"최대 1만6000원 할인"

우리카드는 고물가 시대 고정지출을 줄일 수 있는 생활 밀착형 상품 '아파트아이 우리카드'를 출시했다고 16일 밝혔다.


"고물가 시대 아파트관리비 아끼세요"…'아파트아이 우리카드' 출시
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이 상품은 아파트관리비 할인을 제공한다. 아파트관리비 자동납부를 신청하고 전월 실적 50만원 이상 충족 시 이용 금액에 따라 최대 1만6000원을 할인 받을 수 있다.

아파트관리비 이용 금액도 전월 실적에 포함된다.


출시를 기념해 이달 말까지 이벤트를 진행한다. 지난해 10월부터 6개월간 우리 신용카드를 이용하지 않은 고객을 대상으로 아파트관리비 자동납부 시 매월 최대 8000원의 추가 할인을 48개월간 제공한다.

예를 들어 전월 실적 160만원 이상 쓴 고객은 기본 1만6000원에 추가 8000원을 더해 48개월간 약 115만원을 절약할 수 있다.


우리카드 관계자는 "아파트관리비로 실적을 채우고 고정적으로 할인도 받을 수 있는 상품"이라며 "고물가 시대에 생활비를 절약하는 데 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

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연회비는 해외 겸용 2만원이다. 혜택 및 이벤트 등에 관한 자세한 사항은 우리카드 고객센터 또는 아파트아이 애플리케이션에서 확인 가능하다.


문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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