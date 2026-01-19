케이던시아, 글로벌 보안 인증 'SOC2 타입2' 획득

국내 1위 인공지능(AI) 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로 엠로 058970 | 코스닥 증권정보 현재가 34,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,450 2026.01.19 개장전(20분지연) 관련기사 엠로, 파트너 포털 신규 오픈…우수 파트너 중심 생태계 넓힌다'2025 코스닥 대상' 시상식 개최…넥스틴, 국무총리상 영예[클릭 e종목]"엠로, 해외 시장 진출을 위한 역량과 요건 완비" 전 종목 시세 보기 close 는 자사가 개발한 공급업체 관계 관리(SRM) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 솔루션 케이던시아가 글로벌 보안 인증(SOC2 Type2)을 획득했다고 19일 밝혔다.

SOC2(Service Organization Control 2)는 미국 공인회계사협회(AICPA)가 제정한 인증 체계다. SaaS 및 클라우드 서비스 제공 기업의 고객 데이터 관리와 정보 보안 통제 수준이 ▲보안성(Security) ▲가용성(Availability) ▲처리 무결성(Processing Integrity) ▲기밀성(Confidentiality) ▲개인정보보호(Privacy) 등 5가지 핵심 기준을 충족하는지 평가·검증한다. 글로벌 기업이 서비스 제공업체를 선정할 때 중요한 지표로 활용된다.

케이던시아는 지난해 4월 데이터 관리 및 정보 보안 통제 체계가 적합하게 설계했다는 것을 검증하는 'SOC2 Type1' 인증을 획득한 데 이어, SOC2 Type2 인증을 통해 통제 활동이 실제 운영 환경에서 효과적으로 이행되고 있음을 공식적으로 인정받았다.

기업 핵심 업무의 SaaS 전환이 가속화되면서 데이터 보안의 중요성도 더욱 커지고 있다. SOC2 Type2 인증 획득으로 케이던시아가 글로벌 수준의 보안 기준을 충족하고 있음을 입증했다. 엠로는 이를 통해 글로벌 시장에서 케이던시아의 신뢰도를 한층 강화하고, 고객 기반 확대에도 속도를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

엠로 관계자는 "글로벌 시장에서 서비스 계약 시 SOC2 인증을 필수적으로 요구하는 사례가 늘어나고 있다"고 소개했다.

이어 "SOC2 Type2 인증을 통해 케이던시아의 우수한 구매 기능은 물론, 서비스의 신뢰성과 안정성까지 인정받게 됐다"며 "앞으로도 글로벌 기업 고객들의 요구사항에 부합하는 보안 체계를 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.





박형수 기자



