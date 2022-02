코스닥, 러시아 개전 선언에 3%대 급락…850선도 무너져

[아시아경제 권재희 기자] 코스닥 지수가 3% 넘게 급락하며 850선 아래로 떨어졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 지역에서 군사작전 개시를 선언 소식에 장중 850선도 지키지 못했다.

24일 오후 2시 42분 현재 코스닥지수는 전거래일 대비 3.2% (28.06 포인트) 하락한 849.31을 나타내고 있다.

이날 코스닥지수는 870선도 지키지 못한 채 869.90에 거래를 시작했다.

수급별로는 외국인과 기관이 매도세를 견인하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1915억원, 345억원 순매도 중이다. 반면 개인은 2202억원 순매수하고 있다.

업종별로는 대다수가 하락세다. 출판·매체복제(-4.91%)가 5% 가까이 하락 중이다. 화학(-4.25%), IT부품(-4.28%), 일반전기전자(-4.06%), 종이목재(-3.82%), 통신장비(-3.80%) 등은 3~4%대 하락하고 있다.

시가총액 상위 종목들도 낙폭이 커지고 있다. 엔켐 엔켐 348370 | 코스닥 증권정보 현재가 84,000 전일대비 13,600 등락률 -13.93% 거래량 942,649 전일가 97,600 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일정부 전폭지원! 전기차 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上 close 은 13.01% 하락, 웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 22,350 전일대비 2,350 등락률 -9.51% 거래량 689,056 전일가 24,700 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 임상3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개[클릭 e종목] “웹젠, 신작 ‘뮤 오리진3’ 출시 예고” close 도 9.31% 하락 중이다. 이어 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 29,450 전일대비 2,150 등락률 -6.80% 거래량 2,277,191 전일가 31,600 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (-6.96%), 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 14,750 전일대비 1,250 등락률 -7.81% 거래량 1,883,289 전일가 16,000 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달]한국비엔씨 최대주주, 보유 주식 판 돈으로 다시 증자 참여치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다또 한 번 크게 터진다! "LG에너지솔루션” 최대수혜株 close (-6.88%), 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 18,800 전일대비 1,550 등락률 -7.62% 거래량 6,627,509 전일가 20,350 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 역대급 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!위메이드 쉬었다, 2月 반드시 터질 초대형 "제2의 위메이드" close (-6.88%), 넵튠 넵튠 217270 | 코스닥 증권정보 현재가 18,600 전일대비 1,250 등락률 -6.30% 거래량 146,232 전일가 19,850 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 넵튠, 메타버스 게임업체 '해긴'에 300억원 유증 결정"게임이 메타버스 플랫폼으로 확장될 것…NFT가 경제시스템 촉진"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일 close (6.55%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 180,100 전일대비 11,600 등락률 -6.05% 거래량 598,974 전일가 191,700 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-5.37%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 60,300 전일대비 2,500 등락률 -3.98% 거래량 896,466 전일가 62,800 2022.02.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 러, 우크라이나 침공 임박…코스피 더 파랗게 질렸다우크라이나 긴장 고조 지속…코스피·코스닥 전일 상승폭 반납우크라이나 전쟁 공포 완화…코스피 0.4%대 상승 마감 close (-4.14%) 등 4~6% 대 하락을 기록하고 있다.

