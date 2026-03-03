신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급

1주당 70원, 월 분배율 0.54% 수준

신한자산운용은 세법 개정 흐름 속에서 시장의 관심이 집중된 '배당성향' 기준을 투자전략에 선제적으로 반영한 SOL 배당성향탑픽액티브 SOL 배당성향탑픽액티브 0152E0 | 코스피 증권정보 현재가 12,640 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,945 2026.03.03 개장전(20분지연) 전 종목 시세 보기 close ETF가 3일 첫 월배당을 지급한다고 밝혔다.

이번 지급 예정 분배금은 1주당 70원으로, 월 분배율은 약 0.54%, 연환산 기준 약 4.3% 수준이다.

SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF는 기업이 벌어들인 이익 중 얼마나 주주에게 환원하는지를 보여주는 배당성향을 핵심 투자 기준으로 삼는 국내 첫 번째 ETF다.

2025년 세법개정안에 따르면 전년 대비 현금 배당이 감소하지 않은 기업 중 배당성향 40% 이상인 기업들은 배당 우수형, 또는 배당성향 25% 이상이면서 전년 대비 현금배당이 10% 이상 증가한 기업을 배당 노력형으로 구분하고 있다. SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF는 이와 같은 배당성향 요건을 충족하는 기업만을 포트폴리오에 편입할 수 있도록 비교지수 방법론을 구성했다.

SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF의 구성 종목은 ▲ 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 35,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,000 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의[부동산AtoZ]삼성카드, 우리은행 제휴카드 5종 출시[주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 전 종목 시세 보기 close ▲ 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 180,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 205,500 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파기회를 크게 살리는 비결? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로박민우 포티투닷 대표 "포티투탓 가진 잠재력 기반 모빌리티 산업 리더 기업으로" 전 종목 시세 보기 close ▲KT&G ▲ 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 532,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 530,000 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업'효자손' 삼성전자 질주에… 이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파 전 종목 시세 보기 close ▲ 현대엘리베이터 현대엘리베이터 017800 | 코스피 증권정보 현재가 96,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 98,700 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 현대엘리베이터, 설 연휴 파트너사 대금 100억 조기 지급현대엘리베이터, 주당 1.2만원 현금 배당[특징주]현대엘리베이터, 배당 확대 기대감에 강세 전 종목 시세 보기 close ▲ 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 103,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 106,800 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업'부자 전유물 아니네' 자금 우르르…'연 8% 배당' 저평가에 돈 몰렸다[특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑ 전 종목 시세 보기 close ▲ NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 34,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,500 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 주가 상승에 ‘함박웃음’...만약 투자금을 4배까지 쓸 수 있었다면[특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑[클릭 e종목]"NH투자증권, 목표가 19%↑…수익 성장 중" 전 종목 시세 보기 close ▲ BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 19,870 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,930 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"BNK금융지주, 목표가↑…비용 정상화 기반 성장 기대"[주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다"라이프자산운용, BNK금융에 주식보상제도 도입 주주제안 전 종목 시세 보기 close ▲ GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 68,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 68,700 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 GS샵, 고급 소재 앞세운 '쏘내추럴' 론칭…"프리미엄 기준 높인다"GS, 보통주 3000원·우선주 3050원 현금 배당GS, 현장 직원이 만든 '안전 AI'…중소기업에 무상 개방 전 종목 시세 보기 close 등 23개 종목이다. 액티브 ETF 특성상 구성 종목 및 비중은 운용 과정에서 변경될 수 있다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "최근 배당성향을 대폭 상향해 배당소득 분리과세 요건을 충족하게 된 ' 에스엘 에스엘 005850 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,400 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]'영업이익·배당 매력 부각' 에스엘, 10%대↑[클릭 e종목]"에스엘, 본업과 신사업 모두 기대…목표가↑"[클릭 e종목]"HMG글로벌 목표 시총 296조…본주 부담 땐 우선주" 전 종목 시세 보기 close ', ' 서울보증보험 서울보증보험 031210 | 코스피 증권정보 현재가 57,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 58,300 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 신한카드 사고에 전 금융권 '정보유출 포비아'…금감원 점검여부 '촉각'코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입금감원, 全금융권 불시 '해킹훈련'…훈련기간 1주일서 두 달로 확대 전 종목 시세 보기 close ', ' SOOP SOOP 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,900 2026.03.03 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"SOOP, 당분간 주가횡보 지속…변화 절실"회계처리 위반 기업에 '과징금'…금융위, 숲·세진·신기테크 제재[클릭 e종목]"SOOP, 결국 실적으로 보여줘야" 전 종목 시세 보기 close '을 포트폴리오에 신규 편입했다"며 "기업의 주주환원이 강화되는 국면에서 정책 수혜가 기대되는 배당성향 우수 기업을 액티브 전략을 통해 적시에 편입할 수 있다"고 말했다. 이어 "고배당 기업의 안정적인 배당과 함께 주주환원 수혜 및 기업가치 재평가에 따른 주가 리레이팅까지 동시에 추구할 수 있는 상품"이라고 강조했다.

지난 1월 상장한 SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF는 국내 증시의 가파른 상승 흐름 속에서 상장 이후 누적수익률 28.55%를 달성했다. 순자산도 빠르게 증가하고 있다. 100억원 규모로 상장한 해당 ETF의 순자산은 전 거래일(2월27일) 종가 기준 613억원으로, 한 달 반 만에 약 6배 확대됐다.

김 총괄은 "국내 기업의 배당은 통상 1~2월 잠정 실적과 가이던스를 통해 윤곽이 잡히고, 3월 감사 및 주주총회를 거치며 최종 확정되는 만큼 배당소득 분리과세 요건을 충족하기 위한 기업들의 움직임이 더욱 늘어날 것"이라며 "기업별로 배당 기준일이 상이하고 수혜 강도 또한 차별화될 수 있어, 유연성이 강화된 액티브 운용이 국내 배당 투자자들의 새로운 니즈를 충족할 수 있을 것"이라고 설명했다.

그러면서 김 총괄은 "분리과세는 개별기업의 배당에 대해서만 적용될 뿐 ETF의 분배금은 현재 배당소득 분리과세 대상에서 제외된다는 것을 인지하고 투자할 필요가 있다"고 덧붙였다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>