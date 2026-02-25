본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

위메이드커넥트, 힐링 게임 '어비스리움' 토스 미니앱 출시

노경조기자

입력2026.02.25 09:38

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

별도 앱 설치 없이 토스에서 실행 가능

위메이드맥스 는 모바일 힐링 게임 '어비스리움'을 금융 플랫폼 토스 내 미니앱으로 선보인다고 25일 밝혔다.


'어비스리움' 대표 이미지. 위메이드맥스 제공

'어비스리움' 대표 이미지. 위메이드맥스 제공

AD
원본보기 아이콘


위메이드커넥트가 서비스하는 '어비스리움'은 2016년 글로벌 시장에 론칭해 현재까지 누적 다운로드 6000만건을 돌파했다. 후속작인 '어비스리움 더 클래식'도 2024년 출시 직후 애플 앱스토어 인기 1위를 기록하는 등의 성과를 거뒀다.

이번에 선보이는 미니앱은 간편한 접근성과 직관적인 플레이 환경을 제공한다. 게임 앱을 별도로 설치할 필요 없이 토스 앱 내에서 금융 서비스 이용 중에도 게임을 즐길 수 있다.


미니앱 출시에 맞춰 일일 출석 이벤트도 진행한다. 성장 핵심 자원인 '생명력'을 비롯해 인게임 재화 '다이아', 희귀 물고기 등 풍성한 보상을 통해 초반 플레이 몰입도와 성장의 재미를 더한다.


이호대 위메이드커넥트 대표는 "미니앱 출시를 통해 어비스리움이 일상 플랫폼으로 확장되는 새로운 계기를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 플랫폼으로의 확장을 통해 지식재산권(IP) 경쟁력을 강화하고 이용자 접점을 지속해서 넓혀 나가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

철통 보안 속 언팩 D-1…확 달라진 갤럭시S26 기대 만발

새로운 이슈 보기