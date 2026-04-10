웹젠 본사·자회사 35개 직무 모집

최종 합격자 7월부터 인턴십 시작

웹젠 웹젠 close 증권정보 069080 KOSDAQ 현재가 12,170 전일대비 210 등락률 -1.70% 거래량 28,971 전일가 12,380 2026.04.10 12:37 기준 관련기사 "추가 투자에 자회사 편입 요구"…웹젠-하운드13 계약해지 갈등 격화 웹젠-하운드13 '드래곤소드' 출시 한 달 만에 퍼블리싱 계약 해지 웹젠, 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드' 21일 출시 전 종목 시세 보기 은 오는 27일까지 상반기 채용 연계형 인턴십 지원자를 모집한다고 10일 밝혔다.

웹젠, 상반기 채용 연계형 인턴십 모집. 웹젠 제공 AD 원본보기 아이콘

모집 대상은 게임 사업과 개발, 기술, 마케팅, 경영지원 등 35개 직무로, 서류 접수는 공식 채용 사이트에서 가능하다. 지원 시 나이와 학력 제한은 없으며, 글로벌 사업 등 외국어 역량이 필요한 일부 직무에서는 외국어(영어·일본어·중국어 등) 능력이 필수다.

합격자는 오는 6월 말까지 부문별 온라인 테스트와 실무·임원 면접을 거친다. 이후 최종 합격자는 7월부터 6개월간 인턴십을 시작한다. 합격 여부는 온라인, 문자메시지 등으로 개별 통보한다. 인턴십 기간 급여와 복지는 정규 직원과 동일한 수준으로 제공한다.

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웹젠 본사뿐 아니라 웹젠레드코어, 웹젠레드스타, 웹젠레드앤, 웹젠온네트 등 다수의 게임 개발 자회사에서도 인턴십 대상을 모집한다. 이 중 웹젠레드스타와 웹젠레드앤은 진행 중인 신작 프로젝트에 합류할 개발자를 찾는다. 웹젠레드스타는 '뮤(MU)' 지식재산(IP)을 활용한 신작을 개발 중이며, 웹젠레드앤은 역할수행게임(RPG) 계열의 신작을 준비하고 있다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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