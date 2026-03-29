선박보험 갱신 26건…보험료·유가 상승→운임료 상승 가능성

이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 장기간 봉쇄되면서 국내 선박 보험료가 최고 1000% 이상 치솟은 것으로 나타났다. 이는 운임료 상승으로 이어져 수출 기업 부담을 키우고, 보험업계 수익성에도 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상된다.


호르무즈 해협 통과하는 유조선. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협 통과하는 유조선. 로이터연합뉴스

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29일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 지난 13일 기준 호르무즈 해협 등 전쟁위험 지역에 진입해 계약이 갱신된 선박보험은 총 26건이었다.

보험료 상승률은 보험사별로 200~1000%까지 큰 차이를 보였다.


상승 폭이 가장 큰 곳은 한화손해보험 한화손해보험 close 증권정보 000370 KOSPI 현재가 6,770 전일대비 50 등락률 -0.73% 거래량 435,467 전일가 6,820 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 작년 車보험 7000억 적자 '눈덩이'…손해율 악화에 2년 연속 마이너스 한화손보, 2025 연도대상…나채범 대표 "'여성건강보험' 시장 판 바꿔" '스톤·홍범석·김동현' 한화금융과 뛴다…러닝 '팀 플러스' 출범 으로, 간사사로 참여한 1건의 보험료가 기존 5000만원에서 5억8000만원으로 1056% 뛰었다.

현대해상 현대해상 close 증권정보 001450 KOSPI 현재가 31,450 전일대비 300 등락률 +0.96% 거래량 370,011 전일가 31,150 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 작년 車보험 7000억 적자 '눈덩이'…손해율 악화에 2년 연속 마이너스 2월 자동차보험 손해율 86.7%…적자 구조화·장기화 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 의 8건도 6억4000만원에서 41억5000만원으로 553% 올랐고 이 밖에 삼성화재 삼성화재 close 증권정보 000810 KOSPI 현재가 443,000 전일대비 10,000 등락률 -2.21% 거래량 192,027 전일가 453,000 2026.03.27 15:30 기준 관련기사 작년 車보험 7000억 적자 '눈덩이'…손해율 악화에 2년 연속 마이너스 2월 자동차보험 손해율 86.7%…적자 구조화·장기화 삼성화재 "ADAS 고성능 차량 사고율 최고 46% 낮다" (8건) 334%, KB손해보험(6건) 253%, 메리츠화재(3건) 221%로 집계됐다.


상승률에 차이가 나는 이유는 재보험사별로 전쟁 위험을 평가하는 기준이 다르기 때문이다.


선박·적하보험은 중동지역 등 고위험 지역 진입 시 전쟁 특약을 별도로 가입해야 한다. 전쟁 발생 시 보험사나 재보험사가 일정 기간 내 기존 계약 취소를 통보하고(NOC), 전쟁 위험이 반영된 새로운 보험료율로 재계약을 체결한다.


통상 해상보험의 경우 다수의 보험사가 공동으로 보험계약을 인수하고, 이를 재보험사에 또다시 넘겨 위험을 분산한다.


선주·화주들은 전쟁 위험이 큰 탓에 높은 보험료를 내고서라도 보험에 재가입할 수밖에 없는 상황이다. 호르무즈 해협 봉쇄로 유가와 보험료가 함께 오르면서, 운임료 상승도 예상된다.


한국무역협회는 지난 25일 '수출기업 물류 애로 비상대책반'에 총 193개 기업, 총 469건의 수출입 물류 애로를 접수했다고 밝혔다.


이 가운데 해상운송 중단 등 운항 지연이 129건으로 가장 많았고, 급격한 운임상승 및 전쟁 할증료 부과(117건) 등이 뒤를 이었다.


보험사 역시 수익성에 영향을 받을 전망이다.


국내 11개 원수사와 2개 재보험사가 보유한 중동지역 선박·적하보험에서 부담해야 할 보험금(익스포저)은 약 1조8359억원으로 추정된다. 이란 전쟁이 장기화할 경우 실제 충격은 더 클 수 있다.


김진억 보험연구원 수석연구원은 최근 보고서에서 "중동 에너지 의존도가 높은 한국은 호르무즈 해협 봉쇄로 해상화물보험·에너지 보험의 손해율 악화가 불가피하다"며 "재보험 비용 급등분을 단기에 보험료에 반영하기 어려운 구조라 보험사 수익성 저하로 이어질 수 있다"고 말했다.


금융당국은 전쟁 장기화에 대비해 보험사 리스크를 점검할 계획이다. 보험사들도 중동 지역 소재 기업들에 대한 지원 방안을 검토하고 있다.

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강 의원은 "전쟁이 장기화하면 국내 수출기업과 금융시장 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 수 있다"며 "실제 사고로 손해율이 상승하면 다른 보험상품의 보험료가 인상될 가능성이 있어 금융 당국의 관리·감독 강화가 필요하다"고 말했다.


문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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