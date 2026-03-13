팀 코리아 3연승 도전…공식 유튜브 생중계

컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 한일 라이벌전인 '서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026' 본선을 오는 14일 일본 오사카에서 개최한다고 13일 밝혔다.

'서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026' 본선이 오는 14일 일본 오사카에서 개최된다.

2023년 처음 시작한 이 대회는 양국을 대표하는 소환사들이 팀을 이뤄 맞붙는 '서머너즈 워'의 공식 국가대항전이다. 이번 본선은 오사카 킨테츠 아트관에서 3부에 걸쳐 열리며, 양국의 '서머너즈 워' 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.

본선 1부 팀 매치에서는 20성 대전과 2대 2 대전, SWC모드로 진행되며, 2부 승자 연승전은 한쪽 팀이 전멸할 때까지 1대 1 대결을 이어간다. 2부까지 승점이 동률일 경우 3부 '에이스 결정전'을 통해 최종 승리팀을 결정한다.

팀 코리아는 신구 조화가 돋보이는 최정예 라인업을 완성, 3년 연속 우승에 도전한다. '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2018' 우승자 BEATD를 중심으로 2023년도 대회 MVP인 SCHOLES, 베테랑 KUROMI!, 패기의 JHZZING과 ECK가 뭉친다.

이에 맞서는 팀 재팬은 홈 어드밴티지를 살려 우승컵 탈환을 노린다. 주장 MATSU를 필두로, SWC 월드 파이널 2회 출전 경력의 TAKUZO10, 2023년 대회 MVP인 KAMECHAN이 전면에 나선다. 여기에 베테랑 OSSERU, 신예 BEAT.P가 합세한다.

컴투스는 본선 개막에 앞서 양국 공식 유튜브 채널을 통해 대표 선수단의 면면을 담은 어셈블 영상을 공개했다. 본선 대회 당일에는 서울 강남구 슈피겐홀에서 오프라인 뷰잉 파티도 진행한다. 앞서 지난 2월 공식 카페에서 추첨을 통해 총 130명의 소환사를 선정했다. 대형 스크린을 통한 경기 관람과 현장 이벤트, 팀 코리아를 향한 열띤 응원을 펼칠 계획이다.

경기는 14일 오후 12시부터 시작되며, 본선 최종 우승팀과 각 팀 MVP에게는 총 1만2000달러(약 1760만원)의 상금이 주어진다.

