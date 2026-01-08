껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…환산주가가 뭐길래

액면가 100원 한미반도체, 환산주가 930만원

반도체 소부장 투자 온기 확산된 덕분

6% 넘는 공매도 순보유잔고는 변수

새해 첫 '황제주'가 예상치 못한 업종에서 나올 것으로 보인다. 껍데기(현재 주가)는 10만원대지만 알맹이(환산 주가)는 이미 1000만원에 육박하는 한미반도체 얘기다. 코스피의 신고가 행진을 이끄는 반도체 투자 열기가 소재·부품·장비(소부장) 업종으로 확산하기 시작한 여파다. 다만 공매도 물량이 상당해 향후 주가 흐름이 순탄하지만은 않을 것으로 예상된다.

8일 한국거래소에 따르면 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 2,800 등락률 +1.52% 거래량 4,801,481 전일가 183,700 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 지정학 리스크 재부상…방산주에 다시 쏠리는 자금저평가 꼬리표 떼나…한국 증시, 구조 변화에 중장기 재도약 기대연초마다 기대 커지는 ‘1월 효과’…코스닥·중소형주 수급 변화 주목 전 종목 시세 보기 close 는 전날 1.52% 오른 18만6500원에 거래를 마쳤다. 올해 들어 4거래일 연속 상승세다. 넥스트레이드 프리마켓에선 개장 직후 상한가(23만8500원)로 직행하며 사상 최고가를 경신하기도 했으나, 이내 상승분을 토해내며 장대 음봉을 그렸다. 프리마켓은 접속매매 방식으로 운영되는 터라 개장 직후 소량 주문만으로도 상·하한가에 시초가가 찍히기 쉽다.

거래소 시장 가격만 보면 한미반도체의 '황제주'(주가 100만원 이상) 등극은 아직 요원하다. 그러나 환산주가 기준으로는 이미 황제주를 넘어 '상왕주' 등극을 눈앞에 뒀다. 환산주가는 종목별로 서로 다른 액면가를 5000원으로 통일해 계산한 주당 가격이다. 액면가가 100원인 한미반도체의 환산주가는 932만5000원으로 1000만원 돌파가 임박한 상태다. 현재 환산주가가 1000만원이 넘는 종목은 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 2,500 등락률 -0.58% 거래량 644,927 전일가 432,000 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 '전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착'파죽지세' 코스피, 사상 첫 4500 돌파…'오천피' 정조준코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (2147만5000원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 5,000 등락률 +1.92% 거래량 541,952 전일가 260,000 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 퀀텀점프[부동산AtoZ]한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세교통정책 총괄하는 국토2차관, 5개월 만에 깜짝교체 전 종목 시세 보기 close (1325만원), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 252,500 전일대비 7,500 등락률 -2.88% 거래량 1,886,634 전일가 260,000 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 실적이 끌고 수급이 받친다…상단 눈높이 높아지는 국내 증시[M&A알쓸신잡]지갑부터 결제까지…네이버·두나무, ‘토큰경제’ 수직계열화 노린다타이밍 잡았다면 놓치지 말아야...투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (1262만5000원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 16,000 등락률 -6.45% 거래량 196,346 전일가 248,000 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤, 실적 부진 딛고 성수기 진입"게임업계 올해 경기 '맑음' 전망…콘솔 신작 모멘텀 기대크래프톤, 네이버·미래에셋과 최대 1조원 규모 아시아 펀드 조성 전 종목 시세 보기 close (1160만원), 에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 3,000 등락률 +1.39% 거래량 976,867 전일가 216,500 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 "글로벌 뷰티 테크 선도"…AI 앞세운 K뷰티, CES 2026 집결[오늘의신상]에이피알, 뷰티 디바이스 '부스터 브이 롤러 헤드' 출시[클릭 e종목]"에이피알, 연말 쇼핑 시즌 주도 브랜드는 역시 메디큐브" 전 종목 시세 보기 close (1097만5000원) 등 5개뿐이다.

