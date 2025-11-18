LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입

LG씨엔에스 LG씨엔에스 064400 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 2,400 등락률 -4.15% 거래량 698,886 전일가 57,900 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LG씨엔에스, 피지컬 AI 투자 확대 수혜"LG CNS, 3분기 매출 1.5조 전년 比 5.8% 증가…영업익 15.8%↓NH "다음주 코스피 3650~3950 전망…FOMC·APEC 주목" 전 종목 시세 보기 close , 한화엔진 한화엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 41,400 전일대비 950 등락률 -2.24% 거래량 998,385 전일가 42,350 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 한화오션, 미·중 충돌 여파 '긴장'…본사 제재 땐 공급망 직격탄 우려[특징주]'고객사 수주 호조' 한화엔진, 10%대 상승[클릭 e종목]"한화엔진, 3분기보다 4분기를 더 기대…목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 close , 이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 123,700 전일대비 7,800 등락률 -5.93% 거래량 1,774,746 전일가 131,500 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]이수페타시스, 증권가 목표가 줄상향에 급등[클릭 e종목]"이수페타시스, 시장기대치 웃돈 3분기 실적" [클릭 e종목]"이수페타시스, 공급자 우위 시장…목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 close , 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스피 증권정보 현재가 16,100 전일대비 450 등락률 +2.88% 거래량 2,585,869 전일가 15,650 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 "영종도 클럽 가볼까"…슈퍼스타 DJ '스티브 아오키' 온다[특징주]파라다이스, 3분기 실적 부진에 11%대 약세[클릭 e종목]"파라다이스, 실적·모멘텀 단기 부재…목표가 하향" 전 종목 시세 보기 close , 산일전기 산일전기 062040 | 코스피 증권정보 현재가 138,300 전일대비 7,000 등락률 -4.82% 거래량 360,736 전일가 145,300 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"산일전기, 일회성 요인 고려시 깜짝 실적" ‘조방원’이 끌고 ‘금반지’가 밀었다…정책 훈풍에 날개 단 한국 증시[클릭 e종목]"산일전기, 특수변압기 부문 성장" 전 종목 시세 보기 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 181,200 전일대비 7,800 등락률 -4.13% 거래량 78,494 전일가 189,000 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지현대오토에버, 고객경험 혁신공간 '이노엑스 스튜디오' 개관"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야" 전 종목 시세 보기 close , 아세아 아세아 002030 | 코스피 증권정보 현재가 377,500 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 1,487 전일가 377,000 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피- 4일[e공시 눈에 띄네] 포스코인터내셔널 LNG 가치사슬 강화(오전 종합)아세아, 20억원 규모 자사주 취득 신탁 계약 체결 전 종목 시세 보기 close 등 7개 종목이 코스피200 종목에 편입됐다.

한국거래소는 17일 주가지수운영위원회를 개최해 코스피200, 코스닥150 및 KRX300 등 주요 대표지수 구성종목에 대한 정기변경을 심의했다고 18일 밝혔다.

심의결과 코스피200은 8종목, 코스닥150은 16종목, KRX300은 22종목이 교체된다.

