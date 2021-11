[특징주]나노신소재, 매수세 유입…2차전지 테마 상승 '8% 강세'

[아시아경제 이선애 기자] 나노신소재 나노신소재 121600 | 코스닥 증권정보 현재가 46,050 전일대비 2,900 등락률 +6.72% 거래량 300,352 전일가 43,150 2021.11.02 10:31 장중(20분지연) 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일나노신소재, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 1.57% ↑ close 주가가 강세다.

2일 오전 10시10분 현재 나노신소재 주가는 전 거래일대비 8.46% 오른 4만6800원에 거래중이다. 장 초반 4만7100원까지 올랐다.

2차전지 테마가 강세를 보이고 있는 가운데 테마 상승을 나노신소재, 새로닉스 등이 이끌고 있다. 특히 나노신소재의 경우 외국인과 기관의 매수세 유입이 주가 상승을 견인하고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr