스 유바이오로직스 206650 | 코스닥 증권정보 현재가 12,170 전일대비 90 등락률 -0.73% 거래량 88,668 전일가 12,260 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 [특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑[클릭 e종목]"유바이오로직스, 올해 실적 대폭 증가"[클릭 e종목]"유바이오로직스, 전세계 콜레라 급증…글로벌 유일 백신 공급" 전 종목 시세 보기 close , 엠로 엠로 058970 | 코스닥 증권정보 현재가 36,200 전일대비 50 등락률 -0.14% 거래량 8,626 전일가 36,250 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엠로, 해외 시장 진출을 위한 역량과 요건 완비" LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입[클릭 e종목]"엠로, 해외 사업 순조롭게 진행 중" 전 종목 시세 보기 close ▲ESG 기업상에 메카로 메카로 241770 | 코스닥 증권정보 현재가 21,500 전일대비 400 등락률 +1.90% 거래량 6,679 전일가 21,100 2025.11.25 11:05 기준 관련기사 메카로, 19일 기업설명회 개최[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일[e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 전 종목 시세 보기 close 가 각각 선정됐다.

이동훈 코스닥협회 회장은 "앞으로도 코스닥시장을 빛내는 우수한 코스닥 기업들을 발굴해 투자자들의 신뢰와 코스닥 브랜드 가치를 제고하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

넥스틴 박태훈 대표이사는 "국무총리상 수상을 큰 영광으로 생각하며, 코스닥 대표기업으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 수상소감을 밝혔다.

수상기업에는 ▲주기적 지정 감사 유예 심사 시 지배구조 우수기업 평가 가산점 부여 ▲ 한국거래소 추가상장 수수료 및 변경상장 수수료 1년간 면제 ▲코스닥협회 연수 무료 참가 등의 혜택이 제공된다.

한편 이날 시상식에는 국회 부의장 이학영 의원, 한국거래소 민경욱 부이사장, 중소벤처기업부 벤처정책관 김봉덕 국장, 금융감독원 이승우 부원장보 등이 참석했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