코스피200은 LG씨엔세스, 한화엔진, 이수페타시스, 파라다이스, 산일전기, 현대오토에버, 아세아 7개 종목이 편입되는 한편 HD현대미포 HD현대미포 010620 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 459,114 전일가 239,500 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 HD현대重, 인도 함정 시장 본격 진출…코친조선소와 상륙함 협력[클릭 e종목]"HD현대미포, 예상보다 빠른 실적 성장세…목표가 상향"HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" 전 종목 시세 보기 close , HDC HDC 012630 | 코스피 증권정보 현재가 16,760 전일대비 500 등락률 -2.90% 거래량 169,858 전일가 17,260 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장[클릭 e종목]"HDC, 실적 고성장 예상…목표주가 상향"밸류업지수 첫 정기변경…현대로템·삼성증권 등 27개 종목 편입 전 종목 시세 보기 close , 한화비전 한화비전 489790 | 코스피 증권정보 현재가 45,800 전일대비 1,800 등락률 -3.78% 거래량 232,065 전일가 47,600 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 한화비전, 한일 우수 파트너 협력 강화 ‘파트너스 데이’ 개최한화비전 임직원, 지역 아동들과 '내가 그린 비전' 캠크닉[인사]한화비전·한화모멘텀 전 종목 시세 보기 close , 덴티움 덴티움 145720 | 코스피 증권정보 현재가 50,800 전일대비 3,200 등락률 -5.93% 거래량 71,039 전일가 54,000 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]얼라인 보유목적 변경 공시에…덴티움 5%대 강세 "내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?"내 미모의 비결은 한국"…'2주~한달살이' 씀씀이 큰 의료관광객 몰려온다 전 종목 시세 보기 close , 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 46,450 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 139,787 전일가 46,500 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 "동남아 여행 가려고 했는데 무서워서 취소"…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'"금요일은 공항으로 퇴근" 하나투어, 상해 밤도깨비 여행 출시[오늘의신상]하나투어, '밍글링 루프탑 파티 X 별빛 크루즈' 출시 전 종목 시세 보기 close , KG모빌리티 KG모빌리티 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,285 전일대비 75 등락률 -2.23% 거래량 204,667 전일가 3,360 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 KGM, 무쏘EV 앞세워 3분기 연속 흑자·분기 최대 매출완성차 5개사, 판매 '6개월 연속' 증가…한국GM은 '역성장'KGM, 9월 1만636대 판매…"올해 최대 판매" 전 종목 시세 보기 close , TCC스틸 TCC스틸 002710 | 코스피 증권정보 현재가 15,900 전일대비 780 등락률 -4.68% 거래량 166,463 전일가 16,680 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 한국거래소, HD현대일렉트릭 등 7종목 코스피200 편입현대제철 권태우·포스코 박남식 등 32명 '철의 날' 포상[특징주]TCC스틸 연일 상승세 전 종목 시세 보기 close , OCI OCI 456040 | 코스피 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,900 등락률 -3.09% 거래량 34,752 전일가 61,400 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 OCI, 3분기 영업손실 66억원…전년比 적자전환김성환 장관, 기후에너지환경부 출범 후 첫 행보는…기업인과 소통OCI, 하반기 '협력사 안전간담회' 개최…"중대 재해 예방" 전 종목 시세 보기 close 등 8개 종목이 편출됐다. HD현대미포의 경우 HD현대중공업과의 합병으로 인한 수시변경으로 편출됐다.

삼성바이오로직스 분할로 신설되는 삼성에피스홀딩스의 경우 재상장 다음 매매거래일인 오는 25일 편입 예정이며 다음달 12일 정기변경 이후에도 잔류하게 된다.

정기변경 후 유가증권시장 전체 시가총액 대비 코스피200 구성종목의 시가총액 비중은 92.6%다.

