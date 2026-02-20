[특징주]'영업이익·배당 매력 부각' 에스엘, 10%대↑

실적과 배당 매력이 함께 부각되고 있는 에스엘 에스엘 005850 | 코스피 증권정보 현재가 59,900 전일대비 4,800 등락률 +8.71% 거래량 638,371 전일가 55,100 2026.02.20 11:51 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스엘, 본업과 신사업 모두 기대…목표가↑"[클릭 e종목]"HMG글로벌 목표 시총 296조…본주 부담 땐 우선주"램프에 로봇 모듈까지…에스엘, 시가총액 2.4조 돌파 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 20일 강세다.

이날 오전 10시36분 기준 에스엘은 전 거래일 대비 5900원(10.71%) 오른 6만1000원에 거래됐다.

삼성증권은 에스엘에 대해 "배당도 많이 주는 로봇주"라며 투자의견 매수와 목표주가 8만7000원을 유지했다.

지난해 4분기 실적은 매출액 1조4000억원, 영업이익 1135억원을 기록했다. 각각 전년 동기보다 13.9%, 178% 늘어난 것이다. 임은영 삼성증권 연구원은 "미국 관세 비용에 대한 보상 약 500억원 외 현대차 팰리세이드, 기아 EV4, PV5 판매 증가에 따른 램프 매출 등이 증가했다"고 설명했다.

배당 성향도 2024년 15%에서 지난해 40%로 대폭 상향됐다. 임 연구원은 "배당소득 분리과세 요건의 첫 번째 조건인 배당 성향 40% 이상에 부합한다"며 "배당수익률 5%로, 업종 내에서 가장 높은 수준이다. 순현금의 재무 구조와 실적성장을 고려할 때, 내년까지 배당 성향 40%를 유지할 가능성이 크다"고 짚었다.

임 연구원은 "현대차그룹의 보스턴다이내믹스(BD) 인수 시점인 2020년 말부터 로봇 사업부를 설립해, 로봇 부품을 개발 중"이라며 "로봇 부품 및 바디 모듈이라는 신성장 동력을 확보했다"고 덧붙였다.





