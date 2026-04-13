HLB생명과학R&D, '의료용 대마 원료의약품 개발' 공동연구기관 선정

HLB생명과학 HLB생명과학 close 증권정보 067630 KOSDAQ 현재가 4,190 전일대비 55 등락률 +1.33% 거래량 234,895 전일가 4,135 2026.04.13 09:37 기준 관련기사 HLB생명과학, 조직은행 허가 취득…인체조직 이식재 사업 확대 HLB생명과학, HLB 주식 담보로 300억 PRS 조달 [특징주]글로벌 자산운용사 자본 유치…HLB 그룹주 일제히 ↑ 전 종목 시세 보기 은 자회사 HLB생명과학R&D가 의료용 대마 원료의약품 개발 관련 국가 연구개발 과제의 공동연구기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 컨소시엄은 농림축산식품부가 추진하고 농림식품기술기획평가원이 주관하는 '농생명자원기반 국가필수의약품 원료공급망 대응기술개발사업'이다. 칸나비디올(CBD) 원료의약품의 첨단 생산 플랫폼 구축과 안정적인 원료 확보를 위한 재배 기술 개발을 핵심으로 하며, 현재 전량 수입에 의존하고 있는 고순도 CBD 원료의약품(API)의 국산화를 목표로 한다.

총 사업비는 약 57억원 규모로, 중 HLB생명과학R&D가 약 17억 원을 활용해 햄프 유래 CBD 기반 비임상 적응증 발굴과 화학·제조·품질관리(CMC) 구축, 임상시험계획 승인 신청(IND) 준비 등 핵심 연구개발을 수행할 계획이다.

HLB생명과학R&D는 고순도 CBD 원료의약품의 국산화 기반을 마련하고, 관련 연구개발 역량과 사업화 경쟁력도 함께 강화해 나갈 예정이다. 비임상부터 CMC, IND 단계까지 전주기 연구개발 경험을 축적함으로써 파이프라인 확장과 기술사업화 가능성도 한층 높일 수 있을 것으로 기대된다.

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김연태 HLB생명과학R&D 대표이사는 "이번 과제 선정은 HLB생명과학R&D의 연구개발 역량과 기술 경쟁력을 다시 한번 입증한 의미 있는 성과"라며 "컨소시엄 참여기관들과 긴밀히 협력해 고순도 CBD 원료의약품 국산화 기반을 구축하고, 관련 연구개발을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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