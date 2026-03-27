외국인은 5조 가까이 순매도

"구글 터보퀀트 우려는 덜어내"

미국과 이란의 종전 협상 난항으로 인한 인플레이션 우려 확대와 구글 터보퀀트 출시로 장 초반 하락했던 국내 증시가 반등 마감했다.

27일 코스피 지수는 전장 대비 0.4% 내린 5438.87에 장을 마쳤다. 장 초반 한때 5200선으로 하락했지만, 개인과 기관의 매수세에 낙폭을 줄였다.

투자자별로 외국인은 4조835억9500만원을 순매도했지만, 개인과 기관은 각각 3조302억1000만원, 7167억1700만원을 순매수했다.

업종별로 살펴보면 일부 업종을 제외하고 대부분 하락했다. 전기·가스(-4.16%)가 낙폭이 가장 컸으며 종이·목재(-2.08%), 기계·장비(-1.9%) 등이 뒤를 이었다. 반면 증권(2.73%), 섬유·의류(1.9%), 제약(1.24%) 등을 상승했다.

시가총액 상위 종목의 경우 혼조세를 보였다. 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,676,000 전일대비 184,000 등락률 -6.43% 거래량 65,913 전일가 2,860,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 [특징주]효성중공업, 3%↑…美 수출용 가스절연차단기 개발 조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원 전 종목 시세 보기 (-6.2%)이 가장 큰 폭으로 떨어졌으며, 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 434,000 전일대비 23,000 등락률 -5.03% 거래량 700,060 전일가 457,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아직은 밸류 재평가 단계"…상승여력 충분한 이 종목 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-5.2%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 915,000 전일대비 50,000 등락률 -5.18% 거래량 164,950 전일가 965,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (-4.8%), 한국전력 한국전력 close 증권정보 015760 KOSPI 현재가 43,900 전일대비 2,100 등락률 -4.57% 거래량 2,748,626 전일가 46,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기 (-4.3%) 등도 하락했다. 반면 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 close 증권정보 003670 KOSPI 현재가 209,000 전일대비 9,000 등락률 +4.50% 거래량 450,176 전일가 200,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 포스코퓨처엠, 美 실라와 첨단 배터리 소재 기술개발 업무협약 체결 전 종목 시세 보기 은 4.2% 상승했으며 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 67,100 전일대비 1,800 등락률 +2.76% 거래량 2,969,987 전일가 65,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (2.3%), 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 408,500 전일대비 10,000 등락률 +2.51% 거래량 298,310 전일가 398,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 [주末머니]'일잘러 로봇' 아틀라스 덕분에 뜨는 ○○○ [으라車車]현대모비스, 램프·범퍼 떼고 '로보틱스' 입는다 전 종목 시세 보기 (2.1%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 394,500 전일대비 10,000 등락률 +2.60% 거래량 372,863 전일가 384,500 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (1.9%) 등은 상승세다.

미국이 제시한 협상안에 이란이 거부 의사를 밝히면서 다시 긴장감이 감도는 가운데 국내 증시는 하락 출발한 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 48.15p(0.85%) 내린 5594.06으로 장을 시작했다. 2026.3.26 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥은 전장 대비 0.43% 오른 1141.51로 마감했다. 개인과 기관이 각각 1683억9900만원, 516억2900만원 순매수했지만, 외국인은 2366억5200만원 순매도했다.

시총 상위 종목은 희비가 엇갈렸다. 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 58,800 전일대비 8,000 등락률 +15.75% 거래량 8,603,118 전일가 50,800 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 "1년에 1000만원 올랐대" 연봉 1억 찍었다…은행·대기업 뺨치는 '이 회사' 변동성 속 기회 찾았다면? 최대 4배 주식자금으로 제대로 살려볼까 [특징주]펄어비스, '붉은사막' 흥행 소식에 14%↑ 전 종목 시세 보기 (15.7%), 두산테스나 두산테스나 close 증권정보 131970 KOSDAQ 현재가 108,300 전일대비 8,300 등락률 +8.30% 거래량 657,735 전일가 100,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 [특징주]두산테스나, AI 수요 확대로 성장성 부각 분석에 강세 두산테스나, 신임 CEO에 김윤건 대표 선임 두산테스나, 1714억 규모 '반도체 테스트 장비' 투자 전 종목 시세 보기 (7.6%), HLB HLB close 증권정보 028300 KOSDAQ 현재가 53,300 전일대비 3,350 등락률 +6.71% 거래량 1,016,668 전일가 49,950 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 HLB그룹, AACR '플레너리 구두 발표'로 글로벌 주목…연구 4건 발표 HLB그룹, AACR서 계열사 2곳 항암 파이프라인 연구 성과 발표 전 종목 시세 보기 (6.7%), 메지온 메지온 close 증권정보 140410 KOSDAQ 현재가 98,000 전일대비 5,700 등락률 +6.18% 거래량 397,331 전일가 92,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 (6.1%), 실리콘투 실리콘투 close 증권정보 257720 KOSDAQ 현재가 38,800 전일대비 2,200 등락률 +6.01% 거래량 636,200 전일가 36,600 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 "아마존 성공신화 오프라인 확장"…K뷰티 글로벌 공식 바뀌었다 실리콘투, 美 월그린 1800여 매장 입점…K-뷰티 북미 오프라인 확장 글로벌 시장서 불티나게 팔리는 '가성비' K-뷰티[주末머니] 전 종목 시세 보기 (5.7%) 등은 상승했다. 반면 서진시스템 서진시스템 close 증권정보 178320 KOSDAQ 현재가 43,350 전일대비 2,950 등락률 -6.37% 거래량 2,619,906 전일가 46,300 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 [특징주]서진시스템, 높아지는 흑자 전환 가능성과 오버행 해소 서진시스템, 665억원 규모 ESS 장비 공급 계약 전 종목 시세 보기 (-6.3%), 유진테크 유진테크 close 증권정보 084370 KOSDAQ 현재가 116,800 전일대비 7,300 등락률 -5.88% 거래량 203,962 전일가 124,100 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 '2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예 [특징주]'D램 사이클 수혜주 부각' 유진테크, 4.43% 상승 [클릭 e종목]"유진테크, DRAM 장비 대장주로 부상" 전 종목 시세 보기 (-5.6%), 비에이치아이 비에이치아이 close 증권정보 083650 KOSDAQ 현재가 94,800 전일대비 4,900 등락률 -4.91% 거래량 344,085 전일가 99,700 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 [특징주]큐리언트·성호전자 등 코스닥 액티브 ETF 편입 종목 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 (-4.8%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,111,000 전일대비 47,000 등락률 -4.06% 거래량 198,989 전일가 1,158,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 액티브 ETF 규제 완화 추진…온기 감도는 코스닥에서 기회 찾아볼까 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-4.5%) 등은 하락했다.

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이경민 대신증권 연구원은 "반도체 대형주가 하락하면서 지수 약세에 기여했으나 터보퀀트 관련 우려 덜어내며 장 중 상승 전환하고 낙폭 회복을 시도했다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 관련 발언과 행동에서 상충한 모습을 보이는 등 지정학적 불안심리가 완전히 해소되지는 않아 위험 회피심리 또한 작용했다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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