코스닥150에는 펌텍코리아 펌텍코리아 251970 | 코스닥 증권정보 현재가 50,800 전일대비 1,400 등락률 -2.68% 거래량 30,029 전일가 52,200 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"펌텍코리아, 인디브랜드 호황 속 사상 최대 이익 전망"[클릭 e종목]"펌텍코리아, 시장을 선도하는 유일무이 패키징사…목표가↑"[특징주]펌텍코리아, K-뷰티 수출 호조에 52주 신고가 전 종목 시세 보기 close , 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 42,850 전일대비 750 등락률 +1.78% 거래량 2,742,329 전일가 42,100 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 비에이치아이, 사회공헌 활동 강화…"지역사회와 동반 성장"비에이치아이, 한전과 'CFBC 보일러용 친환경 암모니아 전소 버너 실증' 착수비에이치아이, 1분기 영업익 서프라이즈…"실적 고공행진 시작" 전 종목 시세 보기 close , LS마린솔루션 LS마린솔루션 060370 | 코스닥 증권정보 현재가 25,400 전일대비 850 등락률 -3.24% 거래량 246,832 전일가 26,250 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 LS전선, LS마린솔루션 대상 교환사채 발행…2000억 규모[특징주]LS마린솔루션, 서해안 에너지 고속도로 수혜 기대감…3%↑글로벌 해상풍력 급증, 한국 전선업체가 뜬다 전 종목 시세 보기 close , 유일로보틱스 유일로보틱스 388720 | 코스닥 증권정보 현재가 78,000 전일대비 2,900 등락률 -3.58% 거래량 85,293 전일가 80,900 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등[특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close , 유진로봇 유진로봇 056080 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 680 등락률 -5.72% 거래량 387,644 전일가 11,880 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 반도체 슈퍼사이클 기대감 확산… 장비株 동반 질주휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까[실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에 전 종목 시세 보기 close , 감성코퍼레이션 감성코퍼레이션 036620 | 코스닥 증권정보 현재가 5,310 전일대비 150 등락률 +2.91% 거래량 994,413 전일가 5,160 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"감성코퍼레이션, 국내+중국 고성장 구간 진입"[클릭 e종목]"감성코퍼레이션, 실적 성장과 주주환원 '일타쌍피'"김병환 금융위원장 "ISA 세제지원 확대 등 국회와 적극 협의할 것" 전 종목 시세 보기 close , 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 138,700 전일대비 1,600 등락률 -1.14% 거래량 779,548 전일가 140,300 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 대체거래소 이용자도 OK!괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지 전 종목 시세 보기 close , 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 1,500 등락률 +1.65% 거래량 513,775 전일가 91,000 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 반대매매 위기 당일 해결...저가매수 자금도 4배까지최대 4배 주식자금을 연 4%대 금리로...신용미수대환도 당일 가능"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감 전 종목 시세 보기 close , 인카금융서비스 인카금융서비스 211050 | 코스닥 증권정보 현재가 12,390 전일대비 330 등락률 -2.59% 거래량 86,480 전일가 12,720 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"인카금융서비스, 자사주 매입으로 수급 개선…목표가↑"[클릭e종목]"인카금융서비스, 2Q 어닝쇼크는 성장통…목표가↓"인카금융서비스, 100% 무상증자 결정 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 204,000 전일대비 2,500 등락률 -1.21% 거래량 556,404 전일가 206,500 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등 전 종목 시세 보기 close , 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 43,550 전일대비 2,350 등락률 -5.12% 거래량 160,207 전일가 45,900 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입네이버페이, 코나아이와 경기지역화폐 서비스협약…"소비쿠폰 연동"[특징주]추경 통과 기대감…지역화폐 관련株 강세 전 종목 시세 보기 close , 미코 미코 059090 | 코스닥 증권정보 현재가 13,060 전일대비 1,000 등락률 -7.11% 거래량 1,062,240 전일가 14,060 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 HBM부터 패키징까지…삼성·SK, '반도체대전'서 기술 경쟁미코, 현대중공업파워시스템 주식 520억원에 취득…지분율 49.5%[특징주]미코, 차세대 전고체 배터리용 전해질 본격 