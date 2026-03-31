미래아이앤지, '스텔라PE 체제' 공식 출범…원만한 경영권 이전

구조조정을 마친 남궁견 회장의 5개 상장사가 경영권 이양 절차를 성공적으로 마치고 '스텔라PE 시대'를 공식적으로 열었다. 지난 27일 최대주주 변경 공시에 이어 31일 열린 전 계열사 정기 주주총회까지 순조롭게 마무리되면서 시장에서는 이번 경영권 교체가 기업 가치 제고를 위한 '상생의 결단'이었다는 평가가 나온다.

새 경영진의 실질적인 주주환원 행보도 출범과 동시에 본격화됐다. 스텔라PE 측은 경영권 인수 확정 직후 휴마시스 휴마시스 close 증권정보 205470 KOSDAQ 현재가 735 전일대비 16 등락률 -2.13% 거래량 646,247 전일가 751 2026.03.31 15:30 기준 관련기사 휴마시스, 211억 규모 자사주 소각 [특징주]진단키트주, 신종 코로나 발견 소식에 '강세' [특징주]코로나19 환자 급증…진단키트株 '↑' 전 종목 시세 보기 에 대해 600만주 규모의 대규모 자사주 소각을 요청하며 책임 경영의 의지를 분명히 했다. 이는 전임 경영진의 기반 위에 새로운 대주주의 '밸류업(기업가치 제고)' 철학이 더해진 결과로 풀이된다.

유통 주식 수를 줄여 1주당 가치를 직접적으로 끌어올리는 대규모 자사주 소각은 가장 강력한 주주환원 조치로 꼽힌다. 시장에서는 새 주인이 출범 직후 선제적인 주주친화 정책의 첫발을 내디딘 점에 주목하고 있다.

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업계 관계자는 "원만한 경영권 이전 과정을 거쳐 곧바로 자사주 소각을 단행한 것은 새 주인의 강력한 주주권익 보호 및 기업 성장 의지를 보여주는 대목"이라며 "향후 스텔라PE 체제하에서 계열사 전반의 체질 개선은 물론, 다각적이고 지속적인 주주가치 제고 및 기업 밸류업 방안이 적극적으로 추진될 것으로 기대된다"고 평가했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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