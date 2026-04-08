사명 변경 이후 첫 해외 현지법인 설립

현지 파트너십 강화 핵심 거점 역할 기대

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 미국에 첫 현지법인을 설립하며 본격적인 미국 내 거점 확대에 나섰다.

LIG D&A는 8일 미국 현지법인 'LIG Defense U.S. Inc.'(LIG U.S.)'를 새롭게 설립했다고 밝혔다. LIG U.S.는 미국 내 파트너십 구축과 기술교류 등 세계 최대 규모, 최고 수준인 미 방산시장 진출을 위한 전방위적 활동을 추진할 예정이다.

미국 림팩(RIMPAC)에서 LIG D&A 관계자들이 무인수상정에 탑재된 비궁 발사대를 점검하고 있다. LIG D&A AD 원본보기 아이콘

LIG U.S.는 미 태평양 함대 수상전력사령관을 역임한 리치 브라운(Rich Brown) 미 예비역 해군 중장을 수석 고문으로 영입했다. LIG D&A는 그를 함대 작전 수행을 총괄하고 수상 전력의 전투준비태세 향상을 주도한 경력이 있어 미 해군 협력관계 강화 및 사업 확장의 적임자로 평가했다.

LIG D&A는 그동안 유럽과 콜롬비아, UAE, 사우디아라비아, 인도네시아, 말레이시아 등 주요국에 현지 사무소를 운영하며 글로벌 네트워크 강화에 힘써왔다. 주요 거점의 현지법인 설립으로 해외사업 추진에 더욱 힘이 실릴 것으로 기대된다.

앞서 LIG D&A는 2024년 7월 하와이에서 있었던 림팩(RIMPAC) 참여를 통해 2.75인치 유도로켓 '비궁'이 미국의 해외 무기체계 도입 프로그램인 FCT 시험평가를 통과하며 국내 방산업체로는 최초로 차별화된 유도무기 기술 역량을 미국으로부터 인정받은 바 있다.

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신익현 LIG D&A 대표이사는 "미국 현지법인 설립은 LIG D&A가 미국 방위산업과 진정한 파트너로 자리매김하기 위해 기울여온 노력과 앞으로 계속될 의지의 표현"이라면서 "한미 방산협력의 교두보로서 역할을 다하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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