반도체 대장주 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 2,100 등락률 +1.51% 거래량 46,317,413 전일가 138,900 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 [CES 2026]현대차그룹 '키맨' 130명, 라스베이거스 총집결퀄컴, 삼성전자 파운드리와 최신 2나노 칩 위탁생산 논의"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 16,000 등락률 +2.20% 거래량 5,693,115 전일가 726,000 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 실적이 끌고 수급이 받친다…상단 눈높이 높아지는 국내 증시[클릭 e종목]낸드 실적 전망치 상향…SK하이닉스, 목표주가 88만원"이번엔 분위기가 다르다" 실적 발표 앞둔 삼전·하닉, 코스피 5000 시대 견인할까 전 종목 시세 보기 close 가 연초부터 나란히 신고가 랠리를 펼치는 등 국내 증시를 뜨겁게 달구면서 소부장 테마로도 온기가 전해지는 분위기다. 특히 글로벌 TC 본더 점유율 1위에 빛나는 한미반도체는 최근 저궤도 위성통신(LEO) 시장을 겨냥한 차세대 전자파 차단 공정장비를 선보이며 투자심리를 자극하기도 했다. 이달 들어 외국인이 쓸어 담은 한미반도체 주식만 3844억원어치로 순매수 3위를 달리고 있다.

노동길 신한투자증권 연구원은 "소부장 종목 전체를 대상으로 주당순이익(EPS)이 개선되고 있는 종목의 비중은 최근 71%까지 상승했다"며 "소부장 이익이 더는 일부 종목에 국한되지 않고 확산 국면에 진입했음을 보여주는 신호"라고 짚었다. 투자자들이 반도체 대형주 중심에서 소부장으로 조금씩 시야를 넓혀도 되는 시점이지만, 아직은 섹터 전반이 아닌 선별적 종목 선택이 필요하다는 게 노 연구원의 설명이다.

한미반도체의 경우 올해 들어 38% 넘게 뛰며 가파른 상승 곡선을 그리고 있지만, 공매도 부담이 변수로 꼽힌다. 지난 2일 기준 한미반도체의 공매도 순보유 잔고는 약 8826억원으로 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 4,500 등락률 -1.69% 거래량 97,857 전일가 266,500 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 "글로벌 뷰티 테크 선도"…AI 앞세운 K뷰티, CES 2026 집결[신년사]이선주 LG생건 사장 "변화에 민첩한 대응, 생존·성장의 핵심"같이 부진했는데....'환골탈태' LG이노텍 VS '악전고투' LG생건 전 종목 시세 보기 close (8930억원)에 이어 전체 상장사 중 2위를 기록했다. 한미반도체의 공매도 순보유 잔고가 시총(13조7726억원)에서 차지하는 비중은 6.41%로 코스피 상장사 가운데 가장 높다. 전체 상장사 중 한미반도체를 제외하고 공매도 순보유 잔고 비중이 6%를 넘는 곳은 엔켐 엔켐 348370 | 코스닥 증권정보 현재가 63,700 전일대비 1,700 등락률 -2.60% 거래량 124,446 전일가 65,400 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 엔켐, 리튬염 회사 최대주주로…배터리 시장 선점 가속도[특징주]엔켐, 中 CATL과 전해액 공급계약 소식에 12%↑엔켐, 중국 배터리 소재업체에 599억원 출자…지분율 100% 전 종목 시세 보기 close (6.60%), 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 4,035 전일대비 10 등락률 -0.25% 거래량 3,092,594 전일가 4,045 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입국내 증시 기대감에 제대로 올라타라면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로!달리는 말에 올라타도 될까? 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (6.18%) 등 단 2곳뿐이다. 공매도 순보유 잔고는 빌려온 주식을 매도하고 남은 수량으로, 이 수치가 높을수록 여전히 해당 종목 혹은 지수가 추가 하락할 것으로 보는 투자자가 많다는 의미다.

대차거래 잔고 통계 역시 한미반도체 투자자가 주목해야 할 지표다. 금융투자협회에 따르면 지난 6일 기준 한미반도체의 대차거래 잔고는 2조9127억원으로 전체 상장사 가운데 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 3위다. 대차거래 잔고는 기관투자가가 차입자에게 주식을 빌려주는 거래에 대한 잔고다. 대차거래 잔고가 반드시 추후 발생할 공매도 예정 수량을 의미하지는 않지만, 잔고가 늘면 공매도 압력도 커지는 경우가 많아 공매도 '선행 지표'로 불린다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



