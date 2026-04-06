전쟁 발발 한 달간 지수 16%↓
개미 장바구니 상위 10곳 '전멸’
외국인 선택은 방산·K뷰티

이란 전쟁 발발 직후 한 달간 국내 주식시장에서 개인 투자자들이 집중적으로 사들인 상위 10개 종목의 주가가 일제히 하락한 것으로 나타났다. 반면 외국인 투자자들은 순매수 상위 종목 중 일부에서 수익을 방어하며 뚜렷한 대조를 보였다.


6일 한국거래소에 따르면 미국의 이란 공습 직후 첫 거래일인 지난달 3일부터 이달 2일까지 개인 투자자가 유가증권시장(코스피)에서 가장 많이 사들인 10개 종목의 주가가 모두 뒷걸음질 쳤다. 해당 기간 코스피가 16.18% 하락한 가운데 개인 순매수 상위 10개 중 8개 종목이 지수 하락 폭보다 더 크게 떨어졌다.

이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방'
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개인 투자자들의 매수세는 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다. 개인은 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 192,500 전일대비 6,300 등락률 +3.38% 거래량 13,441,922 전일가 186,200 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑ 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 를 15조7070억원, SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 884,000 전일대비 8,000 등락률 +0.91% 거래량 1,603,496 전일가 876,000 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 를 7조1427억원어치 압도적으로 순매수했다. 하지만 기대와 달리 삼성전자 주가는 17.60%, SK하이닉스는 16.73% 하락하며 지수 수익률을 밑돌았다.

개인이 3조3969억원을 순매수한 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 467,500 전일대비 3,500 등락률 -0.74% 거래량 352,608 전일가 471,000 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 "아빠차에 뽀로로 뜬다" 현대차 신규 디스플레이 테마 공개 아이오닉 6 N, 포르쉐·맥라렌 뛰어넘어 고성능차 지각변동 주가가 30.93% 미끄러진 것을 비롯해 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 150,800 전일대비 600 등락률 +0.40% 거래량 336,672 전일가 150,200 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 기아, 뉴욕 오토쇼서 신형 셀토스·EV3 공개… 북미 시장 공략 완성차 5사 3월 71만대 판매…전쟁發 고유가에 친환경車 호조(종합) 기아, 3월 판매 28만5854대…역대 1분기 최다 판매 (-26.72%), NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 196,150 전일대비 1,350 등락률 -0.68% 거래량 467,032 전일가 197,500 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 네이버 최수연 대표, 佛 마크롱 대통령과 회담…AI 생태계 협업 논의 위기에서 찾는 저점매수 기회? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 (-23.06%), 한국전력 한국전력 close 증권정보 015760 KOSPI 현재가 40,000 전일대비 300 등락률 -0.74% 거래량 1,327,762 전일가 40,300 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 원전·재생으로… 종전 이후 더 가팔라질 에너지 전환 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? (-29.49%), 케이뱅크 케이뱅크 close 증권정보 279570 KOSPI 현재가 6,300 전일대비 420 등락률 +7.14% 거래량 9,071,813 전일가 5,880 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 금감원, 카카오·토스·케이뱅크 소집…"IT 안정성 강화" 주문 케이뱅크 주가 흐름에 찬물 끼얹은 대주주 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 (-30.24%), 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 44,600 전일대비 600 등락률 -1.33% 거래량 797,031 전일가 45,200 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 AI 개발부터 생태계 조성까지…산·학·연·관 힘 모은다 카카오-국민연금, AI 기반 공공서비스 위해 맞손 '정신아 2기' 카카오, AI 중심 사업재편 속도전(종합) (-27.13%) 등 매수 상위 종목들이 일제히 시장 평균을 크게 하회하는 하락세를 보였다.


순매수 9위 S-Oil S-Oil close 증권정보 010950 KOSPI 현재가 117,200 전일대비 5,800 등락률 +5.21% 거래량 633,902 전일가 111,400 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 한신평, 에쓰오일 신용등급 'AA+' 상향…"전쟁 후 정제마진 개선" "S-Oil, 호르무즈 해협 봉쇄로 전화위복"[클릭 e종목] "울산 때문에 여수 NCC 추가 감산…지역 경제 초토화" (-3.18%)과 10위 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 62,100 전일대비 1,000 등락률 -1.58% 거래량 1,072,131 전일가 63,100 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 "트럼프 연설, 협상 유도용"…게임이론으로 본 중동전쟁 향방[주末머니] 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 (-14.44%)은 주가가 하락하긴 했으나 코스피 하락률과 비교했을 때는 상대적으로 선방하며 시장 수익률을 웃도는 결과를 냈다.

