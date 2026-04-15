푸본현대생명, 'MAX 연금보험 하이브리드 플러스 적립형' 출시

가입 후 5년까지 유지하면 보증이율 3.70%

오래 유지할수록 장기유지보너스 추가 적립

중도인출, 추가납입 가능…자금 운용효율 ↑



푸본현대생명은 'MAX 연금보험 하이브리드 플러스 적립형(무)'를 출시했다고 15일 밝혔다.

상품 가입 후 5년 유지 시 공시이율과 관계없이 보증이율 3.70%로 적립한 최저계약자적립액을 보장한다.

계약을 오래 유지할수록 더 많은 연금재원을 마련할 수 있다는 특징이 있다. 계약자적립액에 장기유지보너스를 추가로 적립할 수 있기 때문이다.

보험료 납입기간은 3년납, 5년납, 10년납으로 구분된다. 3년납 및 5년납은 월 20만원 이상, 10년납은 월 10만원 이상의 보험료로 가입할 수 있다.

상품 가입 연령은 0세부터 3년납 및 5년납은 최대 79세까지, 10년납은 최대 77세까지 가입 가능하다. 연금지급개시는 45~90세다. 은행 모바일 애플리케이션으로 가입할 경우 만 19세부터 가능하다.

장기유지보너스는 계약일로부터 5년, 10년이 지난 뒤 계약해당일에 기본보험료에 따른 계약자적립액에 일정 지급률을 계약자적립액에 추가로 적립한다.

10년납은 5년 경과시점에 3.80%, 10년 경과시점에 4.45%를 추가 적립한다.

연금개시 전 피보험자가 동일한 재해로 재해장해 지급률 80% 이상 진단을 받으면 최초 1회에 한해 재해장해보험금 1000만원이 지급된다.

이 상품은 계약일로부터 1개월이 지난 뒤부터 수수료 없이 연 12회 중도인출 가능하다. 추가납입과 지정인출 서비스를 통해 필요자금을 유연하게 운용 할 수 있다.

최초 가입 시엔 연금수령을 종신연금형을 선택하지만 이후 확정연금형 또는 상속연금형으로 변경할 수 있다.

MAX 연금보험 하이브리드 플러스 적립형(무)는 우리은행을 비롯해 하나·신한·NH농협·iM·BNK경남·BNK부산·JB전북·광주은행 등에서 판매하고 있다.

우리·하나·iM·BNK경남·BKN부산·JB전북·광주은행의 경우 모바일 앱을 통해 가입할 수 있다.

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푸본현대생명 관계자는 "오래 유지할수록 유리한 게 특징이고 안정적인 노후자금 마련을 위해 최저계약자적립액을 보장하는 데다 장기유지보너스를 지급하는 하이브리드 상품"이라며 "소비자 수요에 따라 중도인출, 추가납입 등을 통해 자금을 효율적으로 운용할 수도 있다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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