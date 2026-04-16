코스피가 16일 0.95% 상승해 6160선을 기록하고 있다.

미국과 이란의 2차 협상 기대감에 뉴욕증시의 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신한 가운데 국내증시도 1% 가까이 상승 출발한 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 58.10p(0.95%) 오른 6,149.49에 장을 시작했다. 2026.4.16 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 전 거래일 대비 58.10포인트(0.95%) 오른 6149.49로 출발했다. 장 초반 개인과 기관은 각각 731억원, 511억원을 순매수했다. 외국인은 1280억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승세다. IT서비스(3.82%), 운송장비·부품(3.35%), 운송·창고(1.89%), 기계·장비(1.84%), 오락·문화(1.80%) 등이다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 215,000 전일대비 4,000 등락률 +1.90% 거래량 5,467,940 전일가 211,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 코스피 전고점 돌파 카운트다운…추가 상승 동력은? 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 "부모님 안부, 스마트폰이 먼저 알려준다"…삼성 스마트싱스, '가족 돌봄' 기능 강화 전 종목 시세 보기 (0.59%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,154,000 전일대비 18,000 등락률 +1.58% 거래량 851,474 전일가 1,136,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 코스피 전고점 돌파 카운트다운…추가 상승 동력은? 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 삼전닉스 시총합산 2000조…"다음은 3000조 겨냥"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 (0.44%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 540,000 전일대비 32,000 등락률 +6.30% 거래량 864,009 전일가 508,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 '일감몰아주기' 피하려다 롯데컬처웍스에 물린 현대家 3세 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 전 종목 시세 보기 (6.10%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 410,500 전일대비 2,500 등락률 +0.61% 거래량 83,247 전일가 408,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (1.23%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 679,000 전일대비 14,000 등락률 +2.11% 거래량 150,383 전일가 665,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 [Why&Next]SK텔레콤·리벨리온 협력에 주목하는 이유 전 종목 시세 보기 (0.60%) 등이 올랐다.

코스닥 지수는 10.57포인트(0.92%) 오른 1163.00으로 거래를 시작했다. 개인은 997억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 724억원, 101억원을 순매도했다.

업종별로는 통신(6.91%), IT서비스(3.26%), 운송장비·부품(1.73%), 일반서비스(1.64%), 오락·문화(1.57%) 등이 상승세다.

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시가총액 상위 종목인 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,500 전일대비 1,600 등락률 +1.08% 거래량 301,396 전일가 147,900 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 언제나 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 전 종목 시세 보기 (1.49%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 205,000 전일대비 2,500 등락률 +1.23% 거래량 115,225 전일가 202,500 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (2.47%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 369,500 전일대비 3,500 등락률 -0.94% 거래량 80,988 전일가 373,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 [why&next]美약가협상·특허만료 '이중 압박' 키트루다…알테오젠 로열티 전망은 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전 종목 시세 보기 (1.21%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 619,000 전일대비 8,000 등락률 +1.31% 거래량 41,155 전일가 611,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 (2.29%)는 상승한 반면 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 533,000 전일대비 22,000 등락률 -3.96% 거래량 139,599 전일가 555,000 2026.04.16 09:54 기준 관련기사 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 '50만원대 반토막 난 주가' 삼천당제약 회장님이 '韓10대 부자' 등극…무슨 일이? [삼천당이 흔든 시장 신뢰]③규제의 틈, 여전한 불씨 전 종목 시세 보기 (-3.24%) 하락했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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