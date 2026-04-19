인천 송도 힐스테이트 센터파크 상용화

현대엘리베이터 현대엘리베이터 close 증권정보 017800 KOSPI 현재가 101,800 전일대비 2,300 등락률 +2.31% 거래량 313,136 전일가 99,500 2026.04.17 15:30 기준 관련기사 현대엘리베이터, MSCI ESG 평가 'A'등급 획득… 업계 최고 수준 현대엘리베이터, ESG경영 결실…MSCI ESG평가 'A등급' 신한운용 SOL 배당성향탑픽액티브, 첫 월배당 지급 전 종목 시세 보기 는 세계 최초로 모듈러공법을 통한 고층 건물 승강기 설치에 성공했다고 19일 밝혔다.

현대엘리베이터는 세계 최초로 모듈러공법을 통한 고층건물 승강기 설치에 성공했다고 19일 밝혔다. 현대엘리베이터 AD 원본보기 아이콘

현대엘리베이터는 지난 17일 인천 송도 힐스테이트 센터파크 현장에서 모듈러공법 브랜드 '이노블록'의 27층형 적용 실증·품질 검사를 마치며 상용화에 성공했다. 이노블록은 모듈 형태로 사전 제작 후 현장에서 조립·설치하는 차세대 솔루션이다. 20층 이상 공동주택용 모듈러를 상용화한 것은 세계 최초다.

고층 건물 시공에는 복합적 기술 요소가 요구된다. 하중, 누적 오차, 내진 설계 등 정밀한 시공 노하우가 필수다. 현대엘리베이터는 '이동식 조립장'으로 이를 해결했다. 10평도 안 되는 작은 공간은 현장에서 소형 공장으로 변신한다. 부피가 큰 모듈을 면 단위로 이송 후 샵장에서 조립하는 방식이다. 물류 효율 및 공간 활용도를 높여, 이노블록은 장소 제약 없이 시공할 수 있다.

이노블록은 기존 승강기 설치공법에 필수적이던 승강로 내부 고소작업 등 고위험 공정을 줄였다. 주요 부품의 90% 이상을 사전 조립 후 현장에선 결합·체결만 진행, 고위험 작업이 사라진다.

정부는 중대재해 발생 사업장에 대한 공공입찰 제한과 금융권 심사 반영 등 규제를 강화하고, 탈현장화건설 핵심인 '모듈러주택' 공급 활성화를 위한 특별법 제정도 검토하고 있다. 이노블록이 건설업계의 주목을 받으면서 정책적 수혜 가능성도 제기된다.

특히 이노블록은 승강기 설치 기간을 기존 대비 최대 80% 줄일 수 있어 공정 전반의 일정 단축으로 이어진다. 공사비 절감과 조기 입주가 가능해지며 시공 완성도 향상 효과도 기대된다. 송도 힐스테이트 센터파크 현장 일부 적용돼 약 40일의 공기 단축 효과를 입증했다. 전량 시공·적용 시에는 2개월 이상 공기를 줄일 수 있을 것으로 예상된다.

현대엘리베이터는 국내를 넘어 미국·중동 등에 이노블록 관련 특허를 다수 출원했다. 모듈러 구조, 고층 적용, 승강로 개선 등 약 50건 특허를 출원·신청한 상태다. 이동식 조립장 시스템, 모듈 교체·현장 조립 기술 기반 20여건 추가 특허 출원도 계획 중이다.

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조재천 현대엘리베이터 대표는 "이노블록은 고위험·비효율·환경 부담을 줄이는 등, 건설·개발 패러다임을 바꿀 획기적 솔루션" 이라며 "세계 최초를 넘어 글로벌 스탠다드로 자리매김하는 'K-엘리베이터' 위상 제고에 앞장설 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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