코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'

22일 국내 증시가 일제히 상승 마감했다. 잭슨홀 경계모드 속에서 저가 매수심리가 커진 여파로 풀이된다.

이날 코스피는 전장보다 26.99포인트(0.86%) 오른 3168.73에 마무리했다. 전장보다 23.67포인트(0.75%) 오른 3165.41로 출발한 지수는 한때 3181.95까지 찍은 뒤 오름폭을 줄여나갔다.

금일 밤부터 사흘간 열리는 미 잭슨홀 경제정책 심포지엄(잭슨홀 회의)을 앞두고 경계감이 고조됐음에도 저가 매수세와 한미 정상회담 기대감이 유입되면서 지수를 떠받쳤다.

유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 1807억원, 1590억원을 사들일 동안 개인이 4584억원을 순매도했다. 코스피200선물시장에서 외국인과 개인은 각각 2919억원, 412억원을 순매수했고, 기관은 3339억원 매도 우위를 보였다.

한미 정상회담에 기업 총수들이 대거 동행한다는 소식이 전해지며 이른바 '조방원'(조선·방산·원전) 관련 종목이 오름세를 보였다. LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 524,000 전일대비 28,500 등락률 +5.75% 거래량 165,163 전일가 495,500 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 [특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세대한항공-LIG넥스원, '1.8조' 한국형 전자전기 개발 출사표힘빠진 방산株, 잘나가던 ETF도 부진 전 종목 시세 보기 close (5.75%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 57,000 등락률 +6.83% 거래량 255,134 전일가 834,000 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세[특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피 전 종목 시세 보기 close (6.83%), 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 1,400 등락률 +2.29% 거래량 1,396,369 전일가 61,100 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배바다 위 떠다니는 설비로 이산화탄소 포집·저장'떨어지고 맞고 깔리고' 매달 14명씩 '장례식' 치렀다…7개월간 건설현장 사망자 102명 전 종목 시세 보기 close (2.29%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 2,600 등락률 +2.33% 거래량 2,367,617 전일가 111,400 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'화장품株, 글로벌 입지 확대 속 단기 조정… 중장기 투자 기회로 부각? 전 종목 시세 보기 close (2.33%), 우진 우진 105840 | 코스피 증권정보 현재가 11,050 전일대비 270 등락률 +2.50% 거래량 427,317 전일가 10,780 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 우진, 1분기 비수기 영향으로 실적 감소…"2Q 이후 회복 기대"우진, 배당금 확대 및 자사주 매입·소각 결정…"주주가치 우선정책 강화"[특징주]우진, 한미 양국 원자력 수출·협력 약정 소식에 강세 전 종목 시세 보기 close (2.50%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 700 등락률 +1.14% 거래량 6,049,757 전일가 61,500 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피AI 투자 붐에 반도체 훈풍… 소부장까지 투자 기회 확대 전 종목 시세 보기 close (1.14%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 483,000 전일대비 11,000 등락률 +2.33% 거래량 220,758 전일가 472,000 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피코스피 간만에 반등…3150대 회복 전 종목 시세 보기 close (2.33%) 등이 뛰었다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,030,000 전일대비 13,000 등락률 +1.28% 거래량 40,929 전일가 1,017,000 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세삼성바이오로직스, 정보보호 위한 사내 슬로건 공개3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (1.28%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 104,800 전일대비 900 등락률 +0.87% 거래량 542,278 전일가 103,900 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 현대차·기아-배터리 3사, 전기차 배터리 안전 강화 협력한다현대캐피탈, 기아 PV5 전용 금융 프로그램 출시코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세 전 종목 시세 보기 close (0.87%)가 올랐고, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 367,500 전일대비 5,000 등락률 -1.34% 거래량 168,692 전일가 372,500 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피코스피 간만에 반등…3150대 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.34%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 1,500 등락률 -0.68% 거래량 389,204 전일가 221,500 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 당일 이용!車공장에 휴머노이드 로봇이 등장할 날은?현대차·기아-배터리 3사, 전기차 배터리 안전 강화 협력한다 전 종목 시세 보기 close (-0.68%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 108,400 전일대비 1,300 등락률 -1.19% 거래량 601,840 전일가 109,700 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 "푸조 신차 계약금부터 잔금까지 KB국민카드로 결제"3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-1.19%) 등은 내렸다.

업종별로는 금속(1.35%), 전기·전자(1.30%), 전기·가스(0.86%), 건설(0.85%), 유통(1.25%), 증권(0.40%) 등은 상승했고 섬유·의류(-0.37%), 화학(-0.51%), 의료·정밀기기(-1.13%), 운송·창고(-0.45%) 등은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "경계심리를 선반영하며 코스피는 이번 주 한때 3100선을 깨고 내려가기도 했으나 외국인, 기관의 저가 매수세에 장중 3180선에 도달했다"며 "한미 정상회담에 대한 기대감 또한 코스피에 힘을 실어주고 있다"고 진단했다.

같은 날 코스닥은 5.27포인트(0.68%) 오른 782.51로 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 1.53포인트(0.20%) 오른 778.77로 개장해 상승세를 이어갔다.

코스닥시장에서 외국인이 440억원을 순매수했고, 개인과 기관은 각각 286억원, 72억원어치를 팔았다.

시총 상위 종목 중에선 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 422,000 전일대비 16,500 등락률 +4.07% 거래량 387,086 전일가 405,500 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피연 4%대 최저금리로 신용미수대환은 물론 저가매수자금 마련까지 전 종목 시세 보기 close (4.07%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 700,000 전일대비 20,000 등락률 +2.94% 거래량 63,748 전일가 680,000 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피코스피 간만에 반등…3150대 회복 전 종목 시세 보기 close (2.94%)가 강세를, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 1,600 등락률 -1.23% 거래량 253,136 전일가 129,800 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세연 4%대 최저금리로 신용미수대환은 물론 저가매수자금 마련까지코스피 간만에 반등…3150대 회복 전 종목 시세 보기 close (-1.23%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 314,500 전일대비 6,500 등락률 -2.02% 거래량 93,134 전일가 321,000 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 최저금리로! 신청 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close (-2.02%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 600 등락률 -1.10% 거래량 311,691 전일가 54,300 2025.08.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-1.10%)가 약세로 마감했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 8조2125억원, 4조5757억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓 거래대금은 4조6565억원이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



