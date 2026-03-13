에스피지, 큐렉소와 의료 로봇용 정밀 액추에이터 공급 MOU

에스피지 에스피지 close 증권정보 058610 KOSDAQ 현재가 130,400 전일대비 800 등락률 -0.61% 거래량 152,062 전일가 131,200 2026.03.13 11:38 기준 관련기사 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 넉넉한 투자금으로 같은 기회를 더 크게...연 4%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 와 큐렉소 큐렉소 close 증권정보 060280 KOSDAQ 현재가 15,330 전일대비 230 등락률 +1.52% 거래량 205,124 전일가 15,100 2026.03.13 11:38 기준 관련기사 [클릭 e종목]"큐렉소, 의료 로봇 사업부 성장 기대" 여전히 살아있는 기대감...내년 대비해 담아둬야 할 종목은 한정된 투자금으로는 수익도 제한적...연 4%대 금리로 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기 가 의료 로봇용 핵심 부품 국산화와 글로벌 경쟁력 강화를 위해 협력에 나선다.

양사는 지난 12일 큐렉소 서울 본사에서 '의료용 로봇의 국산화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정밀 액추에이터 공급'에 관한 업무제휴협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 에스피지가 생산하는 정밀 액추에이터를 큐렉소가 개발·생산하는 의료 로봇에 적용해 관련 부품의 안정적인 공급망을 구축하고, 로봇 성능 고도화를 위한 기술 협력 체계를 마련하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 에스피지는 큐렉소 의료 로봇 사양에 최적화된 정밀 액추에이터를 우선 공급할 예정이다. 이와 함께 의료 로봇의 초정밀 제어를 위한 맞춤형 액추에이터 설계와 성능 개선을 위한 기술 교류도 양사가 공동으로 추진한다. 또한 의료기기 규격에 부합하는 내구성과 안전성 관련 데이터를 공유하고, 시장 확대를 위해 브랜드 가치 제고를 위한 공동 마케팅 및 홍보 활동도 강화하기로 했다.

아울러 에스피지는 의료 로봇에 요구되는 고정밀·고강성 성능을 충족하는 제품을 적기에 생산·공급하고 기술 지원과 유지보수 서비스를 제공할 계획이다. 큐렉소는 로봇 시스템의 요구 사양을 제공하는 한편 에스피지 액추에이터가 적용된 로봇의 테스트와 성능 평가를 담당한다.

AD

여영길 에스피지 대표는 "로봇용 액추에이터 분야의 핵심 부품 기술인 정밀감속기, 모터, 제어기 기술을 오랜 기간 축적해 왔다"며 "큐렉소와의 긴밀한 협력을 통해 공동 연구개발(R&D)과 사업화 기회를 확대하고, 다양한 의료용 로봇에 적용될 고정밀·고강성 액추에이터 포트폴리오를 강화해 국산화와 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>