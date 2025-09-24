코스피 전망치 줄줄이 상향…중장기 우상향 기대 지속

국내 증시가 연일 사상 최고치를 경신하는 가운데, 주요 증권사들이 코스피 전망치를 줄줄이 상향하며 낙관적 전망을 내놓고 있다. 새 정부의 대규모 재정 정책과 글로벌 금리 인하, 달러화 약세 등으로 유동성이 확대되고 투자 심리가 회복되면서 국내 증시에 대한 관심이 커지고 있다.

증권가에서는 코스피의 적정 주가순자산가치(PBR) 재평가 필요성이 강조된다. 반도체 등 주도 업종의 강세가 지속되는 가운데, 거시경제와 기업 펀더멘털 개선, 정책적 지원 등이 뒷받침된다면 국내 증시는 중장기적으로 안정적 우상향 흐름을 이어갈 수 있다는 분석이 나온다. 다만 대미 관세 협상과 특정 업종 관련 정책 불확실성은 상승 속도를 조정할 수 있는 변수로 작용할 수 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

