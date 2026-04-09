SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 close 증권정보 302440 KOSPI 현재가 41,800 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 25,883 전일가 41,750 2026.04.09 10:31 기준 관련기사 SK바이오사이언스, 마상호 부사장 영입…연구지원 조직 정비 SK바이오사이언스, IDT와 MSD 에볼라 백신 위탁생산 계약 SK바이오사이언스-IVI, '2026 박만훈상' 수상자 선정 전 종목 시세 보기 는 지난 4일부터 5일까지 양일간 인천 송도 오크우드 프리미어 호텔에서 '2026 스카이 비전 심포지엄'을 개최했다고 9일 밝혔다.

안재용 SK바이오사이언스 사장이 심포지엄을 개최하며 참석자들에게 인사말을 전하고 있다. SK바이오사이언스 AD 원본보기 아이콘

이정용 대한내과의사회 회장과 곽경근 서울시내과의사회 회장이 좌장을 맡았으며, 감염내과 전문의 및 개원의들이 연자로 나섰다.

첫날 백신 세션에서는 세포배양 독감백신의 유용성이 집중 조명됐다. 연자로 나선 이재갑 한림대 강남성심병원 교수는 "세포배양 방식은 유정란 기반 백신 대비 바이러스 변이 영향이 적고 항원 일치도가 높다"며 영국 등 글로벌 가이드라인의 권고 배경과 실제 임상 근거(RWE)를 통한 예방 효과를 소개했다. 노지윤 고려대 구로병원 교수는 대상포진 백신 접종 전략을 주제로 대상포진 생백신의 장기 예방효과와 당뇨병 등 만성질환자에서의 위험 감소 효과, 치매·심혈관 질환과의 연관성 등 최신 연구 결과를 발표했다.

둘째 날에는 환자 맞춤형 영양치료 논의가 이어졌다. 강한욱 정내과의원 원장과 황덕원 참든든내과의원 원장은 3챔버 영양수액의 임상 활용성과 오메가-3 지방산을 활용한 면역 강화 전략을 각각 발표했다.

이정용 대한내과의사회 회장은 "고령화 시대를 맞아 예방접종과 영양치료의 역할이 그 어느 때보다 중요해졌다"며 "이번 심포지엄은 개원의들이 진료 현장에서 즉각 활용할 수 있는 실질적인 정보를 얻을 수 있었던 시간"이라고 평가했다. 이태인 서울 박앤김내과의원 원장은 "세포배양 독감백신이 해외 가이드라인에서도 권고되고 실제 임상 데이터로 효과가 확인된 점이 인상적이었다"고 했다.

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유수안 SK바이오사이언스 국내마케팅실장은 "이번 심포지엄은 예방과 치료를 아우르는 통합 의료 서비스를 의료진과 함께 고민하기 위해 마련된 자리"라며 "현장과의 긴밀한 소통을 통해 환자 중심의 헬스케어 가치를 높이는 학술 활동을 지속적으로 전개하겠다"고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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