HLB생명과학, HLB 주식 담보로 300억 PRS 조달

박정연기자

입력2026.02.12 16:44

HLB 주식 57만주 활용…신주 발행 없는 자금 조달

HLB생명과학 이 보유 중인 HLB 주식을 활용해 300억원 규모의 자금을 조달한다.

HLB생명과학 기업 로고 이미지. HLB생명과학

HLB생명과학 기업 로고 이미지. HLB생명과학

회사는 12일 이사회에서 HLB 주식 57만2519주를 기초자산으로 한 주가수익스와프(PRS) 계약 체결을 의결했다고 밝혔다. HLB 총 발행주식의 0.43%에 해당한다. 계약 상대방은 한국투자증권이며 기준가는 주당 5만2400원이다. 계약 기간은 1년이다.


PRS는 기업이 보유 주식을 기초자산으로 금융기관과 계약을 맺고 만기 시점에 주가 변동에 따른 차액을 정산하는 파생거래 구조다. 신주를 발행하지 않아 지분 희석이 발생하지 않는 점이 특징이다.

HLB생명과학은 최근 HLB와의 합병이 무산된 이후 독자적 성장 전략을 모색해 왔다. 이번 자금 조달은 재무구조 안정성과 중장기 성장 재원 확보를 위한 조치라는 설명이다.


회사 관계자는 "보유 자산을 활용해 재무적 유연성을 확보하는 전략적 재무 운용의 일환"이라며 "영업이익 기반의 재무구조 개선과 성장 기반 강화를 추진하겠다"고 밝혔다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
