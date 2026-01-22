넵튠 은 작년 영업이익이 24억원으로 전년 대비 74.93% 감소했다고 22일 공시했다. 같은 기간 매출액은 0.25% 줄어든 1213억152만원이며 당기순이익은 적자로 전환해 295억원의 손실을 기록했다.
넵튠, 작년 영업익 24억원…전년比 74% 감소
2026년 01월 22일(목)
