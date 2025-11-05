[특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑

한국 증시가 급락하는 가운데 남북경협주는 5일 장 초반 강세를 보인다. 북미 정상회담 개최 가능성에 투자심리가 회복된 것으로 보인다.

이날 오전 9시 58분 기준 코스닥 시장에서 코데즈컴바인 코데즈컴바인 047770 | 코스닥 증권정보 현재가 2,780 전일대비 265 등락률 +10.54% 거래량 19,838,612 전일가 2,515 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 코스피 연말 목표 4100P 상향…실적·정책·유동성 삼박자에 상승 탄력[특징주]코데즈컴바인, 1년만에 2000원 돌파…실적개선 기대감↑[부의승계]코데즈컴바인②이너웨어로 오너 아들만 대박…본사 이익은 부진 전 종목 시세 보기 close 주식은 전 거래일 대비 11.93% 오른 2815원에 거래되고 있다. 주가는 2675원으로 출발해 상승 폭을 키워 장중 한때 3045원까지 오르기도 했다.

같은 시각 양지사 양지사 030960 | 코스닥 증권정보 현재가 9,050 전일대비 720 등락률 +8.64% 거래량 722,901 전일가 8,330 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 양지사, 보통주 1주당 50원 현금배당 [특징주]슈퍼개미 매수 후 400% 이상 급등…양지사, 이틀연속 상한가[e 공시 눈에 띄네] 토니모리, 에이투젠 지분 매각 등 (오후 공시) 전 종목 시세 보기 close (9.12%) 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 1,619 전일대비 77 등락률 +4.99% 거래량 17,244,006 전일가 1,542 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 [기로의상장사]애머릿지②새 경영진 실체는…상장폐지·한계기업 등과 연관[특징주]한미 무역협상 소식에…남북경협주 '강세'[특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑ 전 종목 시세 보기 close (7.26%) 제이에스티나 제이에스티나 026040 | 코스닥 증권정보 현재가 2,725 전일대비 35 등락률 +1.30% 거래량 824,195 전일가 2,690 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 [특징주]한미 무역협상 소식에…남북경협주 '강세'[특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑금값 급등에 적자폭 커진다…토종 주얼리도 줄줄이 가격 인상 전 종목 시세 보기 close (2.79%) 아난티 아난티 025980 | 코스닥 증권정보 현재가 7,370 전일대비 70 등락률 +0.96% 거래량 4,564,575 전일가 7,300 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용 가능...반대매매 위기도 당일 해결연 4%대 최저금리로 400% 레버리지 투자 가능! 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 close (1.51%) 등도 오르고 있다.

유가증권시장에서도 인디에프 인디에프 014990 | 코스피 증권정보 현재가 862 전일대비 20 등락률 +2.38% 거래량 1,024,272 전일가 842 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 [특징주]한미 무역협상 소식에…남북경협주 '강세'[특징주]대북 확성기방송 중단에 남북경협주 강세…좋은사람들 15%↑트럼프 발언, 亞증시 악재로…코스피 2840선 후퇴 전 종목 시세 보기 close (4.87%) 신원 신원 009270 | 코스피 증권정보 현재가 1,414 전일대비 5 등락률 +0.35% 거래량 1,652,462 전일가 1,409 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 약세장, 자사주 취득도 약발 안받네[e공시 눈에 띄네]율촌화학, 얼티엄셀즈와 1조4900억원 규모 공급계약(오후 종합)신원, 32억 규모 자사주 취득 결정 전 종목 시세 보기 close (2.27%) 형지엘리트 형지엘리트 093240 | 코스피 증권정보 현재가 1,214 전일대비 19 등락률 +1.59% 거래량 2,731,535 전일가 1,195 2025.11.05 09:59 기준 관련기사 [특징주]형지엘리트, 주주배정 유증 소식에 14%대 급락형지엘리트·형지글로벌, 강금실 전 장관 고문 영입…"글로벌 확장 기대"[특징주]형지글로벌, 스테이블코인 발행 기대감에 상한가 전 종목 시세 보기 close (1.17%) 등 남북경협 수혜주로 분류되는 종목들이 강세다.

국정원은 전날 국회 정보위원회 국정감사에서 북미 정상회담이 열릴 가능성이 높고, 내년 3월이 분기점이 될 것으로 보인다고 밝혔다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 전 북한이 미국과의 대화에 대비해 막판까지 고심한 흔적도 포착됐다고 보고했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