반면 외국인 투자자들의 순매수 상위 종목 중 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,420,000 전일대비 29,000 등락률 -2.00% 거래량 68,866 전일가 1,449,000 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 연 5%대 부담 없는 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 333,500 전일대비 6,500 등락률 +1.99% 거래량 82,572 전일가 327,000 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 '강달러' 베팅한 에이피알…재무 전략 통했다 [특징주]에이피알, 3%대 상승…메디큐브 판매 호황 '직원 657명 회사' 연봉 두 배 뛰었다…"한국 꺼 살래" 열풍 불더니 '평균 1억' 은 주가가 오르며 수익을 낸 것으로 나타났다. 외국인 순매수 1위인 한화에어로스페이스는 3473억원의 자금이 유입되며 주가가 18.58% 뛰었다. '한국형 패트리엇'으로 불리는 천궁-Ⅱ의 발사대 및 차량 탑재 체계를 생산하는 데다 중동 사태 이후 다연장로켓(천무)과 K9 자주포 등 폭넓은 무기 체계를 바탕으로 유럽 및 중동 지역의 추가 수주 기대감이 반영되면서 강세를 보였다.


순매수 5위인 에이피알 역시 1710억 원어치를 매수해 주가가 8.64% 상승했다. 지정학적 리스크에 따른 중동 시장 위축에도 불구하고 아시아와 서구권 중심의 화장품 수출 호조세가 이어졌으며 향후 미국 및 유럽 온라인 채널에서의 견고한 실적 성장 기대감이 투자 심리를 자극한 것으로 분석된다.


순매수 2위인 산일전기 산일전기 close 증권정보 062040 KOSPI 현재가 135,600 전일대비 2,000 등락률 +1.50% 거래량 145,242 전일가 133,600 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 [클릭 e종목]"산일전기, 일회성 요인 고려시 깜짝 실적" ‘조방원’이 끌고 ‘금반지’가 밀었다…정책 훈풍에 날개 단 한국 증시 와 3위인 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 195,100 전일대비 200 등락률 -0.10% 거래량 216,720 전일가 195,300 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 셀트리온 "美 의약품 관세 영향 완전 해소" 셀트리온, '짐펜트라' 임상 3상 사후 분석 결과 국제학술지 게재 셀트리온, 오늘 자사주 911만주 소각 단행…1.7조 규모 역대 최대 은 각각 20.52%, 17.53% 하락해 코스피 하락률보다 더 크게 떨어지며 시장 평균을 밑돌았다.

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나머지 순매수 상위 종목들은 주가가 내리긴 했으나 지수 대비 선방하며 시장 수익률을 웃돌았다. 종목별로는 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 224,000 전일대비 3,000 등락률 +1.36% 거래량 92,004 전일가 221,000 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 이 -5.65%, 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 96,000 전일대비 600 등락률 -0.62% 거래량 1,424,418 전일가 96,600 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 코스피·코스닥 동반 상승세…SK하이닉스·삼성전자 강세 2차전지 업종 1분기 실적 바닥 전망…상반기 실적·하반기 정책 모멘텀 주목 가 -11.95%, 서울보증보험 서울보증보험 close 증권정보 031210 KOSPI 현재가 48,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 35,035 전일가 48,200 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급 신한카드 사고에 전 금융권 '정보유출 포비아'…금감원 점검여부 '촉각' 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 이 -16.12%, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 411,000 전일대비 12,500 등락률 +3.14% 거래량 273,980 전일가 398,500 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 구광모 LG 대표, 美·브라질 현장 경영… '에너지'·'글로벌 사우스' 공략 이 -5.27%, SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 80,100 전일대비 800 등락률 -0.99% 거래량 202,277 전일가 80,900 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 국가AI전략위 "한국형 AI 성공, 고품질 데이터에 달려” "요즘 신입은 AI로 일해요"…회의실 예약·보고서 작성도 '뚝딱'[AI 비서 시대]② SKT, 일본 이동통신사 NTT도코모와 AI 무선 접속망 백서 발간…"6G 확대 기여" 이 -2.51%, 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 151,300 전일대비 200 등락률 +0.13% 거래량 482,334 전일가 151,100 2026.04.06 12:03 기준 관련기사 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 현대건설, 신길1구역 재개발 6607억원 수주 이 -9.65% 등으로 집계됐다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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