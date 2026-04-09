[클릭e종목]“현대제철, 2분기부터 영업실적 개선 전망”

하나증권은 9일 현대제철 현대제철 close 증권정보 004020 KOSPI 현재가 37,850 전일대비 3,400 등락률 +9.87% 거래량 1,481,441 전일가 34,450 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 현대제철, 현대건설과 손잡고 해상풍력용 철강재 시장 확대 현대건설·제철, 바다 위 떠다니는 해상풍력 공동연구 종목 선정 이후는 충분한 투자금 마련? 최대 4배, 연 5%대 금리로 당일 OK 전 종목 시세 보기 에 대해 영업실적 개선 기대를 반영해 목표주가 5만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

박성봉·김승규 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "올해 1분기 현대제철의 연결 매출액과 영업이익은 각각 5조8000억원과 455억원으로, 영업이익은 시장컨센서스를 하회할 것으로 예상된다"면서도 "열연과 철근 중심으로 주요 제품 가격이 상승세로 전환되면서 2분기부터 스프레드 확대에 따른 영업실적 개선이 기대된다"고 말했다.

국내 제강사들의 감산 및 출하 제한, 수출 중심의 영업 전략 영향으로 철근 재고가 급격히 감소하며 철근 유통가격이 올해 들어 꾸준히 상승했다. 주요 제강사들의 추가가격 인상이 발표된 만큼 철근 가격의 추가 상승이 가능할 것으로 예상되며, 봉형강은 2분기 스프레드 확대 국면으로 전환될 전망이다.

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박 연구원은 "현대제철의 추가 가격 인상 계획과 더불어 아시아 주요 철강사들이 동시다발적인 가격 인상 기조를 고려할 때 원재료 가격 상승분을 상회하는 판가 인상이 가능할 것으로 예상된다"며 "2분기 현대제철의 영업이익은 1618억원을 기록할 전망"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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