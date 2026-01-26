본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"에스엘, 본업과 신사업 모두 기대…목표가↑"

이창환기자

입력2026.01.26 08:06

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 7만원으로 상향조정

[클릭 e종목]"에스엘, 본업과 신사업 모두 기대…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘

NH투자증권은 26일 에스엘 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 종전 5만4000원에서 7만원으로 상향한다고 밝혔다.


하늘 NH투자증권 연구원은 "현대차그룹이 미국에서 신규로 출시하는 하이브리드(HEV) 모델의 램프를 동사가 공급할 계획"이라며 " 북미에서 본업인 램프사업부의 실적 성장이 빠르게 나타날 것"이라고 전망했다.

하 연구원은 "에스엘은 보스턴 다이나믹스의 4족보행 로봇인 스팟의 레그 어셈블리(하부 조립체), 물류 로봇 스트레치의 인디케이터 램프를 공급한다"며 "현대차 로보틱스랩의 모베드(MobED)와 플러드에 라이다(LIDAR) 센서 모듈 및 배터리팩어셈블리(BPA) 등을 공급하며 최종적으로는 로봇의 위탁생산까지 담당한다"고 설명했다.


그러면서 '에스엘은 로보틱스 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 향후 휴머노이드로 램프, LIDAR, BPA 공급을 확대할 것"이라고 예상했다.


하 연구원은 "국내는 10월 연휴로 인한 영업일수 감소로 부진할 것으로 예상된다"면서도 "북미(멕시코 K3 단산 기저 해소)와 인도 지역에서 실적 개선이 기대된다"고 설명했다. 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 2.6%, 17.9% 늘어난 1조2697억원, 482억원을 기록할 것으로 예상했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기