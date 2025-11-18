본문 바로가기
LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입

송화정기자

입력2025.11.18 16:55

LG씨엔에스 , 한화엔진 , 이수페타시스 , 파라다이스 , 산일전기 , 현대오토에버 , 아세아 등 7개 종목이 코스피200 종목에 편입됐다.


한국거래소는 17일 주가지수운영위원회를 개최해 코스피200, 코스닥150 및 KRX300 등 주요 대표지수 구성종목에 대한 정기변경을 심의했다고 18일 밝혔다.

심의결과 코스피200은 8종목, 코스닥150은 16종목, KRX300은 22종목이 교체된다.

코스피200은 LG씨엔세스, 한화엔진, 이수페타시스, 파라다이스, 산일전기, 현대오토에버, 아세아 7개 종목이 편입되는 한편 HD현대미포 , HDC , 한화비전 , 덴티움 , 하나투어 , KG모빌리티 , TCC스틸 , OCI 등 8개 종목이 편출됐다. HD현대미포의 경우 HD현대중공업과의 합병으로 인한 수시변경으로 편출됐다.


삼성바이오로직스 분할로 신설되는 삼성에피스홀딩스의 경우 재상장 다음 매매거래일인 오는 25일 편입 예정이며 다음달 12일 정기변경 이후에도 잔류하게 된다.


정기변경 후 유가증권시장 전체 시가총액 대비 코스피200 구성종목의 시가총액 비중은 92.6%다.

코스닥150에는 펌텍코리아 , 비에이치아이 , LS마린솔루션 , 유일로보틱스 , 유진로봇 , 감성코퍼레이션 , 올릭스 , 디앤디파마텍 , 인카금융서비스 , 로보티즈 , 코나아이 , 미코 , 솔트룩스 , 아이쓰리시스템 , 우리기술 , 클로봇 등 16개 종목이 편입됐다. 반면 미래나노텍 , 아이패밀리에스씨 , 매일유업 , 아이센스 , HLB테라퓨틱스 , 바이오니아 , 한국기업평가 , 파트론 , 덕산테코피아 , 기가비스 , 칩스앤미디어 , 프로텍 , 아이티엠반도체 , 오픈엣지테크놀로지 , 인탑스 , 이엠텍 등이 편출됐다.


정기변경 후 코스닥 시장 전체 시가총액 대비 코스닥150 구성종목의 시가총액 비중은 56.5%다.


KRX300에는 SK디스커버리 , 한국카본 , 동원산업 , 효성 , 현대지에프홀딩스 등 21개 종목이 편입됐고 동원시스템즈 , TKG휴켐스 , SK네트웍스 , LS머트리얼즈 , KG모빌리티, 엠로 등 22개 종목이 편출됐다.


정기변경 후 유가증권 및 코스닥시장 시가총액 대비 KRX300 구성종목의 시가총액 비중은 약 93.5%다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