육성…기업가치 ↑ 전 종목 시세 보기 close , 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 26,950 전일대비 1,900 등락률 -6.59% 거래량 255,984 전일가 28,850 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [실전재테크]'버블론' AI주식, 투자해도 괜찮을까[특징주]솔트룩스, 국가기록원 AI 사업 수주 소식에 강세[특징주] 李정부 AI스타트업 지원 기대감에 솔트룩스 20%↑ 전 종목 시세 보기 close , 아이쓰리시스템 아이쓰리시스템 214430 | 코스닥 증권정보 현재가 66,100 전일대비 6,700 등락률 -9.20% 거래량 65,567 전일가 72,800 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]아이쓰리시스템, 방산주 랠리 편승해 신고가[특징주]아이쓰리시스템, 8마이크로피치 제품 증설로 성장 기대아이쓰리시스템, 로봇이 지배할 미래 전장 '눈'…대체 불가 기술력 전 종목 시세 보기 close , 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,810 전일대비 110 등락률 -2.81% 거래량 4,976,874 전일가 3,920 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 국내 증시 기대감에 제대로 올라타라면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로!달리는 말에 올라타도 될까? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로우리기술, 원전 이어 SMR까지…"국책과제 4년 연속 선정" 전 종목 시세 보기 close , 클로봇 클로봇 466100 | 코스닥 증권정보 현재가 37,050 전일대비 1,650 등락률 -4.26% 거래량 972,057 전일가 38,700 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [VC는 지금](27)"피지컬AI가 제조현장 바꾼다…韓, 경쟁력 갖춰"상승 흐름에 제대로 올라타볼까? 투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’[특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등 전 종목 시세 보기 close 등 16개 종목이 편입됐다. 반면 미래나노텍 미래나노텍 095500 | 코스닥 증권정보 현재가 13,360 전일대비 1,130 등락률 +9.24% 거래량 4,008,571 전일가 12,230 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금, 연 4%대 금리로 즉시 확보!코스피 전망치 연이어 상향…중장기적 우상향 기대 이어져연 4%대 업계 최저금리로 타 스탁론, 신용미수 갈아타기! DSR 무관 상품까지! 전 종목 시세 보기 close , 아이패밀리에스씨 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 증권정보 현재가 14,870 전일대비 510 등락률 -3.32% 거래량 92,158 전일가 15,380 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 K-뷰티, 미국 오프라인 매장 공략한다[클릭 e종목]"아이패밀리에스씨, 올해 실적 개선 기대"[클릭 e종목]"4Q 실적 핵심은 수출 비중과 고객다변화" 전 종목 시세 보기 close , 매일유업 매일유업 267980 | 코스닥 증권정보 현재가 35,750 전일대비 150 등락률 -0.42% 거래량 4,696 전일가 35,900 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [오늘의신상]매일유업 메디웰, '구수한 누룽지맛' 출시 부동산 팔아 흑자 낸 서울우유, 1년만에 또 적자…'1위 흔들'"내 아기 '강남 분유' 먹일래" 독일제가 1위…출산율 회복에도 국산은 내리막길 전 종목 시세 보기 close , 아이센스 아이센스 099190 | 코스닥 증권정보 현재가 17,180 전일대비 60 등락률 -0.35% 거래량 134,362 전일가 17,240 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"아이센스, 실적 가시성 여전히 높아"무협 "글로벌 웰니스 산업 연평균 8.6% 성장…수출산업 육성정책 필요"아이센스 국산 CGM '케어센스 에어', 유럽 진출 전 종목 시세 보기 close , HLB테라퓨틱스 HLB테라퓨틱스 115450 | 코스닥 증권정보 현재가 3,215 전일대비 80 등락률 -2.43% 거래량 268,964 전일가 3,295 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]글로벌 자산운용사 자본 유치…HLB 그룹주 일제히 ↑HLB테라퓨틱스, NK치료제 미국 임상 유럽으로 확대투자금 넉넉히 4배까지! 