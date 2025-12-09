여전히 살아있는 기대감...내년 대비해 담아둬야 할 종목은

글로벌 투자기관들이 내년 코스피가 6000선까지 오를 수 있다는 전망을 연이어 제시하며 국내 증시에 대한 기대감이 고조되고 있다. 올해 큰 폭의 상승에도 불구하고 여전히 저평가 구간에 머물러 있다는 평가가 많다.

특히 메모리 공급 부족과 함께 국내 기업들의 이익 추정치가 상향될 가능성이 거론되면서 한국 증시의 실적 기반 성장성에 대한 신뢰도 커지고 있다. 정부의 자본시장 개선 정책과 글로벌 유동성 환경도 우호적으로 작용할 것으로 예상된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

큐렉소 큐렉소 060280 | 코스닥 증권정보 현재가 13,770 전일대비 740 등락률 +5.68% 거래량 1,627,337 전일가 13,030 2025.12.09 14:23 기준 관련기사 한정된 투자금으로는 수익도 제한적...연 4%대 금리로 최대 4배까지?투자금 부족해도 OK, 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능[클릭 e종목]"큐렉소, 의료로봇 성장 기대" 전 종목 시세 보기 close , 디아이씨 디아이씨 092200 | 코스피 증권정보 현재가 11,625 전일대비 1,215 등락률 -9.46% 거래량 5,859,275 전일가 12,840 2025.12.09 14:23 기준 관련기사 [특징주]테슬라 로봇 양산체제 돌입에…디아이씨 강세[특징주]"테슬라 부품 공급社 디아이씨, 트럼프 테마에 오르락 내리락"디아이씨, 역대 최대 매출·영업이익‥中법인 실적개선 전 종목 시세 보기 close , 우진 우진 105840 | 코스피 증권정보 현재가 17,420 전일대비 360 등락률 +2.11% 거래량 1,145,844 전일가 17,060 2025.12.09 14:23 기준 관련기사 코스피 전망치 줄줄이 상향…중장기 우상향 기대 지속코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'우진, 1분기 비수기 영향으로 실적 감소…"2Q 이후 회복 기대" 전 종목 시세 보기 close , 삼현 삼현 437730 | 코스닥 증권정보 현재가 47,400 전일대비 100 등락률 +0.21% 거래량 594,522 전일가 47,300 2025.12.09 14:23 기준 관련기사 내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은코스닥 1100 간다? 정책·바이오 모멘텀에 투자자 관심 집중[특징주]삼현, 국내 최초 고하중 자율주행로봇 공개 기대감에 11%↑ 전 종목 시세 보기 close , 코칩 코칩 126730 | 코스닥 증권정보 현재가 15,470 전일대비 300 등락률 -1.90% 거래량 203,910 전일가 15,770 2025.12.09 14:23 기준 관련기사 [특징주] 코칩, 삼성·오픈AI 700조 스타게이트 동맹에 MLCC 공급 부각 강세 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>