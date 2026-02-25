코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86

장중에는 6100도 돌파…코스닥도 상승 마감

코스피가 지수가 6000대 마감이라는 역사를 썼다. 장중에는 6100까지 돌파하며 견고한 성장세를 보였다.

코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파하며 장을 마감한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 114.22포인트(1.91%) 오른 6,083.86으로 장을 마쳤다. 2026.2.25 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

25일 코스피는 전일 대비 114.22포인트(1.91%) 오른 6083.86에 거래를 마쳤다. 6000대를 넘는 종가는 사상 처음이다. 이날 코스피는 장중 6144.71을 기록하며 최고점도 찍었다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 6433억8400만원, 6758억8000만원을 구매하면서 상승세를 이끌었다. 반면 외국인은 1조4988억5600만원을 순매도했다.

업종별로는 건설(+6.78%), 금속(+5.24%), 증권(+4.10%), 보험(+3.74%), 운송·창고(+3.30%) 등에서 큰 증가 폭을 보였다. 이외에도 종이·목재(+2.14%), 전기·전자(+1.64%), 기계·장비(+1.18%) 등 대부분의 업종에서 강세였다.

시가총액 상위 종목별로는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 203,500 전일대비 3,500 등락률 +1.75% 거래량 26,061,306 전일가 200,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 과기정통부, 김재범 SK하이닉스 부사장 등 16명에 국가전략기술 유공 표창코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 크게 살려야 전 종목 시세 보기 close 가 20만3500원(+1.75%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 1,018,000 전일대비 13,000 등락률 +1.29% 거래량 3,390,069 전일가 1,005,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 과기정통부, 김재범 SK하이닉스 부사장 등 16명에 국가전략기술 유공 표창코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 크게 살려야 전 종목 시세 보기 close 는 101만8000원(+1.29%)으로 거래를 마쳤다. 삼성전자는 장중 20만6500원, SK하이닉스는 103만8000원까지 치솟았다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 572,000 전일대비 48,000 등락률 +9.16% 거래량 4,149,248 전일가 524,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...기회는 왔을 때 크게 살려야코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 전 종목 시세 보기 close (+9.3%)와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 196,100 전일대비 22,100 등락률 +12.70% 거래량 3,875,041 전일가 174,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 [특징주]기아, 美 조지아법인 생산 500만대 달성 소식에 13%↑코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (+12.9%)도 크게 올랐다. 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 2,115,000 전일대비 244,000 등락률 +13.04% 거래량 96,133 전일가 1,871,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세[특징주]고려아연 5%대↑…주총서 소액주주 보호 명문화고려아연, 정관에 주주충실 의무 명시…영풍·MBK 제안 수용 전 종목 시세 보기 close (+12.9%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 22,000 등락률 +9.82% 거래량 838,515 전일가 224,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승같은 종목인데 수익은 왜 달랐을까…4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close (+10.0%), 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 5,800 등락률 +8.64% 거래량 8,684,646 전일가 67,100 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면?최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 부담 없이...같은 기회를 더 크게고배당주 선별 투자 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (+8.9%)도 상승세로 마감했다.

코스닥 지수는 0.25포인트(0.02%) 오른 1165.25에 거래를 마쳤다.

투자자별로는 개인이 4890억9200만원 순매수, 외국인과 기관은 각각 3194억4000만원, 1280억3700만원 순매도했다.

업종별로는 혼조세로 마감했다. 섬유·의류(-2.66%), 의료·정밀기기(-2.17%), 제약(-1.23%), 유통(-1.23%)은 하락했으며, 운송장비·부품(+4.34%), 금융(+1.51%), 종이·목재(+1.11%)는 상승했다.

시가총액 상위 종목별로도 등락이 엇갈렸다. 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 163,500 전일대비 19,700 등락률 +13.70% 거래량 1,083,013 전일가 143,800 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 탈모치료의 신대륙, 누가 먼저 깃발 꽂을까'비만약'으로 곳간 채운 빅파마, 다음 타깃은 'RNA 치료제''기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (+13.4%), 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 147,300 전일대비 14,700 등락률 +11.09% 거래량 1,281,372 전일가 132,600 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 같은 기회를 더 크게...연 4%대 금리로 4배까지[클릭 e종목]"에스피지, 정밀 로봇 감속기 성장"확신 왔다면 투자 규모부터 키워야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (+11.0%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 788,000 전일대비 59,000 등락률 +8.09% 거래량 326,357 전일가 729,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (+7.8%), 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 2,100 등락률 +6.28% 거래량 4,298,952 전일가 33,450 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세현대무벡스, AI·로봇 미래 스마트물류 기술 공개 전 종목 시세 보기 close (+6.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 175,200 전일대비 5,300 등락률 +3.12% 거래량 2,708,728 전일가 169,900 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면?코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 전 종목 시세 보기 close (+3.8%) 등은 상승했지만, 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 59,900 전일대비 7,500 등락률 -11.13% 거래량 2,855,871 전일가 67,400 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close (-10.9%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 583,000 전일대비 30,000 등락률 -4.89% 거래량 180,270 전일가 613,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세삼천당제약 "아일리아 바이오시밀러 美 특허 합의…현지 판매 권리 확보" 전 종목 시세 보기 close (-4.7%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 374,000 전일대비 12,500 등락률 -3.23% 거래량 122,867 전일가 386,500 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파 전 종목 시세 보기 close (-3.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 402,000 전일대비 6,000 등락률 -1.47% 거래량 243,048 전일가 408,000 2026.02.25 15:30 기준 관련기사 코스피 6100도 뚫었다…삼성전자·SK하이닉스도 '훨훨'[Invest&Law]머크vs할로자임 특허분쟁 英판결, 韓알테오젠 영향은코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세 전 종목 시세 보기 close (-1.5%) 등은 하락 마감했다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 13.1원 내린 1429.4원에 거래를 마쳤다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



