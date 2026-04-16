코스피가 16일 종전 협상 낙관론 속 6200선을 회복했다.

16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피를 비롯한 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

코스피는 전 거래일 대비 0.95% 오른 6149.49로 개장한 뒤 오전 10시 18분 6200.74를 기록했다. 개인과 외국인은 각각 4939억원, 1938억원을 순매도했다. 기관은 6108억원을 순매수했다.

대부분 업종이 상승세다. 운송장비·부품(3.49%), IT서비스(3.33%), 오락·문화(2.52%), 기계·장비(2.38%), 섬유·의류(1.86%) 등이다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 216,750 전일대비 5,750 등락률 +2.73% 거래량 11,201,305 전일가 211,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피 전고점 돌파 카운트다운…추가 상승 동력은? 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (1.90%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,152,000 전일대비 16,000 등락률 +1.41% 거래량 1,407,761 전일가 1,136,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피 전고점 돌파 카운트다운…추가 상승 동력은? 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (1.23%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 539,000 전일대비 31,000 등락률 +6.10% 거래량 1,069,717 전일가 508,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 실적 장세 본격화…반도체 다음은 증권·에너지 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 '일감몰아주기' 피하려다 롯데컬처웍스에 물린 현대家 3세 전 종목 시세 보기 (5.71%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 415,500 전일대비 7,500 등락률 +1.84% 거래량 172,901 전일가 408,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 전 종목 시세 보기 (0.37% ), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 679,000 전일대비 14,000 등락률 +2.11% 거래량 211,719 전일가 665,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전 종목 시세 보기 (1.50%) 등이 올랐다.

코스닥 지수는 0.92% 오른 1163.00으로 거래를 시작한 뒤 같은 시간 1.18% 오른 1165.99에 거래 중이다. 개인과 기관은 각각 1984억원, 138억원 순매수했고 외국인은 1854억원 순매도했다.

업종별로는 통신(6.94%), 비금속(3.76%), IT서비스(3.27%), 오락·문화(2.67%), 운송장비·부품(1.54%) 등이 상승세다.

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시가총액 상위 종목인 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,700 전일대비 1,800 등락률 +1.22% 거래량 406,272 전일가 147,900 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 언제나 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 전 종목 시세 보기 (1.28%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 204,500 전일대비 2,000 등락률 +0.99% 거래량 161,284 전일가 202,500 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (1.23%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 617,000 전일대비 6,000 등락률 +0.98% 거래량 52,412 전일가 611,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 장초반 훈풍 코스피, 6200선 도전 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 (1.06%)는 상승한 반면 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 372,000 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 112,335 전일가 373,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 [why&next]美약가협상·특허만료 '이중 압박' 키트루다…알테오젠 로열티 전망은 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 전 종목 시세 보기 (-0.67%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 526,000 전일대비 29,000 등락률 -5.23% 거래량 170,198 전일가 555,000 2026.04.16 11:21 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 0.95% 올라 6160선…코스닥도 상승 外人 매수에 코스피 2% 상승 마감…신고가는 아직 전 종목 시세 보기 (-5.05%) 하락했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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