연 4%대 파격금리로 NXT 이용자까지 모두 가능 전 종목 시세 보기 close , 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 13,810 전일대비 640 등락률 -4.43% 거래량 91,289 전일가 14,450 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]노을, 게이츠재단 단체 간담회 소식에↑바이오니아 1Q 영업이익 43억원…작년 동기 대비 56.4%↑[클릭 e종목]"바이오니아, 코스메르나 성장 여부가 핵심" 전 종목 시세 보기 close , 한국기업평가 한국기업평가 034950 | 코스닥 증권정보 현재가 99,100 전일대비 700 등락률 -0.70% 거래량 2,417 전일가 99,800 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 첫 신용등급 A+ 받은 하이브 "확고한 시장지위""5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은국민 5명 중 1명은 국내 주식 투자자…전년대비 465만명↑ 전 종목 시세 보기 close , 파트론 파트론 091700 | 코스닥 증권정보 현재가 6,930 전일대비 80 등락률 -1.14% 거래량 128,329 전일가 7,010 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 배당소득분리과세 변경...세제개편안 수혜주는[클릭 e종목]"파트론, 예상 상회하는 기업가치 제고"[클릭 e종목]"파트론, 비모바일 비중 확대로 역대 최대 매출" 전 종목 시세 보기 close , 덕산테코피아 덕산테코피아 317330 | 코스닥 증권정보 현재가 19,360 전일대비 740 등락률 +3.97% 거래량 198,074 전일가 18,620 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 코스피200지수에 에이피알·효성중공업 등 편입, 영풍 등 5개 종목 편출덕산테코피아, 자사주 23만6583주 처분 결정덕산테코피아, 계열사에 230억원 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 close , 기가비스 기가비스 420770 | 코스닥 증권정보 현재가 31,650 전일대비 450 등락률 -1.40% 거래량 25,307 전일가 32,100 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"기가비스, 실적 개선 기대"[특징주]기가비스, 국내 대기업 유리기판 검사솔루션 ‘러브콜’ 소식에 강세코스피200에 엘앤에프·한미반도체 등 편입…6개 종목 교체 전 종목 시세 보기 close , 칩스앤미디어 칩스앤미디어 094360 | 코스닥 증권정보 현재가 14,160 전일대비 730 등락률 -4.90% 거래량 79,737 전일가 14,890 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"칩스앤미디어, 로열티 매출 성장세 지속할 것"[특징주]칩스앤미디어, 日 차량용 반도체사와 IP 계약 소식에 강세[클릭 e종목]"칩스앤미디어, 美 대중 반도체 규제 사업 기회로" 전 종목 시세 보기 close , 프로텍 프로텍 053610 | 코스닥 증권정보 현재가 36,100 전일대비 1,300 등락률 -3.48% 거래량 76,636 전일가 37,400 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"프로텍, 신규장비 레이저본더 기대"'TSMC 초토화 전략' 미중 갈등 속 커지는 지정학적 리스크[대만칩통신][클릭 e종목]"HBM 수요 증가 수혜주 3選" 전 종목 시세 보기 close , 아이티엠반도체 아이티엠반도체 084850 | 코스닥 증권정보 현재가 10,980 전일대비 580 등락률 -5.02% 거래량 92,041 전일가 11,560 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]'실적 성장세' 아이티엠반도체, 3%대 상승[클릭 e종목]"아이티엠반도체, 전자담배 수요 회복 기대…목표가↓""AI 아이폰 효과 내년까지 간다" 국내 부품株 '관심' 전 종목 시세 보기 close , 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 394280 | 코스닥 증권정보 현재가 11,040 전일대비 600 등락률 -5.15% 거래량 128,459 전일가 11,640 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [VC는 지금](27)"피지컬AI가 제조현장 바꾼다…韓, 경쟁력 갖춰"[특징주] 오픈엣지, 퓨리오사와 AI반도체 국책과제 수행 부각 강세오픈엣지테크놀로지, 600억 제3자배정 유상증자 결정 전 종목 시세 보기 close , 인탑스 인탑스 049070 | 코스닥 증권정보 현재가 13,900 전일대비 460 등락률 -3.20% 거래량 69,476 전일가 14,360 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]인탑스, LG전자 ‘美 베어로보틱스’ 자회사 편입…위탁생산 독점 부각↑삼성전자 '상생협력데이'…"자동화·무인화 미래대비 혜안으로 지속성장"[클릭 e종목]"인탑스, 밸류와 성장의 양수겸장" 전 종목 시세 보기 close , 이엠텍 이엠텍 091120 | 코스닥 증권정보 현재가 7,580 전일대비 250 등락률 -3.19% 거래량 90,980 전일가 7,830 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥 -16일[특징주]이엠텍, 공동개발 '아이메디신의 아이싱크웨이브' 美 FDA 승인 완료에 7%↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 전 종목 시세 보기 close 등이 편출됐다.

정기변경 후 코스닥 시장 전체 시가총액 대비 코스닥150 구성종목의 시가총액 비중은 56.5%다.

