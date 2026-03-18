[특징주]두산테스나, AI 수요 확대로 성장성 부각 분석에 강세

두산테스나 두산테스나 close 증권정보 131970 KOSDAQ 현재가 87,700 전일대비 5,000 등락률 +6.05% 거래량 567,717 전일가 82,700 2026.03.18 14:58 기준 관련기사 두산테스나, 신임 CEO에 김윤건 대표 선임 두산테스나, 1714억 규모 '반도체 테스트 장비' 투자 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 가 강세다. 증권가에서 인공지능(AI) 수요 확대에 따른 성장성이 부각되고 있다는 분석이 나온 영향으로 풀이된다.

18일 오후 3시1분 기준 두산테스나는 전일 대비 5.08% 상승한 8만6900원에 거래되고 있다.

손인준 흥국증권 연구원은 "1분기 매출은 822억원, 영업이익 119억원으로 모바일 부진 영향으로 전분기 대비 감소하겠지만 전년 대비로는 큰 폭의 개선이 예상된다"며 "자동차용 반도체(Auto)와 AI 부문의 견조한 실적이 이를 상쇄할 것"이라고 밝혔다.

이어 "AI 수요 급증으로 파운드리 업계 전반의 캐파 부족이 심화되는 가운데 고객사의 신규 수주 확대가 본격화되고 있다"며 "모바일 중심이었던 포트폴리오가 AI 반도체 중심으로 빠르게 전환되고 있다"고 설명했다.

AD

손 연구원은 "특히 AI 부문 매출은 올해 하반기부터 본격적으로 확대될 것으로 보이며, 시스템 온 칩(SoC) 부문은 연간 50% 이상 성장할 것"이라며 "Auto 역시 안정적인 가동률을 유지하며 실적을 뒷받침할 것"이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>