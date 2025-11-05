에코프로, 4개 분기 연속 실적 성장…인니 2단계 투자 본격화

3분기 연결 매출 9597억, 영업익 1499억원

2단계 인니 IGIP 투자, 사업 다각화·원가 혁신

에코프로가 올해 3분기 인도네시아 투자 이익 등의 영향으로 실적이 개선되며 4개 분기 연속 매출과 영업이익 상승세를 이어갔다. 에코프로는 올해 말부터 인도네시아 2단계 투자인 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 투자가 본격화하며 이익 개선 효과가 지속될 것이라고 밝혔다.

에코프로는 올해 3분기 연결 기준 실적이 매출 9597억원, 영업이익 1499억원으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출이 61.5% 증가하고 흑자전환하면서 올해 3개 분기 연속 영업 흑자를 기록했다.

에코프로는 "인도네시아 1단계 투자인 인도네시아 모로왈리 산업단지(IMIP) 투자 성과가 영향을 미쳤다"고 설명했다. 에코프로는 2022년부터 IMIP에 위치한 니켈 제련소 4곳에 약 7000억원을 투자해 왔다. 올해 그린에코니켈(GEN)과 ESG제련소 인수가 마무리되며 투자 차익으로 영업이익이 큰 폭으로 증가했다.

지주사 에코프로의 자체 사업도 그룹 실적 성장에 기여했다. 3분기 메탈 트레이딩(510억원)과 투자 관련 수익(135억원)은 총 645억원으로 전분기(437억원) 대비 약 48% 증가했다. 에코프로는 니켈 제련소 4곳에 투자해 지분 규모에 따라 니켈 중간재(MHP)를 확보하고 이를 외부에 판매하면서 트레이딩 수익과 지분 이익, 대여금 등 투자 수익을 실현하고 있다.

양극재를 제조하는 에코프로비엠은 3분기 매출 6253억원, 영업이익 507억원을 기록했다. 고객사 재고 조정으로 매출이 주춤했지만 인도네시아 투자 수익과 에너지저장장치(ESS)용 니켈코발트알루미늄(NCA) 양극재 판매 증가로 3개 분기 연속 흑자를 기록했다.

전구체를 제조하는 에코프로머티리얼즈 실적은 3분기 매출 632억원, 영업적자 251억원으로 집계됐다. 다만 인도네시아 니켈 제련소 GEN 자회사 인수 성과가 실적에 반영되며 당기순이익 1619억원을 기록했다.

친환경 소재 사업을 영위하는 에코프로에이치엔은 3분기 매출 284억원, 영업이익 23억원을 기록했다. 에코프로에이치엔은 "전방 산업 중 석유화학 및 철강 분야의 업황 부진으로 매출과 이익이 줄었다"고 설명했다.

한편 에코프로 그룹은 인도네시아 1단계 성과로 실적 개선을 이룬 데 이어 연말부터 인도네시아 2단계 투자도 본격화한다. 회사는 인도네시아 2단계 투자가 마무리되면 1단계 투자 수익(연평균 1800억원)을 크게 웃도는 실적 개선 효과가 있을 것으로 전망한다. 인도네시아 2단계 투자는 인도네시아 술라웨시섬 IGIP 내에 제련소투자와 양극 소재 밸류체인 구축으로 진행된다. IGIP 1기 투자는 인도네시아 국영기업 PT Vale Indonesia 등 글로벌 기업과 합작법인 형태로 지분 약 20%를 확보해 진행된다. 2기부터는 에코프로가 과반의 지분을 확보하여 IGIP 건설 사업을 주도할 예정이다.

IGIP는 1기와 2기 투자를 더해 연 13만t의 니켈 중간재를 생산하게 되며 에코프로는 이 중 5만t의 오프테이크 물량을 확보할 방침이다. 2단계 인도네시아 투자가 완료될 경우 에코프로 그룹은 트레이딩, 지분법 이익, 제련소 운영 이익 등으로 1단계 투자 수익을 상회하는 이익 규모를 매년 실현할 것으로 기대한다. 에코프로가 1단계 투자를 통해 확보하는 투자 수익은 연평균 1800억원으로 제련소 자회사의 영업이익 1000억원, 지분법 이익 500억원, 니켈 등 메탈 트레이딩 이익 300억원 등이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



