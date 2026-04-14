2년간 게임성 보완…8개 언어 지원

웹젠 웹젠 close 증권정보 069080 KOSDAQ 현재가 12,210 전일대비 290 등락률 +2.43% 거래량 58,364 전일가 11,920 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 웹젠, 상반기 채용 연계형 인턴십 모집…27일까지 서류 접수 "추가 투자에 자회사 편입 요구"…웹젠-하운드13 계약해지 갈등 격화 웹젠-하운드13 '드래곤소드' 출시 한 달 만에 퍼블리싱 계약 해지 전 종목 시세 보기 은 인디게임 '메모리스: 포세이큰 바이 라이트'(이하 '메모리스')를 오는 28일에 정식 출시한다고 14일 밝혔다.

'메모리스: 포세이큰 바이 라이트'. 웹젠 제공 AD 원본보기 아이콘

'메모리스'는 턴제 전략 역할수행게임(RPG) 장르의 인디 게임으로, 국내 게임 개발사 블랙앵커가 개발하고 웹젠이 퍼블리싱한다. 2023년 10월 '르모어'라는 이름으로 스팀과 에픽게임즈 스토어에 얼리 액세스(앞서 해보기) 방식으로 선보인 후 2년 이상 게임성을 보완했다.

웹젠은 "선행 플레이 참가자들의 의견을 적극 반영해 게임 세계관부터 전투와 육성 시스템 등 게임 전반의 개선을 단행했다"며 "지난 2월 '메모리스'로 게임명을 변경한 후 정식 출시를 준비했다"고 말했다.

게임은 치밀한 전술을 중시하는 전략 RPG 본연의 재미를 추구한다. 독특한 픽셀 그래픽으로 구현된 중세 판타지 세계관에서 플레이어들은 신비한 빛을 잃은 메모리스를 수복하기 위한 원정에 나선다. 제한된 규칙 안에서 다양한 전술을 사용해 생존과 탐험의 재미를 즐기고, 다양한 스킬·무기를 조합한 나만의 원정대를 육성해 80여개 지역을 탐색할 수 있다.

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얼리 액세스 대비 분량이 대폭 확장된 메인 퀘스트와 다양한 전술적 특성을 지닌 4종의 신규 캐릭터도 추가로 선보인다. 또 영어, 중국어, 프랑스어 등 8개 언어를 지원한다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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