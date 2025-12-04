엠앤씨솔루션 "최대주주 3년간 매각 제한 유지…보호예수 만료에도 못 판다"

Motion & Control 방산 부품기업인 엠앤씨솔루션 엠앤씨솔루션 484870 | 코스피 증권정보 현재가 121,600 전일대비 300 등락률 -0.25% 거래량 3,586 전일가 121,900 2025.12.04 09:03 기준 관련기사 엠앤씨솔루션, 호주 CTS사와 MOU 체결…"호주 방산기술 및 비즈니스 협력 확대"[클릭 e종목]"엠앤씨솔루션, 해외 방산업체의 러브콜 기대"코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close (MNC솔루션, 대표이사 김병근)이 최대주주 및 우리사주조합 보유 주식 보호예수 만료와 관련해 "실제 시장 출회 가능성은 전혀 없다"고 회사 홈페이지를 통해 공식 입장을 4일 밝혔다.

엠앤씨솔루션이 홈페이지에 게시한 주주서한에 따르면 회사의 최대주주인 '소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정주식회사'가 보유한 675만3900주와 우리사주조합 보유분 9만1392주는 상장일(2024년 12월16일)을 기준으로 1년간 의무적으로 보호예수 돼 있다. 해당 보호예수 기간은 오는 12월15일 종료될 예정이다.

최근 보호예수 만료와 관련한 일부 언론 보도로 인해 시장에서 우려가 제기될 가능성이 있어 엠앤씨솔루션은 정확한 사실관계를 안내하기 위해 주주서한을 게재했다. 보호예수 만료는 행정적 절차상의 만료일에 불과하며 최대주주에 대한 실질적인 시장 매각 제한 조치는 그대로 유지된다. 즉 보호예수 기간이 종료되더라도 최대주주 보유 지분이 시장에 출회될 가능성은 구조적으로 차단돼 있다는 설명이다.

최대주주는 IPO 과정에서 한국거래소에 상장 후 3년간(2024년 12월 16일~2027년 12월 15일) 보유 지분을 시장에 분산매각하지 않겠다는 내용의 '경영권 안정을 위한 확약서'를 제출했다. 이 확약에 따라 경영권 이전(M&A)을 통한 일괄 매각을 제외하고는 일부 지분을 시장에서 처분하는 것이 제한된다.

엠앤씨솔루션 김병근 대표이사는 "이번 보호예수 만료는 시장 매각 제한 조치의 종료가 아닌 단순한 절차적 만료일일 뿐"이라며 "2027년 12월15일까지는 동일한 제한이 유지되기 때문에 시장 출회 가능성은 전혀 없다"고 강조했다.

이어 "주주들께서 불필요한 불안감을 느끼지 않도록 명확한 정보를 제공하고자 한다"며 "앞으로도 주주가치 제고와 기업가치 성장을 위해 책임경영을 강화하겠다"고 덧붙였다.

한편 엠앤씨솔루션은 지난 1일 공시를 통해 폴란드 K2전차 및 폴란드 K9 자주포 공급계약을 체결했다는 소식을 전한 바 있다. 해당 수주 계약 체결을 통해 누적된 K2, K9 수주 규모는 약 914억원에 달한다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>