KRX300에는 SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 65,300 전일대비 2,900 등락률 -4.25% 거래량 52,432 전일가 68,200 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 SK디스커버리, SK디앤디 지분 전량 매각…그린소재·에너지·바이오 '올인'신고가 행진 지주사…옥석 가리기는 어떻게SK케미칼, 스릭슨 골프공에 바이오 소재 '에코트리온' 적용 전 종목 시세 보기 close , 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 27,400 전일대비 800 등락률 -2.84% 거래량 805,024 전일가 28,200 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]한국카본, 미국 진출 모멘텀에 9%대 강세…신고가[클릭 e종목]"한국카본, 2분기 서프라이즈…목표가 ↑""5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은 전 종목 시세 보기 close , 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 44,900 전일대비 700 등락률 -1.54% 거래량 44,105 전일가 45,600 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 '고환율 쇼크' 동원산업, 3분기 영업익 1481억…15% 감소동원그룹, 계열사 대표 인사…윤성노·이진욱·정해철 선임"한국인들 미쳤다"…라이브 방송서 '이것' 한 입 먹더니 극찬한 팝스타 [특징주] 전 종목 시세 보기 close , 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 135,300 전일대비 5,700 등락률 -4.04% 거래량 40,954 전일가 141,000 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 고배당 분리과세·자사주 소각 기대…지주·금융주 중심 순환매 본격화[특징주] 효성, 투자경고종목 지정에 급락 효성, 3분기 영업익 1219억원…전년比 157.2%↑ 전 종목 시세 보기 close , 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 005440 | 코스피 증권정보 현재가 8,150 전일대비 340 등락률 -4.00% 거래량 221,903 전일가 8,490 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"현대지에프홀딩스, 확실한 배당정책과 자회사 실적 성장"현대百그룹, 서울대와 리테일 전문 인력 양성…"산학협력 모델"[클릭 e종목]"현대지에프홀딩스, 펀더멘털 개선 지속 전망…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 등 21개 종목이 편입됐고 동원시스템즈 동원시스템즈 014820 | 코스피 증권정보 현재가 26,500 전일대비 850 등락률 -3.11% 거래량 43,009 전일가 27,350 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 K-포장재 수출 …동원시스템즈, 작년 매출 1.3조·영업익 919억"F&B 끌고, 시스템즈 밀고"…동원그룹, 지난해 영업익 8.4%↑동원산업, 3분기 영업이익 1744억…작년 동기보다 13% 증가 전 종목 시세 보기 close , TKG휴켐스 TKG휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 17,480 전일대비 340 등락률 -1.91% 거래량 59,733 전일가 17,820 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]'DNT 설비 풀가동' TKG휴켐스, 4.72%↑[클릭 e종목]"TKG휴켐스, 하반기 글로벌 생산 차질 수혜로 실적 상향 기대"[클릭 e종목]"TKG휴켐스, 시황 점진적 회복…목표가↓" 전 종목 시세 보기 close , SK네트웍스 SK네트웍스 001740 | 코스피 증권정보 현재가 4,470 전일대비 125 등락률 -2.72% 거래량 370,985 전일가 4,595 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 SK네트웍스, 미디어렙 '인크로스' 392억에 인수…"사업 다각화"이호정 SK네트웍스 대표, 남산공원서 환경정화 봉사활동[클릭 e종목]"SK네트웍스, AI 웰니스 로봇업체로 진화" 전 종목 시세 보기 close , LS머트리얼즈 LS머트리얼즈 417200 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 500 등락률 +4.08% 거래량 827,520 전일가 12,250 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [특징주]이재명 당선…풍력·태양광 등 재생에너지株 상승세[실전재테크]최근 상장 중소형주 주의…'싼 종목'에겐 기회[특징주] LS네트웍스, '일론 머스크' 효과에 18% 상승 전 종목 시세 보기 close , KG모빌리티, 엠로 엠로 058970 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 1,700 등락률 -4.23% 거래량 79,368 전일가 40,150 2025.11.18 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"엠로, 해외 사업 순조롭게 진행 중"엠로, 3분기 누적 매출액 640억…전년比 12.2% 증가엠로 "해외 시장에서 성장성과 확장성 입증해 나갈 것" 전 종목 시세 보기 close 등 22개 종목이 편출됐다.

정기변경 후 유가증권 및 코스닥시장 시가총액 대비 KRX300 구성종목의 시가총액 비중은 약 93.5%다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>