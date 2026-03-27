외국인은 5조 가까이 순매도
"구글 터보퀀트 우려는 덜어내"

미국과 이란의 종전 협상 난항으로 인한 인플레이션 우려 확대와 구글 터보퀀트 출시로 장 초반 하락했던 국내 증시가 반등 마감했다.


27일 코스피 지수는 전장 대비 0.4% 내린 5438.87에 장을 마쳤다. 장 초반 한때 5200선으로 하락했지만, 개인과 기관의 매수세에 낙폭을 줄였다.

투자자별로 외국인은 4조835억9500만원을 순매도했지만, 개인과 기관은 각각 3조302억1000만원, 7167억1700만원을 순매수했다.


업종별로 살펴보면 일부 업종을 제외하고 대부분 하락했다. 전기·가스(-4.16%)가 낙폭이 가장 컸으며 종이·목재(-2.08%), 기계·장비(-1.9%) 등이 뒤를 이었다. 반면 증권(2.73%), 섬유·의류(1.9%), 제약(1.24%) 등을 상승했다.

시가총액 상위 종목의 경우 혼조세를 보였다. 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,676,000 전일대비 184,000 등락률 -6.43% 거래량 65,913 전일가 2,860,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 [특징주]효성중공업, 3%↑…美 수출용 가스절연차단기 개발 조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원 (-6.2%)이 가장 큰 폭으로 떨어졌으며, 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 434,000 전일대비 23,000 등락률 -5.03% 거래량 700,060 전일가 457,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아직은 밸류 재평가 단계"…상승여력 충분한 이 종목 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 (-5.2%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 915,000 전일대비 50,000 등락률 -5.18% 거래량 164,950 전일가 965,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (-4.8%), 한국전력 한국전력 close 증권정보 015760 KOSPI 현재가 43,900 전일대비 2,100 등락률 -4.57% 거래량 2,748,626 전일가 46,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? (-4.3%) 등도 하락했다. 반면 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 close 증권정보 003670 KOSPI 현재가 209,000 전일대비 9,000 등락률 +4.50% 거래량 450,176 전일가 200,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 포스코퓨처엠, 美 실라와 첨단 배터리 소재 기술개발 업무협약 체결 은 4.2% 상승했으며 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 67,100 전일대비 1,800 등락률 +2.76% 거래량 2,969,987 전일가 65,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (2.3%), 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 408,500 전일대비 10,000 등락률 +2.51% 거래량 298,310 전일가 398,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 [주末머니]'일잘러 로봇' 아틀라스 덕분에 뜨는 ○○○ [으라車車]현대모비스, 램프·범퍼 떼고 '로보틱스' 입는다 (2.1%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 394,500 전일대비 10,000 등락률 +2.60% 거래량 372,863 전일가 384,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 (1.9%) 등은 상승세다.

미국이 제시한 협상안에 이란이 거부 의사를 밝히면서 다시 긴장감이 감도는 가운데 국내 증시는 하락 출발한 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 48.15p(0.85%) 내린 5594.06으로 장을 시작했다. 2026.3.26 조용준 기자

미국이 제시한 협상안에 이란이 거부 의사를 밝히면서 다시 긴장감이 감도는 가운데 국내 증시는 하락 출발한 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 48.15p(0.85%) 내린 5594.06으로 장을 시작했다. 2026.3.26 조용준 기자

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코스닥은 전장 대비 0.43% 오른 1141.51로 마감했다. 개인과 기관이 각각 1683억9900만원, 516억2900만원 순매수했지만, 외국인은 2366억5200만원 순매도했다.


시총 상위 종목은 희비가 엇갈렸다. 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 58,800 전일대비 8,000 등락률 +15.75% 거래량 8,603,118 전일가 50,800 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 "1년에 1000만원 올랐대" 연봉 1억 찍었다…은행·대기업 뺨치는 '이 회사' 변동성 속 기회 찾았다면? 최대 4배 주식자금으로 제대로 살려볼까 [특징주]펄어비스, '붉은사막' 흥행 소식에 14%↑ (15.7%), 두산테스나 두산테스나 close 증권정보 131970 KOSDAQ 현재가 108,300 전일대비 8,300 등락률 +8.30% 거래량 657,735 전일가 100,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 [특징주]두산테스나, AI 수요 확대로 성장성 부각 분석에 강세 두산테스나, 신임 CEO에 김윤건 대표 선임 두산테스나, 1714억 규모 '반도체 테스트 장비' 투자 (7.6%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 53,300 전일대비 3,350 등락률 +6.71% 거래량 1,016,668 전일가 49,950 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 HLB그룹, AACR '플레너리 구두 발표'로 글로벌 주목…연구 4건 발표 HLB그룹, AACR서 계열사 2곳 항암 파이프라인 연구 성과 발표 (6.7%), 메지온 메지온 close 증권정보 140410 KOSDAQ 현재가 98,000 전일대비 5,700 등락률 +6.18% 거래량 397,331 전일가 92,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 (6.1%), 실리콘투 실리콘투 close 증권정보 257720 KOSDAQ 현재가 38,800 전일대비 2,200 등락률 +6.01% 거래량 636,200 전일가 36,600 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 "아마존 성공신화 오프라인 확장"…K뷰티 글로벌 공식 바뀌었다 실리콘투, 美 월그린 1800여 매장 입점…K-뷰티 북미 오프라인 확장 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] (5.7%) 등은 상승했다. 반면 서진시스템 서진시스템 close 증권정보 178320 KOSDAQ 현재가 43,350 전일대비 2,950 등락률 -6.37% 거래량 2,619,906 전일가 46,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 [특징주]서진시스템, 높아지는 흑자 전환 가능성과 오버행 해소 서진시스템, 665억원 규모 ESS 장비 공급 계약 (-6.3%), 유진테크 유진테크 close 증권정보 084370 KOSDAQ 현재가 116,800 전일대비 7,300 등락률 -5.88% 거래량 203,962 전일가 124,100 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 '2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예 [특징주]'D램 사이클 수혜주 부각' 유진테크, 4.43% 상승 [클릭 e종목]"유진테크, DRAM 장비 대장주로 부상" (-5.6%), 비에이치아이 비에이치아이 close 증권정보 083650 KOSDAQ 현재가 94,800 전일대비 4,900 등락률 -4.91% 거래량 344,085 전일가 99,700 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 (-4.8%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,111,000 전일대비 47,000 등락률 -4.06% 거래량 198,989 전일가 1,158,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 (-4.5%) 등은 하락했다.

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이경민 대신증권 연구원은 "반도체 대형주가 하락하면서 지수 약세에 기여했으나 터보퀀트 관련 우려 덜어내며 장 중 상승 전환하고 낙폭 회복을 시도했다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 관련 발언과 행동에서 상충한 모습을 보이는 등 지정학적 불안심리가 완전히 해소되지는 않아 위험 회피심리 또한 작용했다"고 말했다.


오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
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