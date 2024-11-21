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[인사]LG전자

최서윤기자

입력2024.11.21 16:13

수정2024.11.21 16:19

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<사장 승진>

▲김영락(金英珞) 한국영업본부장


<부사장 승진>

▲곽도영(郭導營) 리빙솔루션사업부장 ▲김병열(金炳悅) HS오퍼레이션그룹장 ▲이상용(李相龍) VS연구소장 ▲조휘재(趙彙宰) IP센터장

<전무 승진>

▲권순일(權純一) 안전환경센터장 ▲김성재(金成載) HS해외영업그룹장 ▲김이권(金二權) HS경영관리담당 ▲박내원(朴來源) 하이프라자 대표이사 ▲배정현(裵正鉉) SAC사업부 ▲이승기(李勝基) 장비기술센터장 ▲임효준(林孝俊) 스마트홈플랫폼Task리더 ▲조정범(趙廷範) DX센터장


<상무 승진>

▲기원도(奇元度) TV기구/LCM개발담당 ▲김성우(金成雨) 창원안전환경담당 ▲김양현(金陽顯) ID개발담당 ▲김영균(金榮均) 금융담당 ▲김영욱(金榮郁) VS공통기구/요소기술개발실장 ▲김유선(金柳先) 폴란드법인장 ▲김정태(金正泰) 부품솔루션영업담당 ▲김정호(金楨澔) 사우디법인장 ▲김종석(金鍾錫) 고객가치혁신한국수도권담당 ▲김지연(金芝姸) 한국영업CX담당 ▲김지헌(金志憲) 온라인IT담당 ▲나경호(羅卿顥) 온라인종합몰담당 ▲노형래(盧炯來) ES HR담당 ▲민병국(閔丙國) 기술전략담당 ▲민웅기(閔雄基) 소자재료연구소장 ▲박윤기(朴允基) ES품질경영담당 ▲배광민(裵光敏) 경영진단담당 ▲서현석(徐賢錫) 리빙UP가전솔루션Task리더 ▲윤필현(尹必鉉) HS응용기술연구소장 ▲이경훈(李炅勳) LM모터개발/PM담당 ▲임영훈(林映勳) 인재육성담당 ▲장석훈(張碩訓) RAC사업부장 ▲전상훈(全相薰) MS인도SW개발담당 ▲정기욱(鄭基旭) 청소기사업담당 ▲조애나(曺愛娜) 유럽HS영업담당 ▲최정원(崔丁元) 말레이시아법인장 ▲최희승(崔熙承) 중남미경영관리담당 ▲한재웅(韓在雄) PC개발실장 ▲홍정균(洪政均) MS구매담당




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
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