[특징주]북미 회담 가능성에 남북경협주 강세…코데즈컴바인 11%대↑

권현지기자

입력2025.11.05 10:12

한국 증시가 급락하는 가운데 남북경협주는 5일 장 초반 강세를 보인다. 북미 정상회담 개최 가능성에 투자심리가 회복된 것으로 보인다.


이날 오전 9시 58분 기준 코스닥 시장에서 코데즈컴바인 주식은 전 거래일 대비 11.93% 오른 2815원에 거래되고 있다. 주가는 2675원으로 출발해 상승 폭을 키워 장중 한때 3045원까지 오르기도 했다.

같은 시각 양지사 (9.12%) 좋은사람들 (7.26%) 제이에스티나 (2.79%) 아난티 (1.51%) 등도 오르고 있다.


유가증권시장에서도 인디에프 (4.87%) 신원 (2.27%) 형지엘리트 (1.17%) 등 남북경협 수혜주로 분류되는 종목들이 강세다.


국정원은 전날 국회 정보위원회 국정감사에서 북미 정상회담이 열릴 가능성이 높고, 내년 3월이 분기점이 될 것으로 보인다고 밝혔다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 전 북한이 미국과의 대화에 대비해 막판까지 고심한 흔적도 포착됐다고 보고했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

