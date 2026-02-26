NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장

국내 휴머노이드 기업 10곳 집중 투자

NH-Amundi자산운용은 국내 휴머노이드 관련 기업에 투자하는 'HANARO K휴머노이드테마TOP10' ETF를 신규 상장했다고 26일 밝혔다.

해당 ETF는 국내 휴머노이드 관련 기업 10종목에 집중 투자하는 상품이다. 지난 19일 기준 구성종목은 ▲레인보우로보틱스(17.9%) ▲에스피지(14.8%) ▲현대오토에버(11.9%) ▲로보티즈(11.2%) ▲두산로보틱스(9.6%) ▲원익홀딩스(9.5%) ▲삼현(7.3%) ▲하이젠알앤엠(6.7%) ▲HL만도(5.9%) ▲클로봇(5.3%)이다.

기초지수는 'iSelect K휴머노이드테마TOP10'이다. 휴머노이드 관련성 높은 기업을 선별한 후 NH투자증권 리서치본부 조사분석에 기반한 정성적 평가를 걸쳐 최종 10종목으로 구성된 지수다. 리서치 분석 결과 10종목 중 가장 높은 점수를 받은 상위 2개 기업에는 15% 비중을 실어 중점적으로 투자하고 나머지 기업들은 유동시가총액 가중방식으로 비중을 조절할 계획이다.

휴머노이드 로봇 관련주는 연초 CES 2026 이후 가능성의 영역을 넘어 산업 현장에 바로 투입될 수 있는 현실의 단계에 진입했다는 점이 투자자들에게 각인되며 주목받고 있다. 실제 로봇의 관절 역할을 수행하는 액추에이터, 힘을 조절하는 감속기 그리고 배터리 등 핵심 부품들이 대량 생산 단계에 들어서며 기업들은 조만간 산업 현장에 휴머노이드를 본격적으로 도입할 수 있게 될 전망이다.

특히 국내 기업은 글로벌 휴머노이드 산업 발전에서 중추적인 역할을 맡게 될 가능성이 높다는 점에서 이목이 쏠리고 있다. 미국과 중국은 피지컬AI, 휴머노이드 로봇 분야의 기술패권 전쟁을 벌이고 있다. 이러한 가운데 미국을 필두로 한 서방 국가들은 중국 공급망 대신 한국에 눈길을 둘 가능성이 높다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "휴머노이드 로봇 산업에서 한국은 미·중 피지컬AI 전쟁 시대에 서방 제조업의 첨병으로 더욱 큰 수혜가 예상된다"며 "HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF는 핵심 종목 10종목만으로 구성된 차세대 로봇 산업 투자의 핵심 솔루션"이라고 말했다.





김영원 기자



