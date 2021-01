외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 순매수를 기록했다.

3일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 28일부터까지 30일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 3370억원을 순매수했다. 코스피시장에서 32억원을, 코스닥시장에서는 3339억원을 각각 사들였다. 코스피에서는 여전히 미미한 수준의 매수세를 보였다. 외국인은 전주에도 코스닥에서는 4000억원 이상 사들였으나 코스피에선 500억원을 사들이는 데 그쳤다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 5,000 등락률 +1.30% 거래량 813,142 전일가 384,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG''올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 1.95% close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 1559억원 순매수하며 2주 연속 순매수 1위에 올렸다. 뒤이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 9,500 등락률 +3.36% 거래량 1,190,327 전일가 283,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'황소장 이끈 동학개미, 수익률 '홈런'곱버스서 못 내린 개미, 4兆 안고 새해맞이 close )를 1461억원 사들였다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 359,000 전일대비 1,500 등락률 -0.42% 거래량 2,107,841 전일가 360,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 국내 백신 임상 돌입! ‘ㅇㅇㅇ’ 유사하다! 상온 유통도 가능!!중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'글로벌 임상 완료! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 절차 들어갑니다! 또 한번 터진다! close (928억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 27,000 등락률 +4.49% 거래량 503,572 전일가 601,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]삼성SDI, 외국인·기관 순매수↑…신고가 행진중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'전기차 배터리 中 CATL 석달 연속 1위…LG에너지솔루션 2위 close (745억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 824,000 전일대비 11,000 등락률 +1.35% 거래량 339,889 전일가 813,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 한정애 환경부장관 후보자 "탄소중립 성과 내겠다" 강조중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'전기차 배터리 中 CATL 석달 연속 1위…LG에너지솔루션 2위 close (621억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 2,500 등락률 +2.16% 거래량 4,195,192 전일가 116,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG''올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감'올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승 close (537억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 4,000 등락률 +0.49% 거래량 150,024 전일가 822,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG''올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감'올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승 close (520억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 392,500 전일대비 9,000 등락률 -2.24% 거래량 349,484 전일가 401,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 SK케미칼, 저소득층에 4500포기 '행복김치' 전달놓치면 후회할 AI가 엄선한 종목 5가지 핵심 종목 close (501억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 931,000 전일대비 18,000 등락률 +1.97% 거래량 118,667 전일가 913,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 外人 품고 다시 달리는 엔씨소프트외국인, 4주만에 '사자' 전환[주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자 close (475억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 1,500 등락률 +0.79% 거래량 1,361,340 전일가 190,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 현대차 vs 도요타, 글로벌 수소경제 주도권 경쟁 가속화기아차 K시리즈, 3년 연속 최다 판매 기록기다리던 전기차 시대…현대모비스 도약 신호탄 close (322억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 2,700 등락률 +3.45% 거래량 29,417,421 전일가 78,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 국내치료제! 임상소식!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 효능 입증!! 렘데시비르보다 강하다!!삼성전자 '비스포크 인덕션' 신제품 출시…3300W 화력 국내 최고백신 도입한다!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 최초승인!! 수익률’ 잭팟’!! 강하게 터집니다!! close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 4659억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,600 전일대비 1,400 등락률 +1.94% 거래량 4,325,286 전일가 72,200 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 주가 7만 2500원.. 전일대비 0.42%황소장 이끈 동학개미, 수익률 '홈런'삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.27% close 를 1896억원 팔았다. 이밖에 대림산업 대림산업 000210 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,000 2020.12.30 00:00 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일대림산업, 3분기 영업이익 2496억원…전년동기대비 12%↑[증권사 상승 예상 종목] 대림산업, 대우건설, 제이콘텐트리 외 close (1207억원), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 238,600 전일대비 11,500 등락률 -4.60% 거래량 1,690,965 전일가 250,100 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 백신 승인발표!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 1억개 주문한다! 국내 공급 임박!!'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감셀트리온제약, 외국인 3만 1000주 순매도… 주가 -4.56% close (529억원), LG전자우 LG전자우 066575 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 3,000 등락률 +4.93% 거래량 950,246 전일가 60,800 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LG전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%"공시지원금 인상, 통신업 주가 영향 없을 것"LG전자, 대한민국 안전대상서 '대통령상' 수상 close (493억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,500 등락률 +2.66% 거래량 1,533,422 전일가 131,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 90여종의 제품 할인…30일까지 '한마음 동행 페스타'폴란드 마천루에 뜬 LG 옥외광고…'미래는 이곳에 있다'LG전자, 전장사업 강화…新성장 동력확보 close (289억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 914,163 전일가 83,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 KT&G, 커뮤니티 활발... 주가 -0.96%.외국인, 4주만에 '사자' 전환증권사 애널리스트들이 추천한 우량주 투자포인트 분석 close (276억원), 종근당(233억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 62,400 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 1,740,601 전일가 62,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 기다리던 전기차 시대…현대모비스 도약 신호탄중후장대 떠나고 자리 꿰 찬 'BBIG'올해의 가장 안전한 차 '제네시스 G80' close (221억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 170,100 전일대비 1,100 등락률 +0.65% 거래량 330,580 전일가 169,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승 close (183억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인은 지난해 한 해 동안 국내 증시에서 24조7262억원을 매도했다. 지난해 전체로 가장 많이 산 종목은 LG화학이었다. 2조3894억원을 순매수했다. 반면 가장 많이 판 종목은 삼성전자우였다. 4조4992억원을 팔아치웠다.

