"개인 자금 확보 차원…회사 성장성 견고"

넵튠 넵튠 close 증권정보 217270 KOSDAQ 현재가 3,575 전일대비 75 등락률 -2.05% 거래량 1,720,421 전일가 3,650 2026.04.08 11:29 기준 관련기사 넵튠, 작년 영업익 24억원…전년比 74% 감소 [특징주]넵튠, 카카오게임즈 지분 매각 소식에 14%대 ↓ [특징주]넵튠, 신작게임 사전예약 100만 돌파 소식에 신고가 전 종목 시세 보기 은 8일 개인 주주의 대규모 주식 매도와 관련해 "회사의 신사업이나 실적과는 무관한 단순 지분 매각"이라고 밝혔다.

넵튠 기업이미지(CI). 넵튠 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 한 개인투자자가 상당량의 보유 주식을 하한가로 매도해 주가가 급락하자 입장 표명에 나선 것이다. 넵튠 주가는 전 거래일 대비 14.9% 하락한 3105원에서 거래를 시작했다. 거래량은 130만주로 약 800% 늘었다.

넵튠은 "해당 주주는 회사의 경영에 전혀 참여하고 있지 않고, 향후에도 경영과는 무관한 위치에 있다"며 "이번 매도는 회사의 펀더멘탈과는 무관한 개인 주주의 자산 운용 계획에 따른 자금 확보 차원으로 파악된다"고 말했다. 그러면서 "전체 상장 주식 수 대비 비중이나 지배구조 측면에서 볼 때 경영에 미치는 영향은 전혀 없다"고 했다.

넵튠은 지난해 연결 매출 1213억원, 영업이익 24억1000만원을 거두며 2023년부터 3년 연속 흑자 기조를 유지하고 있다. 또 지난해 4월 크래프톤에 인수된 이후 애드테크와 게임을 연계한 사업 모델 강화도 추진 중이다. 그 일환으로 이달 내 넵튠 인도법인을 설립할 예정이다.

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강율빈 넵튠 대표는 "주주의 개인적인 결정으로 발생한 일시적 물량 매도가 회사의 내재 가치나 미래 성장성 훼손으로 오인되지 않기를 바란다"며 "본연의 사업에 집중해 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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