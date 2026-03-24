HLB생명과학 HLB생명과학 close 증권정보 067630 KOSDAQ 현재가 3,715 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,900 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 HLB생명과학, HLB 주식 담보로 300억 PRS 조달 [특징주]글로벌 자산운용사 자본 유치…HLB 그룹주 일제히 ↑ 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 은 조직은행 허가를 취득하며 인체조직 이식재 사업 확대를 본격화한다고 24일 밝혔다.

무세포 동종진피 주사제 ‘프리덤인젝트 리필’. HLB생명과학 AD 원본보기 아이콘

이번 허가 취득은 HLB생명과학이 지난달 의료기기 전문기업 올소테크와 인체조직 이식재 국내 총판 계약을 체결한 데 이은 후속 성과다.

HLB생명과학이 유통하게 될 '프리덤인젝트 리필'은 인체유래 무세포 동종진피 주사제다. 피부를 원재료로 사용하는 인체조직 기반 제품으로, 인대, 건, 근육 등 손상된 조직의 치료와 수술 보완 목적으로 사용된다. 실온 보관이 가능해 의료 현장에서의 활용 편의성이 높을 것으로 기대된다.

이 제품은 피부 유래 조직에서 세포와 지방 성분을 제거한 뒤, 콜라겐 등 조직 재생에 필요한 세포외기질 성분을 최대한 보존한 의료용 생체소재로, 손상된 연조직과 관절 등의 재건, 재생, 회복에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

HLB생명과학은 이번 조직은행 허가를 계기로 보다 다양한 인체조직 기반 제품으로 사업을 넓혀갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 공급 대상은 전국 정형외과, 신경외과, 산부인과, 비뇨기과 등이며 향후 판로를 점진적으로 확대해 나간다는 방침이다.

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백윤기 HLB생명과학 대표이사는 "이번 조직은행 허가 취득은 인체조직 이식재 사업을 본격화할 수 있는 핵심 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 공급 확대는 물론 재생의학 분야에서 새로운 성장동력을 지속적으로 만들어가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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