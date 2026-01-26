[특징주]유일로보틱스, 로봇 핵심부품 개발 소식에 30%↑

로봇 자동화 전문기업 유일로보틱스 유일로보틱스 388720 | 코스닥 증권정보 현재가 135,000 전일대비 31,100 등락률 +29.93% 거래량 754,656 전일가 103,900 2026.01.26 14:31 기준 관련기사 유일로보틱스, 작년 영업손실 123억…전년比 적자전환LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입[특징주]'젠슨 황 효과' 계속…로보티즈 등 로봇주 급등 전 종목 시세 보기 close 가 로봇 핵심 부품인 액추에이터 자체 개발 소식에 힘입어 주가가 급상승했다.

26일 오후 1시50분께 현재 한국거래소에서 유일로보틱스는 전장 대비 3만1100원(29.93%)오른 13만5000원에 거래되고 있다.

유일로보틱스는 국내에서 유일하게 직교·다관절·협동 로봇 등 다양한 로봇 라인업을 갖춘 산업용 로봇 전문업체다. 앞서 유일로보틱스는 이날 독자 개발한 로봇 액추에이터 브랜드 '유라(YURA : YUil Robot Actuator)'의 개발을 마쳤다고 밝혔다. 유라의 개발로 유일로보틱스는 일본·중국 등 외산 부품에 대한 의존도를 낮추고 독자적인 액추에이터 설계가 가능해졌다.

액추에이터는 로봇의 관절·움직임을 담당하는 핵심 부품이다. 유라는 차세대 유일 로봇에 탑재될 예정이다. 유일로보틱스는 향후 경량화 및 컴팩트 설계를 통해 휴머노이드 액추에이터에도 적용 가능하게 설계 및 제작을 진행 중이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>